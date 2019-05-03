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近日，一起美国知名高校招生舞弊的丑闻爆出，揭露了几十位美国明星和众多华人富豪家庭向中间人支付巨额，以获得子女入学名校的资格。有涉事中国家族富豪支付650万美元让女儿进哈佛大学，引发中国社交媒体热议。

该丑闻共涉及33名家长，多数被控向美国留学顾问威廉·辛格（William Singer）支付数万或数十万美元，换取他帮助学生在入学考试时作弊，或贿赂教练和官员，令学生以体育特招生的身份进入学校。

根据斯坦福大学报纸《斯坦福日报》（The Stanford Daily）和《洛杉矶时报》的报道，任职中国某大型制药集团的董事长赵涛支付了高达650万美元的金额，为女儿赵雨思伪造帆船运动的证书进入斯坦福大学。赵雨思目前已被学校开除。《纽约时报》称，另有一位被耶鲁大学录取的郭姓学生的中国家长支付了120万美元。

事实一经揭露，中国媒体纷纷调查赵涛的家族背景。公开资料显示，赵涛家族是胡润百富榜的常客，在2018年以320亿元财富排名第82位。

图片版权 Getty Images Image caption 涉事留学顾问威廉·辛格（William Singer）

一条被认为是赵雨思的直播影片在网络上传播。这条影片于2017年拍摄，女孩在影片中分享自己“考入”斯坦福大学的经验。她说自己选择在美国读大学是因为喜欢学校更看重学生的特长和个性，而不仅仅是学习成绩。她说之所以被斯坦福大学录取，也是因为自己的学习态度和方式。

她说，“只要你有梦想朝着自己的目标去努力那就问心无愧。” 但BBC中文无法独立确认视频的真实性。

有网友在微博反讽，称“考上斯坦福不是梦，但必须要先有个亿万富翁的爸爸。” 另一位网友称女孩是“富豪、未来的名媛。闪亮的背后，都是铜臭。” ​

还有网友解题讽刺中国官商勾结。其中一位说，“有钱了花钱拿个文凭回国，再花钱从政，以后就是官商一路通了” 。令一位说，“国内买通权力拼命吸血，用金钱铺就子孙后代国外享福的康庄大道成了每一位‘企业家’的毕生追求。”

也有人觉得“花钱买学历”的现象在中国并不特别。中国著名维权律师浦志强在推特发帖，称“有钱能使鬼推磨，老爸拍出650万美金，女儿就考进斯坦福……换作中国，这能叫事儿？遍地博士......都能瞧出没修过学分，拿积分（注：金钱）换的。”

香港孖士打律师事务所的律师罗永聪向BBC中文发送了一份赵雨思母亲的声明。赵母称，她在通过辛格的基金会向斯坦福大学捐款时，以为捐款是用作支付学校教职员的薪金、奖学金、运动培训计划等。她称自己受到了误导，使女儿成了诈骗事件的受害者。

图片版权 Getty Images Image caption 斯坦福大学校园

在美国的独立中国学者乔木认为，此事件一方面暴露出美国在管理大学教练和招生人员勾结社会上的留学顾问的问题；另一方面反映中国家长对美国教育招生体制缺乏认知，不懂通过正常渠道向学校捐款，为子女的简历获得加分。

21世纪教育研究院副院长熊炳奇对BBC中文称，还有些中国家长具有“急功近利的名校情结”，以为子女进入美国名校就等于有了好的前途，“明知违法，却想尽办法让留学中介机构帮助子女包装简历”。

他说，很多美国私立大学确实依靠捐款解决学校的办学经费，但通过这一渠道招收的学生并不多。美国大学实行自主办学、自授文凭制度，不会拿自己的办学质量和声誉开玩笑。

在前述的直播视频中，赵雨思称自己的美国高考（ACT）的成绩为33分，英文考试托福为111分，均属于高分。乔木对BBC中文说，以赵雨思的学习成绩，考上美国一所好大学并非难事。但中国家长习惯了“行贿、送礼、用钱搞定一切”的行为，把这种思维带到了国际上。正是这种“花钱买保险”的文化心理害了子女。