中美贸易战：爱国歌曲成为中国的新武器

图片版权 WeChat Image caption 《贸易战》一曲在中国社交媒体火起来。

“贸易战嘿贸易战，华夏儿女千千万，嘿，同仇敌忾千千万，一手抓发展，一手来应战，不惹事不怕事展开了贸易战……”这是最近在中国网络火起来的爱国歌曲《贸易战》。

这首歌在中国的社交媒体流传，已经有数以十万计的点击率。这首歌的歌词对美国提出了强烈批评，并发誓要“打败它”。

BBC中国媒体观察员凯丽（Kerry Allen）报道，卡拉OK（Karaoke）在中国非常流行，中国政府深知歌曲是向年轻人传达官方思想的有效方式。

美国自5月10日开始对中国价值2000亿元美元的商品加征关税后，中国宣布反制，中美之间的紧张局势升级。而相关歌曲成为中国建立软实力和激起反美情绪的有效途径。

这首歌的填词人赵良田是中国四川盐亭县一名退休官员，也是中国诗歌学会的会员，他在上星期把作品放到微信公众号“世界华人作家”。三分钟的卡拉OK片段以中国为背景，包括长城和天安门等，并配以火焰效果，中间有一个拳头。

这首歌的音乐，本身来自上世纪六十年代中国著名的抗日电影《地道战》的主题曲。赵良田对彭博新闻说，“我选择用《地道战》的曲子，是因为它能让人联想到中国今天面临的类似情况……自从贸易战爆发以来，我总觉得有要做点什么的冲动。”

中国电影《地道战》描述的是1942年占领中国河北省的日军对冀中抗日根据地进行“大扫荡”时，冀中高家庄民众在村庄内外挖掘地道，击退日军连番进攻的故事。

由赵良田改写的歌词毫不掩饰地表达了中国要狠狠地反击美国的意思：“不怕他蛮横来挑战，太平洋上展开了贸易战，一带一路连成了片，肇事者他敢打，打得他头晕目也眩，肇事者他敢打，打得他魂飞胆也颤。”

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在微信公众号上，这首歌的帖文点击率已经超过十万，微博上也广泛流传。

有网民称赞赵老师是“英勇的爱国主义战士”，并称这首歌是“好诗”，“写得让人热血沸腾”，“美帝国主义狼子野心，让他知道中国不是好惹的，打到他服软……”

不过，亦有微博用户对这首歌提出质疑，并认为这种作法会令人觉得中国与朝鲜无异。

据BBC中国媒体观察员凯丽的报道，中国在与别国发生争议时，经常会出现爱国歌曲。

去年5月 ，中国官方媒体宣传“觉醒东方”推出的主题曲《为你瞩目》，这首歌谈及中国是崛起的强国，人民不用再买海外产品。

图片版权 Sina Weibo Image caption 《为你瞩目》的分享次数达80多万。

前年5月，官方媒体广泛报道年轻嘻哈乐团“天府事变”，发布了一首反“萨德”（《No Thaad》）的歌曲，旨在表达对美韩部署“萨德”反导弹系统的强烈抗议。

中国亦不担心在有关宣传中涉猎不同类型的音乐。2017年中国十九大前，中国推出了多首爱国饶舌歌曲，央视网制作动画推出了一首饶舌歌，歌曲穿插了国家主席习近平新年贺词原声。

凯丽说，这些歌是要把习近平的理念宣扬给年轻人，巩固他的权力。