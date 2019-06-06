图片版权 ANGUS LEUNG Image caption 梁镇罡（左）与史葛（右）2014年在新西兰结婚。

香港一名移民部门公务员要求让其同性配偶享有与异性配偶同等福利与税务待遇之司法复核案件，获终审法院裁定胜诉。

香港高级入境事务主任梁镇罡之代表律师此前在庭上陈词，香港虽然并无同性结婚制度，但当事人与英国籍丈夫史葛（Scott Adams）之关系，本质上就是婚姻关系。香港终审法院星期四（6月6日）宣判时确认，两人之婚姻“与异性已婚伴侣是可以比拟的”。

梁镇罡于2015年对香港特区政府公务员事务局局长与税务局居住提起这次诉讼，要求政府让其本人与任职飞行员的同性配偶享有医疗、牙科保健等已婚公务员福利，并允许采用配偶合并报税、评税和享受相关税务优惠。两人此前接受BBC中文专访时说，他们并非挑战香港婚姻法律，也非争取在香港实行同性婚姻，而是要求平等对待。

终审法院指出，港府一方“未能证明有充分理据支持异性夫妇及同性已婚伴侣在公务员配偶福利及合并评税资格方面存在的差别对待”。预计此次判决将影响到他日香港同志伴侣能否争取与异性恋者享受同等权益。

梁镇罡与史葛在初审中获判局部胜诉，随后香港特区政府二审上诉得直。梁镇罡一方于2018年7月决定向终审法院上诉。

图片版权 ANGUS LEUNG Image caption 香港高等法院原讼法庭一审裁定梁镇罡一方有关已婚公务员福利部分胜诉，但税务待遇部分败诉。

上诉方代表律师，英国御用大律师卡伦·莫纳汉（Karon Monaghan QC），要求法庭考虑梁镇罡及其伴侣在新西兰获得法律承认之同性婚姻，其合法性是否能延伸至香港，又强调两人并非要宣扬同性婚姻。

港府代表律师，英国御用大律师彭力克勋爵（The Lord Pannick QC）陈词，不同社会各自制定法律，其中已婚者应享有何种权利，并非普世划一，赋予同性伴侣与异性已婚伴侣同样的福利，将会淡化香港法例所承认的婚姻制度。

由香港终审法院首席法官马道立，常任法官李义（Robert Ribeiro）、霍兆刚与非常任法官邓国桢、纪立信（Murray Gleeson QC）组成之合议庭一致裁定梁镇罡一方上诉成功。