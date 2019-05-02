郭台铭会特朗普：台湾选战“摆脱亲中形象”

图片版权 CNA Image caption 郭台铭进白宫谈到选总统 川普回他这工作不好做

宣布参选台湾总统的郭台铭，5月1日与美国总统特朗普见面，会中他谈及参选总统一事。亲中的他，在会后却透过媒体向北京喊话，“呼吁正视中华民国的存在，给中华民国生存空间。”台湾专家大部分认为， 郭台铭会特朗普是选举考量，民进党人士则质疑郭台铭： “这些谈话，郭台铭根本不敢在中国土地上说。”

访美目的

台湾媒体报导，郭台铭此次赴美国，应该与鸿海在威斯康辛州投资案有关。他进入白宫时，头戴着绣有国旗的帽子，台湾学者分析，郭台铭与特朗普见面和会后谈话，就是要抹去“亲中”形象，经济学者吴嘉隆解读，此行郭台铭与特朗普见面谈的是 “参选总统”。

郭台铭在白宫与特朗普在白宫会面约50分钟后表示，他在会谈中对特朗普说，若能当选，他将做和平制造者，不做麻烦制造者，强化台美经济关系。

吴嘉隆认为，郭台铭说不做麻烦制造者的言下之意，是要做美中两国之间的协调人，同时希望美国放心，因为他会当个 “乖孩子”。不过，吴嘉隆对BBC中文说：“麻烦制造者与否，是由美国定义，而不是郭台铭。”

郭台铭对媒体强调，特朗普对他的参选并未表达支持与否，但美方不会干涉他国选举，他也不需要特朗普的建议，特朗普只是以朋友身分为他加油。

不过美国也在传达另个声音，与会期间，特朗普告诉郭台铭，总统工作不好做。吴嘉隆认为，因为郭台铭仍是代表国民党参选，因此特朗普的弦外之音是告诉郭台铭，若要与大陆签和平协议，等于在帮助中共突破第一岛链，也就等于在挑战美国的国家安全战略共识。

现场台湾媒体问及若当选总统可能无法再到华府，郭台铭回应，不能到华府是北京因素，但他会努力争取，“如果争取不到，那是我没本事”。他同时向北京喊话，呼吁北京正视中华民国的存在，给台湾生存空间，这是中国领导人应该思考的。

从带国旗帽到会见媒体后的发言，外界认为全是选举考量，台湾民进党立委罗致政对BBC中文表示，郭台铭对于中华民国的主权谈话，是跟台湾媒体说，不代表他有和特朗普说。他说，这些话只在美国讲，过去在中国，也从来没讲过，他不认为他在中国敢讲，他说：“这些举动都是为了选举。”

学者认为，郭台铭极力想要抹去 “亲中”立场，台湾政治大学国关中心美欧所研究员严震生对BBC表示，郭台铭再度与特朗普见面，是为了展现他是台湾政治界唯一能和白宫直接沟通的人物。目前，台湾对郭台铭与中国关系密切有许多疑虑，质疑他过度倾中。他说： “郭台铭和中国国家主席习近平和总理李克强都有私交，此行就是要摆脱他与中国亲近的形象。”

不怕惹怒中国

郭台铭与特朗普见面的隔天，在他的脸书发布特朗普送他的签名纪念品和有中华民国及美国的帽子，还写了特朗普竞选时类似的口号“Make our nations great again。”

支持民众留言表示，希望郭台铭能带台湾走出困境，有网友留言：“格局够大思维才够好！希望没有政党恶斗，只有人民利益的民主能早日到来！”、“期待明年中华民国在您睿智的领导下，走出长久以来的困境。”

图片版权 CNA Image caption 中国大陆旅客认出郭台铭，要求合影。

郭台铭在美国时批评大陆媒体，将他头上的中华民国国旗打马赛克。他说：“我希望这个可以反应出去，（陆媒）竟然用马赛克，都给我堵起来。”他向台湾媒体表示，希望北京给中华民国空间，让台湾真正走进全世界。这番话，也影响了部分原本支持台湾总统蔡英文的选民。

台湾选民王先生对BBC中文说：“一直以来国民党打着经济优先的大旗，缩小中华民国、台湾，借此迎合中华人民共和国。”他表示，郭台铭虽然是国民党，但他点出问题关键，也就是台湾的国际空间在哪里？

不过，郭台铭在大陆对於中华民国主权的谈话，不怕惹怒中国吗?学者表示，正因为郭台铭隶属国民党，中国不会打压他。严震生表示，大陆担心台独，只要郭台铭扭转现在台湾"去中国化"的气氛，不要挑战底线，赢得选举，对大陆就够了。他强调：“只要郭台铭不谈台独，中国大陆也不需要急着立刻统一。”

吴嘉隆则分析，郭台铭在美国会见特朗普和对于中华民国主权的谈话，早已经过中国许可。他说因为国民党的大方向，仍是亲中统派，郭台铭和中国大陆有密切交流，是北京可以放心且信任的人，他讲些话中国不会在意，因为中国早把郭台铭当成 “自己人 ”。

郭台铭向媒体透露，他将于5月2日上午与华府智库 “布鲁金斯研究院”专家共进早餐，谈论台海情势，接着前往威州。