图片版权 Getty Images Image caption 台湾担心亲中媒体垄断由来已久。2013年，民众曾举行示威游行，反对出售《壹周刊》台湾资产。

台湾国家安全局5月2日称，中国通过在台湾的“同路媒体”，以特定报导内容分化台湾，但他并未公布媒体名单，认为没必要。学者认为，应该公布名单才不会造成社会忧虑，而且在遏止中国干预台湾新闻及打击假新闻上，台湾还有很大的进步空间。

“同路媒体”名单？

台湾国安局副局长陈文凡指出，部分台湾媒体的宣传内容、报导方式、途径及口吻，与中国对台的威胁言论相呼应，这当中涵盖电子、平面媒体及网红等。

该局在业务报告中提及，中国直接对在台的大陆媒体或“同路媒体”提供特定报导内容及方向，散播分化台湾民众向心力的争议讯息，导引其他媒体协力跟风报导。陈文凡5月2日在台湾立法院接受立法委员质询时说：“同路媒体问题确实存在，不需怀疑。”

台湾民进党立委罗致政问他，听闻有媒体在社论刊登前要先给北京看过，有无此事。陈文凡回应：“有听过这种传闻，最近也确实掌握到相关情资。”这是台湾当局罕见证实这一传闻。

然而，当立委追问陈文凡“同路媒体”名单时，陈文凡则表示，名单国安局已将有所掌握，但涉及许多考量，必要时会考虑公布。这一做法引发一些台湾立委不满。

图片版权 CNA Image caption 台湾国安局副局长陈文凡表示，有发觉部分台湾媒体的宣传内容丶报导方式丶途径及口吻，与中国对台湾的威胁言论相呼应。

台湾时代力量立委徐永明透过脸书，要求台湾国安局说清楚谁是中国在台的同路媒体。他指出，国安局引用外国研究资料表示，台湾受外国假讯息攻击程度是世界第一，但国安局在报告中只指出《中国台湾网》、《中国评论新闻》等中国媒体散播争议讯息，至于哪些在台湾媒体是中共同路人却未点明。他表示：“总不能要民众自行揣测吧？”

国民党立委吕玉玲批评国安局创造新名词，若不公布名单，“国安局自己就是假消息”。传播学者也认为，政府应该告诉大众是哪些媒体散播争议讯息带风向。台湾中正大学传播系副教授管中祥对BBC中文表示：“国安局必须拿出确实证据及名单，若不清不楚很容易造成恐慌和不安。”

管中祥说：“如果已经违反国家安全法规或两岸关系条例，就应该依法处分。”他强调，若有新闻自由的顾虑，也可以有提醒或公告。

投资台媒

图片版权 Getty Images Image caption 台湾国家安全局证实，中国通过在台湾的“同路媒体”，以特定报导内容分化台湾。

台湾立委罗致政接受BBC中文采访时指出，中国会直接透过各种方式购卖台湾网路媒体，影响言论，也会间接透过台商购买台湾媒体或媒体广告。他也提及，有些人会为了媒体或自身利益，自我审查，又或主动向中国示好，迎合中国的宣传口径。

他举例，台湾有部分媒体因为政治立场问题不能派记者到大陆驻点。这种担心可能会导致媒体的自我审查。

不过，无国界记者组织东亚办事处执行长艾玮昂(Cédric Alviani)对BBC中文指出，台湾政府过去也曾经以打击假新闻名义，禁止中国记者采访或删除他们认为的不实资讯，这种压制性作法，反而拉近了和中国的距离。

他说：“若你不准中国记者入境，那未来会不会也禁止立场亲中的美国记者到台湾采访？”

过去，中国资金进入台湾新闻媒体的传闻不断，台湾法务部曾指出，台湾是民主自由国家，不会特别立法管制媒体经营，主管机关可依法决定是否让中资投资媒体。

管中祥指出，中国可能透过任何方式影响台湾媒体。因为台湾对外资态度开放，投资广电媒体外资审查非常宽松，若没有追查外资背后的股份或间接投资，后果会很严重。

台湾通讯传播委员会5月1日通过媒体多元维护与垄断防制法草案增订条文，未来新闻频道持股10％以上大股东，间接投资其他行业的动态，以及新闻频道广告收入来源，都必须定期揭露供外界参考，违法者处新台币10万至100万罚款(2.1万至21万人民币)。

至于中资付费刊登广告是否合法？根据两岸关系条例第三十四条规定，中国企业虽可在台湾从事广告之播映、刊登，但不得有“为中共从事具政治性目的之宣传”、“违背现行大陆政策或政府法令”、“妨害公序良俗”之行为。

新闻自由

艾玮昂5月3日在香港岭南大学举行的“世界新闻自由日座谈会”上表示，中国政府正影响着全球媒体。他举例，在加拿大和欧洲等国，若记者报导中国不喜欢的新闻，中国大使就会抨击该名记者。

他向BBC中文表示，中国政府现在会间接或直接控制海外华文媒体，像是邀请发展中国家的记者到北京受训，就是要影响他们对于大陆的报导。他说：“中国是有计划性要试着透过海外媒体，改变它的形象，并向各国传播中国式独裁主义模式。”

他说，如果各国政府都能控制媒体，那中国就不需要再跟海外媒体打交道，透过该国政府就能控制言论。

总部在法国的国际“无国界记者组织（RSF）”4 月中公布2019 年全球新闻自由指数，去年为亚洲新闻自由度第一的台湾，今年丢了冠军宝座，在180个国家和地区中，排名第42，输给第43名的南韩。香港则排名第73，较去年下跌3位；中国亦下跌一位至177，排名世界倒数第4位。

无国界记者认为，台湾及香港的新闻自由都受到中国因素影响，香港主流传统媒体早已遵守北京命令。