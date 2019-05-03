图片版权 CNA Image caption 郭台铭戴着印有台湾和美国国旗的帽子进白宫会见特朗普，引发了各方讨论。

宣布参选台湾总统的郭台铭5月1日与美国总统特朗普见面，高调戴上国旗帽走进白宫，会后对媒体表示，特朗普未对他参选表达支持与否。美国白宫今天(5月3日)发出声明，确认特朗普与郭台铭见面，但强调双方并未讨论支持郭台铭参选台湾总统的话题。

没有讨论支持竞选

白宫新闻秘书莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）当地时间5月2日发给媒体的邮件证实了特朗普与郭台铭的会面，邮件内容称：特朗普总统昨天（5月1日）下午会见了出色的商业领袖郭台铭，他是全球最大公司之一富士康的创始人。郭先生在威斯康星州花（投资）了很多钱，而且将很快宣布在那里进行更多的投资。

“总统和郭先生没有讨论支持他在台湾的竞选活动，他（郭台铭）只是一位好朋友。”

郭台铭在会见特朗普后向台湾媒体强调，特朗普对他的参选并未表达支持与否。当时郭台铭说：“美方不会干涉他国选举，他也不需要特朗普的建议，特朗普只是以朋友身分为他加油。”

根据郭台铭说法，特朗普有向他提及，总统工作不好做。台湾经济学者吴嘉隆认为，郭台铭仍是代表国民党参选，因此特朗普的弦外之音是要告诉郭台铭，若要与大陆签和平协议，等于在帮助中共突破第一岛链，也就等于在挑战美国的国家安全战略共识。

郭台铭也称，他在会谈中对特朗普说，若能当选他将做和平制造者，不做麻烦制造者，强化台美经济关系。

吴嘉隆对此解读，郭台铭说不做麻烦制造者的言下之意，是要做美中两国之间的协调人，同时希望美国放心，因为他会当个“乖孩子”。不过，吴嘉隆对BBC中文说：“麻烦制造者与否，是由美国定义，而不是郭台铭。”

摆脱亲中形象

图片版权 CNA Image caption 郭台铭与妈祖、关公神像一同搭乘专机前往美国威斯康辛州。

台湾媒体问郭台铭若当选总统是否可能无法再到华府，郭台铭回应，不能到华府是北京因素，但他会努力争取，“如果争取不到，那是我没本事”。他同时向北京喊话，呼吁北京正视中华民国的存在，给台湾生存空间，这是中国领导人应该思考的。

从戴国旗帽走进白宫到会见媒体后的发言，外界认为全是选举考量，台湾民进党立委罗致政对BBC中文表示，郭台铭对于中华民国的主权谈话，是跟台湾媒体说，不代表他有和特朗普说。他说，这些话只在美国讲，过去在中国，也从来没讲过，他不认为他在中国敢讲，他说：“这些举动，都是为了选举。”

学者也认为，郭台铭极力想要抹去“亲中”立场，台湾政治大学国关中心美欧所研究员严震生对BBC表示，台湾目前对郭台铭与中国关系密切有许多疑虑，质疑他过度倾中。他说：“郭台铭和习近平、李克强都有私交，此行就是要摆脱他与中国亲近的形象。”严震生强调，郭台铭试图要与中国保持距离，跟美国建立更强的关系，减少台湾舆论对他“亲中”的批评。

郭台铭与特朗普见面后，在他的脸书发布特朗普送他的签名纪念品和有中华民国及美国的帽子，还写了特朗普竞选时类似的口号“Make our nations great again。”

再谈中华民国

严震生表示，大陆担心的是台独，只要郭台铭扭转现在台湾"去中国化"的氛围，不要挑战底线，赢得选举，对大陆就够了。他强调：“只要郭台铭不谈台独，中国大陆也不需要急着立刻统一。”

吴嘉隆则分析，郭台铭在美国会见特朗普和对于中华民国主权的谈话，早已经过中国许可。他说因为国民党的大方向，仍是亲中统派，郭台铭和中国大陆有密切交流，是北京可以放心且信任的人，他讲些话中国不会在意，因为中国早把郭台铭当成“自己人”。

郭台铭5月2日与妈祖、关公神像一同搭乘专机前往美国威斯康辛州，在机上向媒体重申，北京应该正视中华民国存在的事实，他说：“若不给予中华民国国际生存空间，再加上台湾领导人无法出国访问，将导致两岸和平基础不稳。”