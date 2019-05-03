图片版权 Getty Images Image caption 新疆警察有了更多方法收集民众信息。

人权观察组织（Human Rights Watch）指，中国新疆维吾尔族自治区的警察正通过手机移动应用程式追踪和记录数以百万计的维族人信息。

在周四（5月2日）发表的一份报告中，人权观察声称他们对相关应用程序进行了反向拆解，以了解大规模监控是如何运作的。

该组织指，有关应用程式被用于密切监视市民的行为，包括谁较少社交，谁用了太多电，或者谁在国外有认识的人等。

联合国曾表示，有可靠报告指，新疆有近百万维吾尔族人被关押在所谓的“再教育营”。很多维权组织也一直声称，新疆维吾尔族穆斯林在中国受到了严重迫害。

“最具侵入性的监控系统”

根据人权观察的报告，官方用使用该应用程式来记录人们的信息，并将它们转发出去。

具体来说，应用程式针对“36类人”，指他们是当局应该关注的目标。

这当中包括那些很少使用前门出入的人，那些不寻常地用电过度的人，以及那些在没有官方许可之下去进行穆斯林朝觐的人。

该报告并没有明确提及任何特定族群的人已成为目标，但是这“36类人”当中包括了“非官方”的伊玛目（即伊斯兰教长），还有那些奉行伊斯兰瓦哈比派教义的民众。

图片版权 HRW Image caption 人权观察组织的报告上所列的36类目标人士。

人权观察指，该应用程式收集的信息会传输到一个叫“一体化联合行动平台”（Integrated Joint Operations Platform，IJOP）的中央系统当中——这是新疆大规模监控的主要系统。

人权观察组织的中国部资深研究员王松莲（Maya Wang）表示，IJOP是“世界上最有侵入性的大规模监控系统之一”。

“它在路边、加油站和学校等各个监控点记录信息……再从这些设施当中将信息收集起来，从中监视可以引起当局警惕的‘不寻常’行为。”

人权观察与一家总部在柏林的安保公司“Cure53”合作，获取了相关的应用程式并对数据进行了分析。

你的器材不支持播放多媒体材料 消失的维吾尔人：BBC探访新疆“再教育营”

除了在新疆进行监控，全中国各地还有1.7亿个监控录像摄像头，并且预计到2020年末还会新安装4亿个。这些都在令中国逐步建成“世界最大的视频监控网络”。

中国还在建立一个“社会信用”系统，意在对所有公民的行为和公共互动评分。

这里的目标是，至2020年，中国的每一个人都会登记进入一个庞大的国家数据库。里面汇总了所有的财政和政府信息，包括小到违反交通规则的行为等最后都会被换算成一个简单的数字，用来评定每一个市民。

“再教育营”

作为一个半自治的行政区，新疆至少在理论上部分地拥有独立于北京之外的自治权。

这里有大约45%的人口是属于穆斯林少数族裔的维吾尔族人。

中国在新疆对待维族人及其他少数族裔的方式，正越来越受到外界的关注。

去年，联合国一个人权委员会收到消息指，整个新疆地区有近100万维族人被关押在再教育营。

图片版权 Getty Images Image caption 维吾尔族人占新疆人口的45%。

该委员会一名成员表示，她注意到了一些报道，指北京已经“将维吾尔自治区变成了一个类似于大型拘留营的地方”。

去年，BBC的调查报道发现，在过去几年，新疆各地建起了很多看起来是“大型监狱式结构”的建筑。

中国方面表示，这些建筑是职业培训中心，用于教育和团结维吾尔族穆斯林，令他们远离分裂势力和极端主义。

中国外交部发言人华春莹表示，中国在预防性反恐和去极端化方面采取的尝试和探索是为了保障民众基本人权，包括生命权和发展权，免受恐怖主义和极端主义的侵害，“和英国、法国、美国本质上没有什么不同”。

“这也是一国政府对本国人民应尽的责任和义务。”