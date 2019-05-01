图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟是华为创始人任正非之女。

加拿大法院准备下周开始聆讯，处理美国就华为首席财务官孟晚舟的引渡申请。而就在这时，中国一个地方法院就当地一宗贩毒和制毒案判处多人死刑，包括一名加拿大藉被告，时间巧合令外界质疑中方透过这宗毒品案，再向加拿大就孟晚舟案施压。

广东省江门市中级人民法院周二（4月30日）的公告指，加拿大藉被告范威等人2012年7月至11月贩卖和制造约6.3公吨冰毒和360多克安非他命。同案一名美国人、四名墨西哥人和一名法院没有说明国藉的被告都被判死刑。

范威等被告人仍可在5月10日前提出上诉，也就是孟晚舟引渡案开审后两天。

范威是去年孟晚舟案后，第二名被中国法院判处死刑的加拿大人。辽宁大连市中级法院今年1月同样以毒品有关罪名，判处加拿大人谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑。

图片版权 AFP Image caption 谢伦伯格案在短时间内完成重审，引起质疑。

中国外交部发言人耿爽在周二的例行记者会被问到范威案件，但他没有直接谈到范威的判决是否与孟晚舟的引渡聆讯有关。

加拿大外交部长弗里兰（Christina Alexandra，又译方惠兰）回应中国法院对范威的判决时，表示加拿大对判刑“十分担心”。她又指加拿大一直反对世界各国保留死刑。

加拿大全球事务部透过声明回应BBC中文查询，呼吁中国对范威减刑，又透露加方曾派员在周二旁听庭审。

江门市中级人民法院在2014年的工作报告曾经提及，法院“成功审理范威等11名外国人制造、贩卖冰毒案等性质恶劣、社会影响大的案件”，但没有提供案件详情。

图片版权 EPA Image caption 加拿大外交部长弗里兰回应法院对范威的判决时表示加拿大对判刑“十分担心”。

中国法庭“加快或减慢庭审速度并不陌生”

美国乔治‧华盛顿大学教授郭丹青（Donald Clarke）接受BBC中文访问说：“中国法庭因为外在因素而加快或减慢庭审速度并不陌生”。

郭丹青早前评论谢伦伯格的案件时指出，原审法庭2014年拘捕谢伦伯格后，到2016年才开始审理他的案件，然后再用差不多两年半的时间，到去年11月才决定把谢伦伯格判囚15年。

但孟晚舟去年12月1日被捕后，中国司法机关处理谢伦伯格案件的速度加快。辽宁省高级人民法院12月29日决定把案件发还重审后，把重审日期定于1月14日，前后只有16天。重审当天法庭用10小时审理证据，然后商议一小时后，就决定改判死刑。

郭丹青留意到，中国刑事案件发还重审十分罕见，而且中国官方主动安排外国媒体采访庭审过程。他认为这些迹象显示谢伦伯格的案子与孟晚舟在加拿大被捕有关。

但上海大邦律师事务所律师斯伟江认为，法官在审理过程中可以加快，也可以减慢，在法律程序中都是容许的。

他认为，法官加速或减慢处理一件案件“是观察的人自己判断”，外界没有办法判断这个决定是什么原因。

你的器材不支持播放多媒体材料 任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

“任意执法”

除了谢伦伯格，中国当局早前以危害国家安全为理由逮捕了加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。这一连串事件令加中两国关系空前紧张。

加拿大总理杜鲁多说，加拿大对中国的做法“十分担心”，当地政府之后对中国发出旅游警示，指中方“任意执法”，国民需加防范。

加拿大总理杜鲁多尚未就范威的案件表态。他4月28日接见到加拿大访问的日本首相安倍晋三时，谈及孟晚舟的案件，并强调事件要透过法律方法解决问题。

华为创始人、孟晚舟的父亲任正非二月接受BBC专访时，否认美国针对孟晚舟的指控，称之为“政治陷害”。

关于孟晚舟被捕一事，他说：“但是现在已经走了这一步，我们还是（会）通过法庭来解决这个问题。”