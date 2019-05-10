北京时间5月10日中午12点01分，美国正式对中国价值2000亿美元商品征收25%关税，休战数月的中美贸易战重启。

与此同时，中国副总理刘鹤率领的中国贸易代表团正在华盛顿参加为期两日的贸易谈判。谈判从周四开始，但未能阻止新一轮关税到位。

中国内地和香港股市当天先涨后跌，午后急转直下。香港恒生指数早盘一度上涨近2%，下午涨幅急剧收窄。上证指数下午开盘后十分钟内也几乎抹平了当天上午的涨幅。

中国商务部10日12点03分发表声明称，中方对此深表遗憾，将“不得不采取必要反制措施”，但未表明会出台哪些措施。

声明还说：“第十一轮中美经贸高级别磋商正在进行中，希望美方与中方相向而行、共同努力，通过合作和协商办法解决存在的问题。”

美国白宫在新关税生效前90分钟发表声明称，周五双方将继续进行“关键贸易磋商”。中国商务部称，希望双方通过合作与协商解决存在的问题。

这是中美之间进行的第十一轮贸易谈判。此前外界一度认为，两国将在此轮达成贸易协议，但上周五美国总统特朗普突然表示，将把去年九月对中国价值2000亿美元商品征税幅度从10%提高到25%。

特朗普其后称，中国删去了原有协议草案的许多内容。

但特朗普仍对达成协议透露出希望。“这仍有可能做到，”特朗普周四表示，收到了一封来自习近平的“美丽信件”。特朗普并未透露信件的内容，只称两人可能会通电话。

此次加税对中国出口影响最大的是网络调制解调器、路由器等其他数据传输类商品，总价值超过200亿美元，其次为印刷电路板类商品，价值约120亿美元，且被大量用于美国制造产品之中。

市场反应

上海美国商会（AmCham Shanghai）会长季恺文（Ker Gibbs）发表声明称，尽管其许多会员公司受关税及持续的贸易紧张局势影响，但他们“理解美国政府的沮丧之处”，现在需要一份协议“使两国经济关系再平衡”。

声明表示，希望双方可以解决结构性问题、市场准入壁垒及不公平竞争问题，并强调一个真正会被执行的机制至关重要。

信用评级公司穆迪（Moody）称，新加征的关税加剧了全球贸易的不确定性，为全球市场情绪带来不利影响。而贸易紧张形势可能使全球贸易框架日益分散，削弱过去几十年来支撑全球尤其是亚洲经济增长的基础性体系。

美国大豆协会（American Soybean Association）7日发表声明表示，加征关税对美国大豆农民是“最坏的情况”。协会主席史达威（Davie Stephens）表示，理解特朗普及其政府为美国利益设定广泛目标，但农民已陷入“绝望的境地”，希望纠纷得到解决，不再继续升级。

国际货部基金组织（IMF）此前多次警告称，当今世界前两大经济体之间的贸易战会给全球经济增长带来威胁，呼吁这一摩擦尽快得到解决。