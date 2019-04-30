Image caption 英国上院议员和下院议员不同，他们不需要对议员财务利益登记，不需要公开从国外活动中获取的收入（英国议会上院）

中国电讯巨头华为进入英国5G网络建设引发争议的时候，“红色资金”浪潮涌入英国议会引起担忧。

英国媒体报道，因为担心俄罗斯和中国在英国政治中的影响英国出台透明法律，新法律可能迫使英国议会上院议员公开同外国有关的商业利益。

英国政府的安全部长本·华莱士（Ben Wallace）说，在议会缺乏透明是英国对敌对国家采取防范措施当中的一个弱点。

开放社会的软肋

英国上院议员和下院议员不同，他们不需要对议员财务利益登记，不需要公开从国外活动中获取的收入。

图片版权 Reuters Image caption 英国保守派智库报告说，99%的华为股份由一方拥有，他们只对中国党国一体的领导核心负责。报告还说华为进入英国的移动网络对安全"非常有害"。

一直有人呼吁通过“外国代理人登记法”，迫使为其他国家游说或从事政治活动的个人和公司公开自己的利益。

华莱士说，有必要改变议会的规则确保“我们政治制度的透明”，抵御来自敌对国家的“混合攻击”。他对《星期天泰晤士报》说：“那些试图破坏西方的国家会把矛头对准这些国家的政治和媒体的软肋。”

“英国强大的主流媒体让我们比大部分国家更顽强，但是我肯定我们的弱点之一就是我们的政治制度缺乏透明”，他还说，“索尔兹伯里事件教会我们要加强防范，弥补漏洞，不让外国情报机构的特务利用我们开放的社会和经济制度。”

他说，在去年索尔兹伯里发生致命神经毒气攻击后，英国政府部长正在努力起草新法律和授权，对付外国情报人员。

保守党议员希利（Bob Seely）在《泰晤士报》发表文章说，自由社会面临的威胁来自“掌握权力的人受到影响”，“各党派都容易受到影响”。

这位曾经担任军职的议员表示，“英国需要外国代理人登记法。我们需要知道为其他国家及其代理人游说和从事政治活动的个人和公司，这些国家和代理人包括在国际制裁名单上的人。”

“我们需要公开的公关公司和其他从事这类工作的人员名单"，他说，"名单需要包括下院议员和上议院议员，其中一些人同俄罗斯商业利益有关。”

“如果你希望为普京总统，中国，或其他国家或他们的代理人直接或间接工作，你需要公开申明这点，说明你所从事的工作，会见什么人士以及这么做的原因。”

Image caption 财政部的首席秘书特拉斯说，华为问题英国政府将按"个例处理"，逐个作出决定，决定要由英国主导，"我们不应该根据美国人的看法或澳大利亚人的看法做决定"。

华为争议继续

本周中国科技巨头华为参加英国电信建设引起争议， 智库亨利·杰克逊协会的亚洲研究中心主任约翰·海明斯（John Hemmings）博士警告说，“五眼”国家的联盟关系建立在互信基础上，英国需要记住，破坏这种关系没有道理，英国官员应该意识到中国进行的秘密活动。

英国《每日快报》记者麦格里农说，据内部消息人士讲，按照政府的计划，如果发现华为公司的员工为中国情报机构工作，就能将他们驱逐。

新的保守派智库亨利·杰克逊协会公布的报告说，99%的华为股份由一方拥有，他们只对中国党国一体的领导核心负责。报告还说华为进入英国的移动网络对安全“非常有害”。

与此同时，一些议员写信给文化大臣杰里米・怀特（Jeremy Wright）表达了他们的担忧。保守党议员希利（Bob Seely）和其他5名保守党议员说：“我们的通讯系统如果遍布了华为技术，中国对我们社会施加影响力的结构型风险就会大大增加。”

他说，“中国法律要求中国公司通中国的秘密部门配合。”

上周英国首相特雷莎·梅同意华为参加英国的5G网络建设，引发安全担忧。在讨论华为问题的会议中，特雷莎·梅的决定受到一些情报主管和5名内阁大臣的反对。

特雷莎·梅的副手，内阁办公室大臣大卫·立丁顿（David Lidington）否认华为公司同中共政府及其情报机构关系密切。他对议员说华为是个“私营公司”。

Image caption 军人出身的保守党议员希利说："我们的通讯系统如果遍布了华为技术，中国对我们社会施加影响力的结构型风险就会大大增加。"

但是亨利·杰克逊协会（Henry Jackson Society）的报告警告说，“几乎可以确定华为给中国的情报机构做事”。

禁华为的巨大代价

亨利·杰克逊协会的约翰·海明斯博士认为，英国“脱欧”和目前到争议关系很大。一个网络运营商赞助的报告说，“禁止华为可能造成70亿欧元的损失”。

另外，英国媒体还担心，禁止华为将给英国同中国的贸易关系带来冲击。但是海明斯博士认为不会有冲击，看看禁止华为的美国和澳大利亚，他们同中国的贸易并没有因此减少。

《每日快报》引述财政部的首席秘书特拉斯（Liz Truss）的话说，英国政府将按“个例处理”，逐个作出决定，决定要由英国主导，“我们不应该根据美国人的看法或澳大利亚人的看法做决定”。

但亨利·杰克逊协会的报告警告说，“五眼”国家的联盟关系建立在互信基础上，英国需要记住，破坏这种关系没有道理，英国官员应该意识到中国进行的秘密活动。

周二（4月30日）路透社报道说，总部在英国的电讯巨头沃达丰（Vodafone）发现过华为在2011年和2012年向意大利公司提供的设备中存在安全问题。据说沃达丰发现两个产品中都有安全漏洞。

华为表示，他们知道2011年和2012年的产品中存在弱点，他们当时已经解决了哪些问题。华为还说，软件弱点是整个行业都面临的挑战，华为和所有的信息和通讯技术商一样，有持久可靠的公开通知和补救机制，可以同合作伙伴共同采取行动解决被发现的问题。