香港外籍男佣：少数中的少数

图片版权 BBC Chinese Image caption 埃曼·维拉努瓦（Eman Villanueva），是香港的外籍帮佣中，不足百分之二是男的，是少数中的少数。

“姐妹们！投给他！” 菲律宾中期选举海外投票站外，聚集近百名菲律宾女佣，为各政党候选人声嘶力竭呼口号，拉票助选。人群中，有一名背着侧背包丶戴着帽子和粗框眼镜，留着胡渣的男性，特别显眼。他是今年46岁的埃曼·维拉努瓦（Eman Villanueva），一位来自菲律宾的男佣。在香港的外籍帮佣中，男佣占不足百分之二。 他们要承受来自政府的不信任，雇主的不讲信用和公众的偏见。同时也面临所有外籍帮佣的的问题， 包括香港政府的歧视和其本国政府的无视。

少数中的少数

埃曼在香港工作已有28年，人生大半辈子都在香港度过。他回忆，为了让在中东沙特工作的母亲回到家乡照顾他另外两个姐妹，毅然决然放弃升学，高中一毕业就到香港从事帮佣工作。

埃曼1991年抵达香港，开始了他的男佣人生。从那天起，扫地、拖地、铺床、洗衣等沉重家务，成了他的日常。他对BBC中文表示，虽然小时候会帮忙做家事，但大量且沉重的家务仍让当时的他非常吃不消。他解释：“雇主家有大窗户，我必须要每天擦，还要洗三辆车。”

图片版权 BBC Chinese Image caption 埃曼1991年抵达香港，开始了他的男佣人生。

他的雇主有三个小孩，除了家务，他还需要身兼“保母”工作，带他们去参加课外活动，游泳、冰棍球等。

埃曼的父亲在他十岁时就过世，因此埃曼从小和阿姨、母亲和姐姐、妹妹一起生活，因此他非常习惯在以女性为主要群体的空间生活。虽说如此，埃曼抵达香港后，看到大量的菲籍女佣，仍让当年才18岁的他大吃一惊。根据香港政治府当时的统计，1992年香港的外籍帮佣约有十万人。

香港人口约740万，港府统计，2017年近37万名来自菲律宾、印尼、泰国等国的外籍家庭佣工（家佣）中，只有5614人是男性，占不到1.5%。埃曼笑说：“我是少数中的少数。”

作为少数族群中的少数，他表示，初到香港时，的确交不到朋友，放假时，都和在香港工作的菲律宾亲戚度过。他说：“生活上男性朋友的确比较少，必须要特别找才能找到。”

在香港从事请男佣工作并不容易，根据香港某中介公司网站的介绍，香港入境事务处从90年代开始，对申办男性外籍家务助理的审批条件及程序日益严格。原因指是担心引入大量男性外籍家佣容易造成社会治安问题，又或被雇主用来从事非家佣性质的工作，成为“非法劳工”。

但埃曼认为，雇主对家佣的刻板印象才是导致男性家佣成少数的关键。他说，就是因为这个社会的刻板印象，像是大家认为做家事、照顾小孩和长辈是女性的工作。他说：“女性可以，男性也能做。若人们觉得家务只有都是女性在做，这是对女性能力的鄙视或轻视。”

同时他认为有些香港有钱人家有花园，雇主可能认为男人才可以完成园艺工作，他认为这也是歧视。

“我们就是劳动力”

香港政府规定，在香港“通常居住”连续七年以上的人，有资格成为永久性居民，但《入境条例》规定合约工人无论在香港工作几年，工作期间都不能算是“通常居住”。根据规定，外佣早在办理佣工签证时便要作出“无意不返回原居地”及“合约完结後离开香港”的承诺。等於是将属於合约工人的家佣，拒于永久性居民资格之外。

过去曾有在香港居住并工作近27年的菲律宾女佣，申请永久居留，但2013年遭到香港最高法院驳回。当时一度掀起外劳移民权利的法律争辩。

当谈及对家佣的歧视，埃曼眉头深锁，表情严肃起来，“家佣价值完全被低估了”。他指出，很多香港官员或政治人物认为家佣是个不需技术、不用头脑的工作。

图片版权 EMAN VILLANUEVA Image caption 埃曼为受虐外籍帮佣发声，也代表劳工团体向外发言。

埃曼表示，其实家佣必须聪明地分配时间，且身兼多重角色，既是保姆、厨师，也是清洁工。他强调：“这是个很艰难的职业，根本没有香港人想做。”

每天的家务工作，使埃曼对于家佣价值被社会低估的体会越来越深，这也促使他决定要捍卫菲律宾海外劳工的权利。在当了两年的男佣后，埃曼增加了另个身份，外佣团体“亚洲移居人士联盟”（Asian Migrants Coordinating Body）的组织代表。

当BBC中文首次与埃曼见面时，埃曼在菲律宾中期选举香港投票站外，忙着指挥队伍，有时则会带领其他菲籍女佣齐喊竞选口号，途中电话更是接个不停。

1993年起，埃曼成为约3500人组成的组织领袖之一，整个组织中只有5名男人。埃曼更一度被提名为组织主席，但他婉拒，因为他认为女性应该会更了解女性。

不过站在第一线的埃曼，也让他的名字常出现在媒体版面，为受虐外籍帮佣发声，也代表劳工团体向外发言。他更曾组织带领2000人走上香港街头争取劳权，他说：“香港政府2003年曾一度调低我们的薪水，因此我们才站出来抗议。”

图片版权 EMAN VILLANUEVA Image caption 埃曼是外佣团体"亚洲移居人士联盟"（Asian Migrants Coordinating Body）的组织代表。

香港政府2018年9月针对外佣最低工资调涨2.5%，由每月4,410元增加至4,520元。

话锋一转，埃曼也抨击菲律宾政府的经济政策。他向BBC中文抱怨，菲律宾的护士、老师都因为薪资太低，而被迫要出国从事低阶的劳力工作，包括帮佣，和家人分离，他举例，很多菲律宾的专业医师，都到美国当护士，他说：“政府没有提高薪资是最大问题。”

为自身国家的劳工、经济问题发声，埃曼自认是“使命”，但其实还有另个原因。埃曼和同在香港帮佣的菲籍妻子有个不到两岁的孩子，提到女儿，埃曼再度恢复笑容，不再像谈劳权般的激动。

图片版权 EMAN VILLANUEVA Image caption 埃曼和同在香港做帮佣的菲籍妻子有个不到两岁的女儿

他说：“我希望女儿不需要像我一样，离开家乡到海外工作27年。”他认为，香港不是很欢迎菲律宾人留下来，因为家庭帮佣不像“专业人士”待七年可以取得永久居民权。他说：“我们就是劳动力。”

埃曼说：“当有一天他们不需要我们的时候，等我们老了、病了，就会要我们回家了。”