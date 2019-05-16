图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟在加拿大被捕后，中国逮捕了两名加拿大人斯帕弗（左）和康明凯（右）。

美国总统特朗普签署被视为针对中国通讯巨头华为的行政命令后一天，中国外交部宣布当地检察机关已经正式批准逮捕两名早前被指“涉嫌危害国家安全”而被扣留的加拿大人。

中国外交部周四（5 月16日）宣布，康明凯（Michael Kovrig）涉嫌“为境外刺探国家秘密和情报”，另外，迈克尔（Michael Spavor）涉嫌“为境外窃取、非法提供国家秘密犯罪”。

康明凯是国际危机组织（International Crisis Group）的东北亚高级顾问，也是一名前加拿大外交官，他去年12月在北京遭到国安人员拘留。迈克尔是一名商人，他被扣留前住在与朝鲜接壤的中国丹东市。他与朝鲜政权关系密切，曾将外国投资者带到朝鲜参加巡回演出。

加拿大全球事务部发出声明，再次要求中国政府即时释放两人，也再次讉责两人被“无故拘捕”。

加拿大在华使馆职员多次探访两人。声明没有透露探访的详细情况，但指出类似的探访一般包括评核被扣人士的关押环境、跟他们解释被关押的原因、向他们解释所在国相关的法律制度和协助他们与亲人联络。如有需要，加拿大政府也会为他们寻求医疗协助。

图片版权 AFP Image caption 除了康明凯和迈克尔，中国还先后以毒品罪名判处两名加拿大人死刑，被视为中国就孟晚舟案向加拿大施压。图为其中一名被判死刑的加拿大人谢伦伯格。

“不排除死刑”

中国政府3月透露针对康明凯指控的详细资料，指康明凯自2017年以来，经常持普通护照和商务签证入境，通过中国境内的关系人，窃取、刺探中国敏感信息和情报。而康明凯的重要情报关系人即是迈克尔。迈克尔住在与朝鲜接壤的中国丹东市。他与朝鲜政权关系密切，曾将外国投资者带到朝鲜参加巡回演出。

中国著名刑事辩护律师莫少平当时对BBC中文说，对康明凯的详细指控表示此案进入了中国刑事案件的第一阶段，即侦查阶段。

莫少平指出，在中国司法实践中，“案件中如果有涉外因素或者涉及危害国家安全，通常都被认为是重大案件”。

“危害国家安全算是重罪，如果认为情节恶劣，并不排除死刑的判决。”

图片版权 Getty Images Image caption 孟晚舟事件引发中国和加拿大外交关系紧张。

但研究中国刑法的乔治华盛顿大学法学教授克拉克（Donald Clarke）当时对BBC中文说，“我认为（对康明凯和迈克尔的）相关起诉不太可能导向死刑”。克拉克认为，该案是一个政治性案件，而就目前的政治角力来看，两人被判死刑的几率很低。

加拿大成磨心

加拿大早前按美国要求于去年12月拘捕在温哥华机场转机的华为高管孟晚舟，美国之后向加拿大提出把孟晚舟引渡到当地受审，指她涉嫌违反美国针对伊朗的制裁。

孟晚舟被捕后中加关系变差，康明凯和迈克尔被捕，被视为中国因孟晚舟事件向加拿大施加压力。

你的器材不支持播放多媒体材料 任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

除了康明凯和迈克尔，中国还先后以毒品犯罪为因，判处两名加拿大人死刑，同样被质疑是向加拿大就孟晚舟事件施加压力。

孟晚舟的事件令美国和加拿大的关系出现变数。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）早前与特朗普通电话，提醒对方加拿大因孟晚舟案承受了来自中国的反弹。他特别要求美国对加拿大提供外交支持，促使中国释放康明凯和迈克尔。