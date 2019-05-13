图片版权 EPA Image caption 上水屠房屠宰香港80%应市肉猪。

香港检疫部门查获首例非洲猪瘟病例后，开始销毁数千头活猪。这场1997年主]权移交以来最大规模的活猪扑杀导致全市新鲜猪肉供应中断。

特区政府于上星期五（5月10日）深夜宣布在上水屠房查获一头染病肉猪，决定封闭屠宰场，扑杀销毁场内约6000头中国大陆与香港本地活猪。肉贩行会抗议政府全数扑杀，经过一个周末谈判后妥协，防疫人员星期一（13日）下午开始扑杀行动。

非洲猪瘟“抵港”再次凸显香港副食品供应对中国大陆的依赖。经济学家向BBC中文指出，非洲猪瘟对肉类价格的影响，或令香港通胀率多升最多一个百分点。

香港政界对全面扑杀屠宰场内活猪意见不大，但不同党派对政府具体防疫措施均有不满。

非洲豬瘟疫情如何被香港当局发现？

香港特区政府食物安全专员何玉贤上星期五深夜表示，涉事病猪来自广东湛江一家养猪场，无感染非洲猪瘟症状，在上水屠场屠宰后被发现淋巴结肿大，5月2日采集样本作一般检测后销毁，并未送到零售市场，至上星期五再次检测时查出非洲猪瘟。

港府因此宣布上水屠房为疫区，颁令销毁场内6000头猪。上级主管食物及卫生局局长陈肇始强调，为防病毒扩散至香港本地养猪场，须马上清洁消毒屠宰场。港府承诺将以市价赔偿。

香港立法会内专门代表渔农业，亲建制政团民建联之间选议员何俊贤星期天的最新书面声明称，世界动物卫生组织（OIE，旧称国际兽疫局）指出，只有全面扑杀感染场所内的活猪，并彻底消毒清洁，是截断病毒传播的最有效方法，促请港府“当机立断”扑杀屠宰场内活猪。

立法会直选议员，民主党食物安全及环境卫生政策发言人黄碧云对BBC中文记者说：“我们在无奈之下也得支持他们（政府）这一做法，但这事情其实可以避免。”

黄碧云称，非洲猪瘟早晚会传播到香港，而其政党早已提出把中国大陆进口活猪与香港本地活猪分流。“要是你把‘大陆猪’跟‘香港猪’放在一起，只要一头猪有事，那同一个屠房内的猪也只能全杀掉，不然他没办法清理整个屠房，进行消毒。”

她说，即便是中国大陆发现非洲猪瘟病例，也是采取全场扑杀，“防疫做得不好，大家没信心买猪肉，或者担心非洲猪瘟蔓延到本地农场，那你永远解决不了问题”。

图片版权 CNA Image caption 一些香港菜市场内的肉店只剩少量库存，不少直接关门歇业。

图片版权 CNA Image caption 香港湾仔一家肉店店员穿上“新界本地猪”制服招揽顾客。

图片版权 AFP Image caption 建制派立法会议员何俊贤：非洲猪瘟有机会感染香港3万头野猪，导致“尸横遍野”。

香港有多依赖中国大陆进口猪肉？

综合香港食物安全中心资料与立法会文件，香港全境有3座持有食物环境卫生署执照之屠宰场，分别是上水屠场、荃湾屠场和长洲屠场，每天屠宰约4300头猪。香港媒体报道指出，上水屠房所负责屠宰的活猪，占香港80%猪肉供应。

从整体供应数字上看，中国大陆活猪占压倒性优势：

从供应来源看，中国商务部于2007年新增广南行与香港农业专区两家公司为认可“内地供港活猪代理”，结束五丰行常年垄断。然而，五丰行母公司为中央级国有企业华润集团，广南行母公司为广东省级国有企业粤海集团。

从中转屠宰与批发层面看，上水屠场由特区政府委托五丰行运营；荃湾屠场属私营，五丰行为主要股东之一。据立法会文件，上水与荃湾屠场的猪肉拍卖均由五丰行子公司中港联合生猪负责。

换言之，香港整体猪肉供应相当依赖于中国大陆。

不过，民建联立法会议员何俊贤指出，香港目前有约7万头活猪。只是自港府要求封闭上水屠房扑杀消毒后，荃湾屠房也拒收活猪，

位处小岛上之长洲屠场属政府物业，由长洲肉行商会租借经营，屠宰活猪数量本来不多。事情很巧合，此次非洲猪瘟病例发现之际，长洲岛正要举行周年太平清醮祭典暨包山节活动，岛民依乡例斋戒，早已暂停宰猪。

