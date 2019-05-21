图片版权 AFP Image caption 印度新德里电视台的总编辛格女士在新书中披露: 印度2014年习近平访问印度时，同意和西藏流亡领袖达赖喇嘛会面，但是达赖喇嘛的建议被印度政府否决。

中国领导人习近平在2014年访问印度期间一度同意和达赖喇嘛会面。不过，提议被印度政府否决。去年达赖喇嘛在采访中透露了上述消息。有分析说， 这可能说明同中国领导人会见的窗口已被关闭。

英国《每日电讯报》报道，达赖喇嘛对《通过他们的眼睛看印度》一书的作者辛格（Sonia Singh）说，“在2014年习近平访问德里同莫迪举行会谈的时候，我要求同他（习近平）会面。习近平主席同意了，但是印度政府对会见的态度十分谨慎，所以那个计划没能实现。”

在刚刚出版的新书《通过他们的眼睛看印度》中，印度新德里电视台的总编辛格女士说，如果会见实现，那将是个标志性的会见，“有望改变中国同西藏关系”。达赖喇嘛对此点似乎也默认。

83岁的达赖喇嘛提及此事也被认为有可能是措辞不准，但英国《卫报》报道说，辛格说她曾把整理过的采访文字交给达赖喇嘛办公室过目，对方并没有提出异议。

图片版权 XINHUA Image caption 达赖喇嘛的兄长嘉乐顿珠在在1980年代访问北京会见习仲勋。嘉乐顿珠认为当时在印度干预下，流亡西藏失去了自1959年达赖喇嘛流亡以来同中国谈判达成协议的一次最好机会。

报道说，在2018年11月的采访中达赖喇嘛似乎逐渐透露出他在2014年计划同习近平会面的细节。《卫报》报道认为上述消息似乎说明习近平在任期初似乎考虑对数十年来的西藏政策做出改变。

“我同莫迪总理有过短暂会晤，当习近平来新德里时，我也想同他会面”，达赖喇嘛说，“因为我已经有些联系渠道，有的联系人直通我的朋友。所以习近平同意了，但是印度政府则更加小心。”

习近平改变西藏政策？

英国《卫报》援引中国外交部声明说，有关报道是“无稽之谈”，“至于14世达赖喇嘛，我们一向有一致和明确的政策”。

现年83岁的达赖喇嘛自1959年西藏拉萨武装冲突后就流亡印度。达赖喇嘛在印度北方的达兰萨拉建立了西藏流亡政府，并一直为在西藏实现高度自治而奔走。

印度在1959年给予达赖喇嘛庇护和支持，但是最近执政的印度政府出于外交敏感考虑，与达赖喇嘛保持距离。达赖喇嘛在采访中说，他同印度总理莫迪保持着“很好的关系”。

图片版权 AFP Image caption 分析说，如果中国和西藏如果达成协议，印度在中印边界冲突中的立场就会被严重削弱。（中印边境上的印度士兵）

据《卫报》报道，达赖喇嘛说“他（莫迪）是个十分活跃的印度总理，访问过许多国家，以他（那么大）的年龄，他令人钦佩。”

中国领导人习近平似乎愿意讨论西藏问题，但是给达赖喇嘛提供庇护的国家印度似乎并不愿意让达赖喇嘛见习近平。

在印度流亡的达赖喇嘛一直是中印两国间的不和谐因素，但也是德里手里的一张牌。印度专家史托布丹曾经说，如果中国和西藏达成协议，印度在中印边界冲突中的立场就会被严重削弱。

莫迪想打西藏牌？

资深西藏问题观察家，哥伦比亚大学现代西藏研究项目的前负责人巴内特（Robbie Barnett）说，如果报道准确，那的确是非常重要的发展，不过“我从未听说（中国官员）同达赖喇嘛会晤的建议，更不用说在这个级别的会晤。”

《卫报》报道，在2015到18年负责西藏事务的印度前高级情报官员马特尔（Amitabh Mathur）说，5年前他曾经听到达赖喇嘛想在习近平首访印度时同他见面，但不知达赖喇嘛的建议被习近平接受，也不知计划受印度阻挠。

图片版权 AFP Image caption 资深的西藏问题观察家巴内特（Robbie Barnett）说，达赖喇嘛办公室允许披露上述信息也可能说明（同中国领导人）会见的窗口已经关闭。

马特尔认为，印度有理由反对达赖喇嘛同习近平会面。他说那时印度政府刚被选举上台，中国领导人首次访问印度，（会见）的确是对印度政府的过高要求，因为那样焦点就偏离了中印的双边访问。

他认为这件事并不能说明中国改变了对西藏政策，可能只是中国长期利用德里和流亡西藏关系紧张的政策。中国接受了达赖喇嘛的建议，而且知道这个建议很可能遭到印度否决。他说中国当然可能是要离间达赖喇嘛和印度政府。

一带一路，中印关系

德里的观察家研究基金的研究员约什（Manoj Joshi）说，莫迪政府上台初期也敢于冒中国不满的风险打“西藏牌”。当时莫迪邀请了西藏流亡高级领导人前去参加其就职典礼，并派部长去接待达赖喇嘛。

但到去年达赖喇嘛作上述采访时，印度政府已改变做法，印度外交官要求改善同中国关系。约什说，印度官员已得到指示要他们回避今年西藏反抗中国的“起义”60周年纪念活动。

巴内特认为，达赖喇嘛释放信息可能是给那些反对他同习近平接触的藏人看，也可能是无意泄露。他还说，达赖喇嘛办公室允许披露上述信息，说明（同中国领导人）会见窗口已关闭，但“并不说明他们放弃了会谈可能发生的希望。”

分析认为，习近平在2013年晚些时候发起了“一带一路”倡议，如果他同达赖喇嘛会面，在外交上并无坏处。德国的新疆问题专家郑国恩(Adrian Zenz)说，因为达赖喇嘛被认为是和平促进者，而中国被批评在国内进行压制，因此中国领导人同达赖喇嘛会晤有利于营造中国的软实力。