图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战硝烟四起

5月13日晚7时播出的中国官媒中央电视台《新闻联播》罕见使用“贸易战”一词，强势表态称中方已做好全面应对中美贸易战的准备。

中国国务院关税税则委员会当天宣布，将总价值600亿美元美国商品的关税比例提高至10%到25%，对美国进行反制。

在该台黄金时段播出的《新闻联播》里，男主播以强硬语气阐述对贸易战的观点，时间长达一分半钟。

“对于美方发起的贸易战，中国早就表明态度：不愿打，但也不怕打，必要时不得不打。面对美国的软硬两手，中国也早已给出答案：谈，大门敞开；打，奉陪到底。经历了五千多年风风雨雨的中华民族，什么样的阵势没见过？”

“在实现民族复兴的伟大进程中，必然会有艰难险阻甚至惊涛骇浪。美国发起的对华贸易战，不过是中国发展进程中的一道坎儿，没什么大不了，中国必将坚定信心、迎难而上，化危为机，斗出一片新天地。无论外部风云如何变幻，对中国来说，最重要的就是做好自己的事情，不断深化改革，扩大开放，实现经济高质量发展。美国下一步是要谈，还是要打，抑或是采取别的动作，中国都已备足了政策工具箱，做好了全面应对的准备。这正如习近平主席所指出，中国经济是一片大海，而不是一个小池塘；狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海；经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！”

《新闻联播》被认为是中国政府的喉舌，这一措辞严厉的表态立刻引起各方关注，当晚即登上社交媒体新浪微博热搜，截至BBC中文发稿前，中央电视台新闻中心官方微博发布的这条口播视频转发数逾71万，点赞次数超出20万。

值得注意的是，这则微博底下的评论超过16万条，其中不乏加油和叫好声，不少微博网友用威武、霸气、大国风范等字眼表达强烈的民族自豪感，还有网友用“同仇敌忾，共克时艰”表忠心。

网友@落雪、莹澈评论：“第一次看新闻联播，激动的热泪盈眶！ 我觉得主持人说'打'的时候。都有那种千军万马。随时待命的气势。”

网友@让我变成锦鲤锦鲤评论：“我的祖国真的强大了！看着热血沸腾激动人心！不怕事不惹事。我为你骄傲！”

凤凰网官方微博也发布了这则“国际锐评”的视频，底下的评论中，部分网友谴责美国对中国加征关税的做法。例如，网友@四夕月半说：“杀敌一千自损八百啊，川建国同志醒醒！”其中，“川建国”是中国网友对美国总统特朗普的戏称。

而网友@gaitar则说：“这届美国政府真是太奇葩了！总不甘心让自己的国民买到物美价廉的中国产品！这对投票选了特朗普和西方民主政治的软肋是最精准的打击啊！特朗普目前看就是经济领域的希特勒！”

图片版权 Getty Images Image caption 中国青岛港，中国政府周一（13日）表示，将从6月1日起对美国商品征收新关税，这给两国谈判人员留下达成协议的时间。

视频网站哔哩哔哩上也能搜到《新闻联播》该视频片段，评论中有网友表达了贸易战对人民日常生活的影响。

网友@凉凉梦君说：“希望不要波及老百姓的生活吧，压力太大了，真的再也经不起折腾了。”

网友@IslaGo评论：“更难做生意了，穷人会更多了。”

网友@瑞妮RAINYYYY说：“准留学生瑟瑟发抖。”

除了中国大陆的主要社交平台和视频网站，被中国大陆封禁的Facebook和Youtube等平台上均有账户发布该视频。评论区依旧以中国网民爱国情绪洋溢的发言为主，但也夹杂了其他声音。

网友@王红戏谑称：“鸭子死了嘴还硬。”

网友@王小雄则说：“真是久违了！这种声调的新闻联播在文化大革命中经常出现特別是针対美国的评论员文章，听到这个我放心了!!”

网友@张儒斌评论：“典型文革式语言，外强中干是它的本性。往死打！”

网友@haidishi回忆说：“看来中央这次真的怒了。上一次这么强硬还是40年前对越自卫反击战的时候。”

网友@Ga456ong评论：“没事儿没事儿，我们中国人吃草也能吃一年。”