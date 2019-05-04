香港逃犯条例争议、五四运动百年、日本新天皇即位与本周更多好故事

图片版权 Getty Images Image caption 5月1日，日本正式进入令和时代。

4月30日，香港政府正着手通过逃犯条例，声称为修补司法漏洞，但引起数万香港民众上週日上街抗议。5月1日，日本正式进入“令和”时代，59岁的德仁即位成日本首位二战后出生天皇 ！根据传统，新皇后雅子没有出席继承神器仪式，仪式上现身的女性仅有安倍晋三内阁中唯一女性大臣、地方创生担当大臣片山皋月。

五四运动百週年纪念，习近平发表谈话，强调爱国，淡化民主与科学精神。但有学者批评，指五四运动的精神是反政府及反权威。捷克布拉格爱乐乐团原订9、10月在中国的巡回演出遭中国当局取消，分析认为原因是布拉格市长贺吉普（Zdenek Hrib）上任后，反对“一中”政策以及与蔡英文见面等“亲台”举动惹怒中国。班禅喇嘛与转世灵童：根敦确吉尼玛失踪24年的故事；最后是英国国防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）因为华为泄密案被首相开除。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，广受读者关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 香港逃犯条例引发万众抗议折射不满与不安

图片版权 Getty Images

从广受争议的《逃犯条例》修改草案到对占中九子的审判，香港民众对司法环境的失望和担忧过去几周在不断积聚。4月28日，香港出现了一段时间来罕见的数万人走上街头的大规模抗议。

“民间人权阵线”称有超过13万人参与。而香港警方则称，最高峰时约有22800人参与。

2. 令和时代开启 德仁即位成日本首位二战后出生天皇

日本新天皇德仁5月1日即位。日本告别此前持续30年的“平成”时代，改年号为“令和”。

59岁的德仁天皇于5月1日凌晨零点正式成为日本第126代天皇。东京时间1日上午，日本皇宫宫殿举行新天皇即位后仪式，德仁天皇接受三件代表日本皇权的神器，并发表简短讲话。这是两个世纪以来日本首次在天皇在世时进行皇权交接。“我将依据宪法履行象征职责”，“将永远为国民着想，与他们站在一起，”德仁天皇在讲话中表示。

根据传统，新皇后雅子没有出席继承神器仪式，仪式上现身的女性仅有安倍晋三内阁中唯一女性大臣、地方创生担当大臣片山皋月。新年号“令和”出自日本现存最早的歌集《万叶集》，寓意秩序与和谐。

图片版权 Reuters Image caption 德仁天皇发表讲话时，其妻子雅子皇后在其身旁。

3. 五四百年：习近平淡化民主和科学 强调跟党走

在五四运动发生100周年之际，中国国家主席习近平周二发表纪念讲话。在将近一个小时的讲话中，习近平通篇强调爱国主义和党的领导，淡化五四运动倡导的对民主和科学的追求。有学者批评指出，这种讲法与五四精神背道而驰。习近平强调，“当代中国，爱国主义的本质就是坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一。”学者胡平说，这种说法与五四精神最相背离。他说，“爱国不等于爱政府，而是以对政府提出异议的方式实现。”

图片版权 Xinhua Image caption 2019年4月，中国在上海中共一大会址纪念馆举行展览纪年五四一百周年

4. 英国国防大臣威廉姆森：华为案牺牲品还是权斗失利者

英国首相首相特里莎·梅（Theresa May），本周三（5月1日）以不当泄密为理由，解除英国防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）的国防大臣职位 ，震撼英国政坛。相关评论指出，这是在梅首相的脆弱政权在脱欧泥淖中自保的一种努力。亦有评论称，此乃威廉姆森利用华为5Ｇ议题，争夺首相大位的失败举措。唐宁街声明称，梅首相已“失去对威廉姆森继续担任此职的信心”，并宣称有“令人信服的证据”证明是威廉姆森泄密。

图片版权 Photoshot Image caption 威廉姆森近一年来还就中国议题上数次发言，屡次与首相交锋，这些被外界猜测为他从内阁中坠落的背后原因。

威廉姆森说，他和他的团队从未将国安会讨论的内容泄露给媒体。他并以他两名幼子的生命发誓，捍卫自己清白。梅首相已经任命潘妮·摩尔邓特（Penny Mordaunt）接任国防大臣。

5. 台湾城市外交的尴尬：捷克乐团在华演出遭取消

图片版权 OFFICE OF THE PRESIDENT REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN） Image caption 台湾总统蔡英文4月30日与捷克布拉格市长贺吉普见面。

捷克媒体报道，布拉格爱乐乐团原定9、10月在中国的巡回演出遭中国当局取消，并称原因是布拉格市长贺吉普（Zdenek Hrib）上任后，反对“一中”政策以及与蔡英文见面等“亲台”举动惹怒中国。对此，贺吉普对BBC中文表示，文化艺术不应与政治挂勾，并对该事件感到非常失望。

根据《捷克广播》报道称，中国取消含有“布拉格”字眼的捷克表演团体在当地的演出。捷克外交部长派提赛克（Tomas Patricek）对捷克艺术家的音乐会受到阻碍感到“不幸”。

6. 班禅喇嘛与转世灵童：根敦确吉尼玛失踪24年的故事

西藏藏传佛教第二位最重要的人物根敦确吉尼玛（Gedhun Choekyi Nyima）在1995年年仅六岁的时候，便被中国当局抓走，成为全球最年轻的政治犯。24年之后，根敦确吉尼玛仍然下落不明，让人忧虑西藏佛教的未来。

图片版权 International Tibet Network Image caption 自6岁起，根敦确吉尼玛便失踪了，今年他30岁生日，有人以电脑技术，使用他小时候的照片，推测他现在的模样。

西藏藏传佛教相信转世，在第十世班禅额尔德尼圆寂后，第十四世达赖喇嘛认定根敦确吉尼玛为转世灵童，但不被中国政府承认。

中国官方称，第十世班禅是死于心脏病。