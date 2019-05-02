图片版权 AFP Image caption 李振成（右）曾在香港知名拍卖行工作。

美国司法部周三（1日）发声明表示，中央情报局前职员李振成在法院认罪，承认为中国进行谍报活动，向中国提供国防资料，因此可能会被判终身监禁。

香港出生的李振成去年1月因为涉嫌向中国出卖美方线人被捕，他被指协助中方在2010至2012年捣毁美国在华间谍网，这个时期有约20名中情局在中国的线人被杀或监禁，是美国情报近年最严重的损失。

这是不足一年内第三宗美国前情报人员因向中国泄露国家机密认罪或被判有罪的案件。

美国司法部国家安全助理检察官约翰‧德默斯（John Demers）批评，这是“背叛国家”的行为。弗吉尼亚州东区的检察官特威利格（G. Zachery Terwilliger）说，这次检控是警告那些想出卖国家的人。

中国方面暂时未有回应。但李振成去年 1月被捕时，中国外交部发言人陆慷表示并不掌握相关情况。

“无间道”式的谍中谍

李振成在香港出生，早年移民美国。 在夏威夷大学取得两个商业学位后，曾在美国陆军服役， 1994年加入中情局担任办案官，可以接触到机密资料。他2007年离开中情局，与家人重返香港，曾经在一间日本烟草公司任职两年，但后来因为被公司怀疑他向中国官员透露公司正调查走私和冒牌生产其品牌香烟的事情而被解雇。

之后他与一名香港前警员共同创立了一间调查公司，但公司在2014年倒闭。之后他还任职过一间知名化妆品公司及拍卖行。

美国调查的泄密案发生在李振成被日本烟草公司解雇后不久，相信他在任职烟草公司时，开始接触到中国情报人员。

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法庭文件显示，54岁的李振成在2010年4月，接触两名中国情报人员，他们向李振成支付十万美元，以换取有关资料，并承诺如果他合作的话，会得到“终身”照顾。

在2010年5月至2011年，李振成陆续接到中国情报人员寻求的资料和任务，大部分是向李振成索取中情局敏感资料，部分涉及国家安全。李振成在个人电脑创立了文件，里面一些是被认定是机密级别的国防资料，包括中情局敏感任务的地点和时间，以及中情局如何委任情报人员。

司法部声明称，2010年5月，李振成在汇丰银行的帐户突然多了1.7万美元（13.8万港元）存款，相信就是首笔泄密所得的报酬，之后至2013年12月，他也陆续把数以十万计的美元现金，存入他的汇丰银行帐户。

据美国媒体报道，美国联邦调查局设局诱骗李振成返回美国时，情报人员获法庭批准搜查李振成所入住的酒店，在其房中找到一支USB，经过鉴证后，把一些已被删除的档案还原，惊现有敏感资料。

另外，调查人员亦发现一些手写笔记、通讯录和日程表，与他任职中情局时有关，包括中情局人员的真实姓名、任务会面地点、电话号码及一些隐蔽设施的资料。

美国联邦调查局多次盘问李振成，起初他否认自己犯罪，但后来承认自己的USB持有敏感信息，但并没有真的把相关资料给予中方人员。

他在美国的法院承认协助外国政府提供国安资料，法院将在今年8月23日宣判，司法部声明指，虽然李振成的最高刑罚是终身监禁，但法官会考虑多个因素，一般而言联邦罪行的刑期会比最高刑罚为低。

今年3月，美国前情报官员罗恩‧罗克韦尔‧汉森（Ron Rockwell Hansen）承认在北京工作期间，向中国泄露敏感资料以换取数十万美元的报酬；去年6月，前中情局职员凯文‧马洛里（Kevin Mallory）亦因向中国泄密而被叛间谍罪成。

美国联邦调查局局长（克里斯托‧弗雷）本周说，在经济间谍问题上，中国是美国最大的威胁。上个月，司法部起诉了一名前工程师及一名中国商人，指他们把通用电气公司的商业秘密，售予中国政府。

图片版权 AFP Image caption 美国驻华大使馆门外的警察。

中美谍战时序

2010年: 美国深入中国政府的情报收集陷入停滞状态

2011年: 美国在中国的线人陆续失踪，不清楚是中情局网络被入侵或是有人协助中方甄别这些情报人员

2012年: 联邦调查局展开调查。

2014年5月：5名中国军官被指控偷取美国公司内部文件及商业机密，同月，中国称其为美国间谍的头号目标。

2015年：中情局撤走驻华使馆的职员，担心中方从政府电脑偷取资料，暴露情报人员。

2017年5月：《纽约时报》引述四名前中情局官员，指多达20名中情局情报人员在2010至2012年于中国被杀或被囚禁。

2017年6月：前中情局职员凯文‧马洛里被捕，被起诉向中方情报人员给予最高机密文件。

2018年1月：李振成被捕。