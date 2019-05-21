图片版权 HELEN SLOAN/HBO Image caption 全世界粉丝们对大结局的讨论早已热火朝天之时，中国内地的剧迷却被隔离在这股热潮之外，迟迟无法收看中文版最后一集内容。

5月20日，在全球热播九年的电视剧《冰与火之歌：权力的游戏》（Game of Thrones，又译权力游戏）刚一收官，粉丝们对大结局的讨论早已热火朝天。然而中国内地的许多剧迷却被隔离在这股热潮之外，迟迟无法收看中文版最后一集内容。

北京时间周一早间，《权力的游戏》在中国内地的版权方腾讯视频在播出时间前一小时突然宣布，由于“介质传输问题”，该剧第八季第6集无法如期上线，并未告知具体播出时间。

这引起了众多中国“权游迷”的愤怒。他们中的许多人，为了收看这部HBO美剧特意购买了腾讯视频的VIP服务，每个月为此消费20元人民币，或者1年消费198元。

腾讯视频是《权游》在中国的唯一授权播放平台。截至目前，《权游》第八季在腾讯视频播放量达5.6亿，《权游》全集在腾讯视频播放量为12.5亿。

自2011年在HBO开播以来，这部剧在中国通过不同渠道网罗了大批粉丝，连中国主席习近平与总理李克强都曾在讲话中引用剧中对白。

“这也是贸易战的一部分么”？

图片版权 WEIBO

图片版权 WEIBO

图片版权 WEIBO

“为了让大家多续一个月会员吗？吃相真难看。”在“腾讯美剧”官方微博宣布大结局延播公告的下方，最热门评论这样写道。愤怒的网友攻占了腾讯多个微博账号及留言平台，表达自己的不满。

不过这并没有阻止中国网友对大结局的关注，当天微博热搜榜上，#龙妈死了#，#雪诺为什么杀龙妈#，#布兰当上了国王#等与剧情有关的词条热度居高不下。

腾讯自2014年起买下《权游》版权，成为该剧中国国内独家授权播放平台。从第七季起，更是与美国同步更新，实现“零时差”同步播出。

图片版权 Sky Atlantic Image caption 腾讯自2014年起买下《权游》版权，成为该剧中国国内独家授权播放平台。从第七季起，更是与美国同步更新，实现“零时差”同步播出。

根据中国互联网海外影视剧的管理规定，针对引进剧有“数量限制、内容要求、先审后播、统一登记”四项要求。也就是说，腾讯在第八季开播前，应该已经准备好相关内容，全部送审且得到许可。

不少网友还提出了延播原因的另一种可能。“这也是贸易战的一部分么”，“难道接下来是中美断网么”，“相互体谅一下吧，多事之秋，共渡难关。”

最近中美贸易战重启后，中国媒体形成了强烈的对美舆论攻势。5月16、17日，中国中央电视台电影频道连续两天更改节目计划，临时播放“抗美援朝”主题电影《英雄儿女》与《上甘岭》。

5月20日腾讯股价下跌3.88%。BBC中文已向腾讯视频及HBO就延播一事提出问询，截至记者发稿双方均未回应。

《权游》在中国：删减版不妨碍走红

图片版权 HELEN SLOAN/HBO Image caption 在未建立影视剧分级制度的中国，经过审查后，在腾讯播放的《权游》剧集基本都经过删减。

与全球多地一样，《权力的游戏》在中国也有一班铁粉。他们成立了字幕组、论坛及贴吧等交流平台，经常分享关于这部剧集与原著小说的各种资源与发现。

不过与外国粉丝相比，一些中国粉丝看到的内容“缩水”明显。在美国，《权游》禁止16岁以下青少年观看。而在未建立影视剧分级制度的中国，经过审查后，在腾讯播放的《权游》剧集基本都经过删减。

有内地自媒体对比发现，《权游》内地版本几乎每季都删减超过10分钟，且从第一季到第八季，内地版删减的比例不断增高，删减内容大多为裸露、性爱、血腥、暴力、粗口及同性场面。

但这没有妨碍中国粉丝对这部剧集的热衷。许多人选择通过盗版渠道观看完整版剧集，且该剧在中国评分也一直很高。在内地影视评分认可度较高的社区平台“豆瓣”，《权游》一到七季评分均在9分以上，第八季目前评分为7.5分。

连中国最高领导人也顺应潮流，在讲话中引用剧中台词。今年4月，李克强在到访该剧在克罗地亚的取景地杜布罗夫尼克，出席中国与中东欧国家“16+1”领导人会晤活动时表示，彼此之间的好戏“不是游戏，而是合作共赢”。香港《南华早报》4月报道称，习近平在一次会见中引用剧中故事发生地“维斯特洛”（Westeros）表示，必须确保现在的世界“不会沦为维斯特洛混乱的七国交战”。报道还称，中国领导人由于时间紧张，会选择观看更为精简的版本，被称作“钻石版”。