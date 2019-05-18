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台湾成为了全亚洲第一个通过同性婚姻法案的地方，而中国大陆官方媒体则显著地对这一进程保持了沉默。

官方报纸尚未代表中国大陆媒体对事件作出反应，但是考虑到中国大陆将台湾视为中国的一部分，而中国本身并不承认同性婚姻，因此这个法案具有争议性。

同性婚姻在中国大陆已经得到越来越多的社会支持，但是中国当局对同性婚姻并不承认。

北京对同性恋持开明的态度，但是却很难定义在这个范畴内，哪些行为是可以接受的，哪些又不可以。

低调处理

就在全世界都在新闻上看到台湾通过亚洲的第一部同性婚姻法案时，中国大陆唯一提及这项法案的中文媒体就是《人民日报》海外版。

这是一份官方报纸，而它报道这一新闻时说的是“根据当地媒体报道”，由此避免提及北京方面的看法。该报道也没有努力去突出这一消息。

官方媒体广泛分享政府主要媒体发布的报道是一个常规做法，但是除了一份报纸（《新京报》）和一本杂志（《Vista看天下》）之外，传媒并没有在新浪微博上分享这条新闻。

这一消息被低调处理，部分原因是因为北京将台湾视为“一个中国”的一部分，而不是一个独立的国家或实体。中国不喜欢指出这个岛屿和大陆不一样的地方，而在同性婚姻这个案例上，就是不允许讨论为什么它在台湾可以发生，而不是在中国。

网民支持

中国意识到，近年国内对于同性婚姻法案已经有越来越多的支持。

2015年6月，当美国在全部50个州宣布同性婚姻合法化时，中国的网络舆论有一大片赞誉之声，还有一些人呼吁国家订立自己的同性婚姻法案。

台湾立法院最初在2017年3月通过同性婚姻法案，当时中国大陆也出现了呼吁订立同婚法的声音。

不过，由于北京与台湾之间的紧张关系，官方评论已经声称，台湾的这一法案是台湾领导人蔡英文作出的一个政治举动，为的是凸显台湾的民主、自由和人权与北京的严密控制有所不同。

中国当局经常批评蔡英文不回答有关她的政府将台湾视作中国的一部分还是独立国家的问题，而官方媒体则对她领导下的任何措施作出批评，指那是为了显示两岸的不同。

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删除“不雅”内容

过去五年，北京对同性恋的态度越来越开放。

它意识到，对同性恋权益采取更接纳的态度，某程度上有助于解决中国性别严重不平衡带来的不满——由于很多人在“一胎政策”下选择不生育女孩，令中国目前的男性比女性多出几百万，从而令国家面对巨大的两性婚恋危机。

不过，这又并不意味着，政府不会担心同性恋权利推广可能伤害传统的家庭价值观。

据一些被广泛记录的事件显示，中国媒体对同性恋内容的审查以及对相关个体的惩罚引发了反弹。

2018年4月，新浪微博曾短暂清理与同性恋有关的内容，在受到广泛批评之后取消了这一审查行动。

之后的那个月，全国网络电视平台芒果TV在播放欧洲歌唱大赛（Eurovision）时对画面中的彩虹旗作了模糊处理，引发了激烈批评。

11月，一名耽美小说作者因为在作品中描写男性之间的性爱行为，被以“制作、贩卖淫秽物品牟利罪”判处入狱10年。

同性题材内容成为令中国当局头疼的一个难题，对于什么会被认为可以接受，什么可能被定义为“有害”和“不雅”，它只能有模糊的定义。

“爱就是爱”

台湾的同性婚姻法案的通过当天正值5月17日，即每年的“国际不再恐同日”（International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia）。这帮助了中国媒体在不提及台湾的同时又显示他们对同性恋持开放态度。

包括新浪新闻在内的媒体，都强调了大体上对于恐同的不容忍态度，这一点在避免得罪政府的前提下又得到了赞誉。

数以十万计的社交媒体用户也得以在没有审查风险的情况下使用“#5·17国际不再恐同日#”的话题标签。

不过，虽然官方媒体对于台湾的同性婚姻法案作低调处理，但是仍然未有阻止数十万用户使用“#台湾同性可以结婚了#”的标签。

而虽然话题标签常常是在一些官方媒体的支持下得到广泛传播，但台湾同性婚姻法的通过，是因为活动人士和个人对此的接纳和关注而成为了热点。

由于过去对网民噤声的尝试都遭遇了强烈批评，这一次的中国社交媒体用户已经能够没有障碍地将他们的头像改成彩虹旗和转发“Love is Love（爱就是爱）”的口号，并且以前所未见的强度进行传播。