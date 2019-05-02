Image caption 英国首相府称，梅首相已“失去对威廉姆森（右）继续担任此职的信心”，并称有“令人信服的证据”证明是威廉姆森泄的密。

英国防相加文·威廉姆森周三突然因”泄密“被解职，令华为争议和“来自中国的危险”再次成为报纸头条。

英国梅首相因为国家安全委员会讨论华为的内容被泄漏而解除了这位防相的职务。

媒体报道说，国家安全委员会会议上作出允许华为有限参与英国5G网络建设的决定。会议中五位反对华为参与英国5G网建设的官员身份被泄露。

还有媒体分析认为，泄密者的动机与保守党内的权力斗争有关。

美国直接介入

图片版权 Getty Images Image caption 现在美中贸易争端持续，华为争议加剧了美中对抗，因此媒体报道说，"中美国"这个概念已经成了过眼云烟。

据报，梅首相并没有完全听从美国的建议，允许华为部分参与英国即将开始的5G网络建设。但是本周初美国直接对英国主要的电讯公司发出警告，表明美国反对他们在5G网络中使用华为的设备。

周二（4月30日），沃达丰、英国电讯（BT）和西班牙电话公司下属的O2都被美国官员请去美国使馆的闭门会议，讨论华为设备对英国安全构成的风险。

召集这些英国电讯公司开会，是为了让他们同美国主管网络安全事务的助理副国务卿斯特雷耶（Robert Strayer）会面。消息人士说，斯特雷耶向他们强调了美国对华为设备的担忧，美国认为中国利用华为设备搜集情报。

斯特雷耶说，如果英国允许中国华为技术进入5G网络，那美国会重新评估同英国的情报分享合作。

斯特雷耶警告说，中国可能命令华为“破坏网络安全，截取个人信息，散布网络攻击，干扰关键的基础设施”。

图片版权 xinhua Image caption 任正非曾说"雄赳赳，气昂昂，跨过太平洋......美国媒体说他引用志愿军军歌歌词，意在要战胜美国

他说：“这就像一个上了膛的枪，重视人权价值的西方国家应该谨慎对待，专制政权在使用数据方面有不同的价值观（不能让枪握在他们手里）”。

会议前，沃达丰透露了十多年前他们在给意大利网络供应的华为设备中的安全漏洞。华为表示已经解决了上述问题。彭博社报道说2009年的安全漏洞能够让华为未经允许进入意大利民居和公司的设备。沃达丰承认存在漏洞，但是否认有任何证据证明发生过未经授权的进入。

“中美国”不再

十多年中国和美国这两个世界最大的经济体联系空前加深，被人形容为“中美国”，但是现在美中贸易争端持续，华为争议加剧了美中对抗，因此媒体报道说，“中美国”这个概念已经成了过眼云烟。

西方媒体报道说，不同于自由民主的经济体，在中国，国家在经济领域中发挥巨大作用，中央政府利用国家权力、法规和其他资源支持国企和像华为这样的重点企业，让他们为国家目标服务。

悉尼大学国际安全研究中心副教授约翰·李(John Lee)在《澳大利亚人》撰文说，依靠国家的帮助，包括“一带一路”项目，中国的明星企业获得有保障的海外市场，并发挥主宰作用。因此特朗普领导的美国认为，现有的国际安排已经无法应对中国的政治经济政策，特朗普对中国咄咄逼人贸易政策已经成为两党共识。

华为公司受到制裁，按周三（5月1日）《纽约时报》袁莉的专栏文章说，是因为华为的结构和价值体系同中国共产党如出一辙，华为创始人任正非的管理思想有中共党文化的烙印。

作者说，华为体现了中国现代史中形成的核心价值"中体西用"，即用外国技术为中国服务，利用各种手段实现中国经济和军事的复兴，但同时又不必理睬诸如个人权利、法制和透明等西方价值。

Image caption 美国国务卿蓬佩奥正在制定对华策略，应对美国有史以来第一次和“真正不同的文明的斗争”。

美中“文明冲突”？

文章引述任正非的话说：“我们有自己的价值体系。我们完全不接受西方的政治价值体系。” 据报，任正非在《下一个倒下的会不会是华为》一书中说，只有谦虚地学习西方，我们才能有朝一日战胜他们。

任正非在2012年年报寄语中曾说：“雄赳赳，气昂昂，跨过太平洋......”。《纽约时报》文章解读说，这句话来自1950年代在朝鲜同美军作战的中国军队的《志愿军军歌》。

为应对来自中国的挑战，美国正在制定策略，应对有史以来第一次和“真正不同文明的斗争”。美国国务院政策规划事务主任奇诺•斯金纳（Kiron Skinner）周一（4月29日）在华盛顿的一个安全论坛上把对华策略形容为“美国从未进行过的，同一个不同的文明，不同的意识形态的斗争”。

美国保守派报纸《华盛顿观察报》（Washington Examiner）的报道把美国国务院目前制定对中国政策同1947年美国外交官乔治·凯南著名的“长篇电报”相提并论。

乔治·凯南（George Frost Kennan)二战后从莫斯科给美国国务院发了著名的“长篇电报”。其中，他力陈要对苏联实行长期“遏制”。凯南对苏“遏制”的主张被后来成为美国对苏战略的思想基础。凯南因为首先提出对苏“遏制”而被认为是冷战的奠基人之一。