非洲猪瘟疫情揭发引起了香港副食品业界多大反应？

港府公布扑杀决定后，代表买手与零售肉店的行会随即抗议港府“不科学”扑杀。

图片版权 CNA TAIWAN / HKCNA Image caption 许伟坚（中）和凌伟业（左一）抗议港府统一扑杀活猪犹如“充公财产”。

“鲜肉大联盟”理事，大型菜市场管理承包商建华集团总监凌伟业对本地媒体称，非洲猪瘟快速检测只需4小时，如证实其他肉猪没有染病，理应允许屠宰应市。业界与港府连番谈判，一度威胁提起司法复核诉讼，最终在星期天（12日）晚间妥协，让港府销毁活猪，港府预期7天内完成消毒，让屠宰场恢复营业。

香港猪肉行总商会理事长许伟坚星期一在香港电台（RTHK）政论节目上表示，港府愿意赔偿2000万港元（255万美元；1752万元人民币），相当于普通活猪每头最高2800港元，香港本地黑毛猪每头5000元。许伟坚强调，港府不应一声号令“充公财产”。

另一方面，据《苹果日报》报道，星期一扑杀行动开始后，有动物保护团体到屠宰场外抗议，批评港府拖延数天才开始扑杀，其间滞留肉猪挨饿，且有抗议政府杀猪之业界代表一度拉出六头猪到屠宰场外示威，质疑港府罔顾动物福利。

非洲猪瘟

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根据联合国粮农组织（FAO）与世界动物卫生组织（OIE）介绍，非洲猪瘟为病毒性猪病，是猪瘟中最具破坏性的一种。该病症状为发热，内脏器官出血，感染后2至10天内死亡。

非洲猪瘟具有传染性，死亡率高达100%，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。

欧盟设立的非洲猪瘟专项研究项目ASFORCE称，人类不会感染非洲猪瘟。这种病主要通过病猪与健康猪之间的直接或间接接触传播，传播方式包括：

喂饲含有病死猪肉或猪肉产品

吸食过病猪血液的生物性媒介

衣物、汽车、住宅等污染物

一旦疫情爆发，需要立刻大规模扑杀所有猪，并将所有遗体、肉制品与垃圾废料集中清运消毒。

非洲猪瘟出现在香港会引起经济问题吗？

图片版权 AFP Image caption 香港酒楼常见叉烧包等猪肉包点。

猪肉作为汉人主要副食品，其价格变化对整体居民物价的影响，向来举足轻重，俗称通胀率之居民消费价格指数（CPI；香港称消费物价指数）同比变幅会受猪肉价格带动。

荷兰ING银行大中华经济师彭蔼娆对BBC中文指出：“猪瘟对香港的CPI分别有直接和间接影响。直接影响是猪价上升。间接影响是因猪肉供应不足，市民多吃其他肉类，令肉类价格也上升，以致外出用餐价格也会随之上升。”

“总的来说，（这些）影响会令香港CPI可能多升0.5至1.0个百分点。”

彭蔼娆进一步解释，间接影响也包括了新鲜猪肉供应减少对各类冷藏肉类价格之影响。“冻肉商见猪价上升，当然会提价。”

据香港政府统计处数据，2018年10月份至2019年3月份共6个月之CPI同比涨幅呈下行趋势——3月份为2.1%——但香港本地媒体走访肉店，已有出售冰鲜猪肉的贩商预期来货价上升，但目前并未出现抢购潮，因此不预期零售价格会同步上涨。

此外，中国国家统计局刚于上星期四公布中国大陆2019年4月份CPI同比涨2.5%，与2019年2月份相比已形成升势，国家统计局城市司处长董雅秀明确指出，“受非洲猪瘟疫情等因素影响，猪肉价格继续回升”。在此之前，中国农业农村部市场与信息化司司长唐珂说：“专家初步预计，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%，创历史新高。”

联合国粮农组织也在上周警告，中国生猪养殖量占到全球的一半，有证据显示，非洲猪瘟疫情可能导致中国国内的生猪库存下降近20%。

外界对香港爆发非洲猪瘟有何回应？

对于香港也出现非洲猪瘟病例，目前以台湾反应最为强烈。行政院长苏贞昌在其官方社交媒体上贴出“香港沦陷”海报。

台湾民间全民电视报道指出，早于去年8月中国大陆爆发非洲猪瘟疫情开始，台湾已把香港和澳门同时列入检查名单，现在更是实行100%检查。

民视报道更提醒台湾民众和入境旅客，蛋塔（蛋挞）、月饼、肉松蛋卷等饼食含有猪肉成分，不能入境台湾。