美国再到南海巡航 中美军事贸易竞争同时推演

图片版权 Reuters Image caption 美国海军多次派出战舰到南海巡航。

美国总统特朗普宣布将2000亿美元的中国商品关税上调后，据路透社报道，两艘美国军舰在南海中国宣称拥有主权的岛屿附近航行，引起中方不满。

中国军方发言人指出，美国海军“普雷贝尔号”（USS Preble）和“钟云号”（USS Chung-Hoon）“擅自进入”南海岛礁邻近海域，中国解放军发言人表示军方派出海空兵力“依法依规对美舰进行了识别查证，予以警告驱离”，强调中方会采取必要措施“坚决捍卫国家主权安全”。

路透社引述美国军方消息指，“雷贝尔号”和“钟云号”周一（5月6 日）在中国控制的南熏礁（Gaven Reefs）、赤瓜礁和越南控制的鬼喊礁12海里范围以内经过。

路透社又引述美国第七舰队发言人指出，这次行动是为了“挑战过度的海上主权声索”，也是为了保障有关水域在国际法管制下的畅通。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC的记者登上一架美军飞机，飞过备受争议的南中国海。6个国家在这片海域竞争，但是近年来中国加强了建岛和巡逻力度。

美国海军军舰航行经过南海的前一天，特朗普在社交网站发布对华加征关税的消息，又批评中美两国进行的贸易谈判“进展太慢”。

但香港岭南大学亚太研究中心主任张泊汇认为，美军军舰到南海“巡航”与中美贸易谈判没有太大的关系，指出两者有各自发展的“逻辑”。

他接受BBC中文访问时指出，美国在南海“自由通航”的行动在前总统奥巴马时代已经开始，只不过最近“密度在加大”。“它密度在加大跟贸易战没有关系，其实中美的战略竞争有许多方向、许多范畴，不仅是贸易战，有科技战、有外交上争夺影响力。”

他认为，特朗普领导下美国对华政策转向， 美国对南海问题的看重有所提升，所以美国加大在南海的行动，与贸易战没有直接关系。

中国“海上民兵”

除了南海，中国渔船的行为近来也成为中美海上纠纷的主角。

《亚洲时报》（Asia Times）早前发表文章引述美国海军战争学院（United States Naval War College）指，中国近年建立了由300多艘渔船和4000多人组成的海上民兵部队。

文章指出，这些民兵部队接受定期军事训练，大多时候没有武器，但都装设可以用来对付小型船只的高压水炮，也有一些先进监听通讯的设备。

另外，约200只中国渔船据报在今年初开始，集结在菲律宾控制的中业岛附近。菲律宾外交部上月透露已经向中方提出抗议，发言人质疑这些中国渔船停驻在中业岛附近的目的，但中国驻菲律宾大使赵鉴华指，那些是渔船，菲律宾不需要担心会不会“爆发任何冲突”。

英国《金融时报》引述美国海军部长约翰·理查德森（John Richardson）说，他今年1月跟中国海军司令沈金龙会面时向对方指出，中国利用渔船推动自身的军事目标，因此美国海军今后看待这些“海上民兵”的方式将会与美军看待中国海军的方法一样。