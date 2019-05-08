北极新冷战：美国或照搬南海作法对付中国

Image caption 演习中的俄罗斯的北极部队。莫斯科指责北约在北极地区的俄罗斯边界附近加强军事部署。

美国国务卿在北极理事会上谴责中国和俄罗斯，表明美国将对北冰洋的俄罗斯和中国利益发出挑战。近年来不少美国高官就中国在北极扩大影响发出警示。

蓬佩奥周一（5月6日）抵达芬兰在北极理事会上表达了中国和俄罗斯在北极投资的担忧，呼吁中俄在北极负责行事。《华盛顿邮报》3月报道说，特朗普政府即将推出的北极防务战略将侧重于同中国的竞争。

周二（5月7日）中国外交部发言人耿爽说，美国人对中国在北冰洋的作用发出批评完全违背真相，同北冰洋的和平合作背道而驰。完全混淆了是非，有不可告人的动机。

中国在北极的军事存在

在芬兰罗瓦涅米举行的第11届北极理事会部长级会议上美国国务卿表示了美国对俄罗斯在北极地区与中国的合作的担忧。蓬佩奥说，“美国对俄罗斯将北方通道与中国'海上丝绸之路'对接的计划感到担忧。”

图片版权 EPA Image caption 美国认为中俄是两个谋求破坏民主制度，建立军事优势的国家，因此中俄关系对美国构成越来越大的国家安全威胁。

“中国已经在发展北冰洋的航线了。这是一种熟悉的趋势。北京试图发展关键基础设施，利用中国的资金、企业和劳动力，在某些情况下建立起中国安全力量的长期存在。”

他还说，“五角大楼上周警告称，中国或利用其在北极的民事存在来加强军事存在，比如在当地部署用于遏制潜在核打击的潜艇。我们需要仔细研究这些活动。”

不久前美国五角大楼（5月2日）发布2019年度中国军力报告指出，中国为保护"一带一路"全球基础建设计划投资，将会在世界各地增设军事基地。报告还说，中国在北极地区的活动日益深化，也可为其加强军事的存在而铺平道路，包括部署潜艇以起到防核武攻击的作用。

21世纪的“苏伊士运河”

蓬佩奥说：“作为北极国家的美国应该对北冰洋的未来说话的时候到了。那里远不是西沃德时代那样的偏远荒芜之地，北极现在充满了机会和财富。那里有13%的世界未探明石油储量，30%的未探明天然气，丰富的铀矿，稀土，黄金，钻石，大片未勘探资源…”

图片版权 xinhua Image caption 中国"天恩"号货轮在有浮冰的北冰洋航线，开辟所为的"冰上丝绸之路"。五角大楼报告称，中国或利用其在北极的民事存在来加强军事存在。

他特别强调了北冰洋重要的战略意义，那里的新航路把亚洲到西方的航程减少了20天。他说北冰洋航道是21世纪的苏伊士运河和巴拿马运河。

《南华早报》4月报道过莫斯科要在北极地区建设新港口和基础设施，增加北冰洋货运的计划。据说俄罗斯总统普京希望与中国合作建设这一北极航道。

在2012-17年中国在北极的投资接近900亿美元。上月俄罗斯宣布计划把北海航道同中国的“海上丝路”相连接，开辟从亚洲到北欧的新航道。与此同时中国已经开始在北冰洋开发新航道。

蓬佩奥说，俄罗斯对其他国家提出非法要求，即要他们使用北极航道要经过俄罗斯的允许，而且需要俄罗斯的领航员登上外国船只领航。俄罗斯还威胁对不遵守俄罗斯要求的外国船只使用武力。

中国的“极地丝绸之路”

中国在2018年发布的北极政策白皮书中提出了“极地丝绸之路”计划。 而蓬佩奥说要警惕中国开发北极航道符合美国一直以来对中国“一带一路”的态度和立场。

图片版权 xinhua Image caption 中国考察船"雪龙"号驶离上海浦东码头前往北冰洋。美国说，在2012-17年中国在北极的投资接近900亿。

美国一直公开呼吁其他国家对中国的“一带一路”计划保持警惕，说中国横跨欧亚，雄心勃勃的投资基建计划会令许多国家深陷腐败和债务，另外在政治上受制于中国。

在4月底北京举行“一带一路”高峰论坛后，美国驻华使馆在其官方推特上转发了美国国务院网络平台发布的影片“切勿陷入中国的一带一路债务陷阱”的影片，“一带一路”模式包含不透明的“掠夺性”贷款。

北极理事会是由美国、加拿大、俄罗斯和北欧五国等8个北冰洋沿岸国家组成的政府间论坛，中国在2013年和其他几个国家成为理事会的观察员国。

美国国务卿说，中国并非“近北极国家”，因为中国最北端距北极1450公里之遥。但是中国的《环球时报》评论说，南海距离美国比中国距离北极远得多，但美国并没有因此在南海有丝毫克制。

美国国防部和白宫的国家安全委员会将共同起草新的北极防务战略。战略草案将在6月前提交国会讨论批准。去年五角大楼发言人说，美国国家防御战略正从反恐行动转向“大国竞争”。中国媒体报道担心，美国的北极新战略可能会把在南海咄咄逼人的作法搬到北极。