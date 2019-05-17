关锦鹏在英国：“女人戏”导演谈香港电影是否已死

“我觉得这跟我小时候的经历有关，小时候家里不太富裕，所以我担当起照顾弟弟妹妹的责任.....” 这是香港著名导演关锦鹏浑厚有磁性的声音。他是个很好的受访者，很愿意表达，也很温和体贴。

他回答的是最近英国电影协会（BFI）安排一次媒体见面会上的提问。问题是：你电影中这种悲悯的情怀来自于哪里？

Image caption 关锦鹏在伦敦参加《八个女人一台戏》的展映

“女人戏”导演

关锦鹏作品有明显的标签，比如“文艺片”，“女人戏”。这次伦敦华语视像艺术节(Chinese Visual Festival ) 在英国电影协会南岸中心开幕，他的新片《八个女人一台戏》被选为开幕电影，其它作品比如《女人心》、《胭脂扣》也会在电影节期间展映。

过去10年，关锦鹏没有拍摄新片，只是做电影监制，包括为赵薇的处女作《致青春》担任监制。此次关锦鹏携新片而来，《八个女人一台戏》汇聚了香港一众中老年女星包括赵雅芝，梁咏琪，还有郑秀文，以香港文化地标大会堂为中心，开始了一场戏。而因为有了关锦鹏的到来，一场关于香港电影，改编与剧本创作，以及大陆港台合拍电影的话题讨论由此展开。

Image caption 《八个女人一台戏》剧照

“最懂女人的导演”

关锦鹏以拍女人戏出名，被评论为“最懂女人的导演”，如此细腻的情感和观察，也是有家庭原因和后天培养的。

说起儿时经历，父亲去世后，作为长子便担负起照顾弟弟妹妹的责任。买菜，洗衣，做饭，还有管功课，这种角色里面其实是以“母亲”作为范本来实行的。特殊的生活经历使他在懵懂中探索自己的性别身份。他也很感激早期遇到的一批电影人，比如许鞍华，谭家明，除了跟他们学习电影创作，他们对他的性取向也很开明的包容。

1996年英国电影协会邀他拍一部有私人角度的作品。关锦鹏推出了《男生女相：中国电影之性别》，一部探索性别身份和电影身份的作品，采访了中、港、台电影工作者包括张国荣，陈凯歌等人，以性别为话题，从而找寻个人及华语电影的本体身份，但他认为他并不是通过一部作品来表达自己的性取向。

关锦鹏爱电影，不论是欣赏和创作电影，他有自己强烈的偏好选择， 在电影题材上面，他也坚持自己能把握的题材。跟大陆合作，投资方对关锦鹏和文艺片并不感兴趣，他也坚持没有拍戏，只是做监制。时隔十年，再拍女人戏，“我依然可以拍的很好，比如这部新片《八个女人一台戏》，大家说我懂得拍女人，其实我更愿意人家说我懂得欣赏女人。”关锦鹏笑着说。

花甲还乡拍香港

Image caption 《八个女人一台戏》剧照

曾往来香港和内地多年，关锦鹏参与了大量合拍片。60岁花甲之年决定回到香港，希望多关注香港这个城市的变化，能多在香港拍片。

他说，“如果有一天我突然瞎了，香港是唯一一个我可以自信的摸着走的地方。既然要老死在香港，为什么不多关注一下这个城市？”。 关锦鹏眼中的香港，是小时候陪穿着睡衣的妈妈去菜市场买菜，是上个世纪90年代和一批电影人摸索而拼凑出一个香港电影黄金时代，是在大陆合作，往来穿梭10年之后，依然想念的地方。

于是有了以独立在中环的文化地标——香港大会堂所拍摄的一部具有纪念意义的电影《八个女人一台戏》。大会堂是香港人难忘的地方，大会堂大门口走出来就是曾经存在多年如今被填平的皇后码头。香港大会堂是民众流连忘返的地方，在这里看戏，看展览，看电影等，但为了解决中环交通问题，大会堂多次有被拆迁的提议，和争议，关锦鹏觉得“迟早会被拆掉”，所以要赶紧拍。

“如今香港电影人都去大陆合拍片，等了这么多年，终于有一部电影可以在香港本地拍，拍的很开心。”· 他笑着说。尽管如此，投资方还是要求必须有内地一位票房女星加盟，于是有了白百合饰演的富家小姐傅砂。关锦鹏和白百合认识多年，有了第一次合作 。

香港电影死了吗？

一个被广泛讨论的问题是 “香港电影是否已死？” 连《八个女人一台戏》电影里的出租车司机都要自黑一下，自嘲“香港电影已死”。

图片版权 Reuters Image caption 香港会展中心

“有人说香港电影并没有死，特别香港电影人觉得香港电影没死，但我们要知道我们的难度有多大，哪怕最近广电总局政策放开了，比如电影题材内容的选择自由，演员的配额比例，拍摄地点不一定要去大陆等。可是这个政策来的还是晚了些，如今已经是2019年了，不是上个世纪八、九十年代。如今香港导演面对的大陆市场，已经不只是陈凯歌，张艺谋等这样成熟的导演，而是文牧野，毕赣这些知名的年轻导演，这些人10个手指头都数不过来，他们都很厉害，所以大陆很多题材，搞不好肯定要大陆导演拍，而不是香港导演拍的。” 关锦鹏评论说。

香港电影工业从上个世纪八、九十年代蓬勃发展到今天，关锦鹏认为优势是香港电影多元化的类型电影，比如动作片，类型片，喜剧片，情色片等等 ， “如今香港电影冲着广电总局的新政策，应该掌握好在技术上，传统上的优质，而且更要发扬广大，做到极致，这些技术传承上的优质，以及类型片的优势，也许还可以跟大陆导演比拼一下。 ”

而对大陆电影审查问题，关锦鹏则认为，中国电影人已有一定相互理解，明白有什么东西不能碰，不是妥协，而是会多角度的考虑问题，以及包容，甚至当面对社会现实不公不义的时候，摇旗呐喊也许并不是最好的方式。这种包容和理解，会让电影作品被修改，被剪掉的事越来越少。

对于《战狼2》，《流浪地球》这样的主旋律影片火爆的现象，关锦鹏则评论：“如果英国人拍一部英国人拯救地球，那么英国人自然会爱看，同样的道理嘛。” 不过他说《战狼》要拍续集也被广电总局阻止了，也许是考虑到过激的民族情绪是否会伤害到其他国家人民的情绪。