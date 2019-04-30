五四百年：习近平纪念讲话不提民主和科学 强调跟党走

图片版权 Andrea Verdelli/Getty Image Image caption 习近平说，爱国主义的本质是“坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一。”

在五四运动发生100周年之际，中国国家主席习近平周二发表纪念讲话。在将近一个小时的讲话中，习近平通篇强调“爱国主义”和“党的领导”，淡化五四运动倡导的对“民主和科学”的追求。有学者批评指出，这种讲法与五四精神背道而驰。

爱国主义成核心？

发生于1919年的五四运动以青年学生参与为主。事件起因于第一次世界大战后举行的巴黎和会，列强将德国在山东的权益转让给日本，引起国人不满。学生和市民走上街头，抗议当时的北洋政府未能捍卫国家利益。

广义上讲，五四运动指中国知识界和青年学生批判传统文化，号召以民主和科学之路探索新文化运动。但1949年中共上台以后，其对五四精神的阐述变成：爱国、进步、民主和科学。

习近平在讲话中延续这种阐述的同时更强调爱国主义。他说五四运动是一场“彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动”和“传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动和新文化运动”。不过，他强调，五四运动的“核心是爱国主义。”

图片版权 Getty Images Image caption 1919年，北京大学的学生举着条幅游行。

独立学者胡平对BBC中文说，五四运动发生在一个百家争鸣的时代，社会中蕴含各种思想，包括无政府主义和西方的自由民主思想。“当时学生虽然反对西方列强的行为，但并不排斥外来思想，其诉求多样化，简单地用爱国来定义五四运动有很大偏颇。”

爱国等于爱党，爱政府？

在对中国青年提出的几点建议中，习近平要求青年树立远大理想。但他说，如果此理想“离开了祖国需要、人民利益，就会变成“孤芳自赏，会陷入越走越窄的狭小天地”。

习近平强调，“当代中国，爱国主义的本质就是坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一。”

胡平说，这种说法与五四精神“最相背离”。他说，五四运动的核心是批判政府，反对政府签订与日本签订《对华二十一条要求》。“这明显说明，爱国不等于爱政府，而是以对政府提出异议的方式实现。”

学者章立凡将中国的做法称为“山寨版”爱国主义。在一篇论二十一世纪五四精神的文章中，他写道，中国“一面将数百万平方公里领土私相授受（拱手相让），一面宣扬‘大国崛起’，选择一些国际事端煽动排外情绪，借助民族主义转移国内矛盾，都是‘山寨版爱国主义’的杰作。”

打压还是鼓励青年？

习近平在讲话中还鼓励青年担当时代责任、勇于砥砺奋斗等。但近年来，当局持续整顿高校教师，清查高校思政课，并打压帮助工人维权的学生团体，无不将矛头对准青年学生。

图片版权 YUE XIN Image caption 北大毕业生岳昕参与佳士工人声援活动后，在公众视野中消失

胡平说，这是因为具有共同学习和生活的经历令学生群体具有“天然地集体性”。由于中国缺少结社自由，最能够采取集体行动的就是学生。当具有广泛社会背景的学生走上街头，就形成民主运动的先锋和主力，这是令当局最恐惧的地方。

习近平对青年的鼓励围绕着“树立对马克思主义的信仰”，同时要“听党话、跟党走”。

胡平说，共产党一贯将意识形态作为统治的工具和手段，而非指导方针。党对马克思主义的定义和解释不断变化，没有具体的教义，只能提出一些“政治效忠”口号要求与党中央保持一致。对青年来说，相信与否都是问题。如果相信，则说明价值观扭曲，如果不信但呼应口号，则是言不由衷、投机主义的表现。