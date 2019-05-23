TFBOYS王源就违法抽烟道歉 中国“正能量”偶像面临的考验

图片版权 Getty Images Image caption 王源在微博表示，对造成不良社会影响"感到十分抱歉和愧疚"。

中国偶像组合TFBOYS成员王源日前在餐厅违法吸烟行为在社交媒体上曝光，引起轩然大波。王源本人对此进行道歉，还面临当局处罚。

5月20日晚间，王源与艺人贾乃亮、杨超越等在北京一家餐厅聚餐，期间王源频频吸烟。照片次日被中国媒体公开，迅速引爆微博讨论。王源工作室22日称，王源已主动前往卫生监督机构接受调查，愿意按照规定接受处罚。王源也在个人微博表示，对造成不良社会影响“感到十分抱歉和愧疚”。

2000年出生的王源是中国目前最炙手可热的艺人之一，在新浪微博拥有7300万粉丝。他2013年通过三人组合TFBOYS出道，是央视春晚的常客和所谓“正能量”的代表，曾担任联合国儿童基金会青年教育使者、联合国儿童基金会大使，还成立公益专项基金。2018年，在中国社会科学院指导完成的《中国影视明星社会责任研究报告》中，王源的社会责任指数排名第五。

作为一向代表“正能量”的公众人物，王源面临的考验比行政机构处罚要大得多。

处罚

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根据中国卫生管理方面规定，餐厅、饭店等室内公共场所全面禁烟。北京市则要求，在禁止吸烟场所吸烟需罚款，而违法吸烟行为还将记入市民个人信用档案。

北京朝阳卫生监督所称，已对当事餐厅进行检查，发现餐厅内没有禁止吸烟标志，要求限期整改，并将依法约谈王源或其委托人。

北京市卫监所发言人王本进称，在公共场所吸烟，场所如不劝阻将遭受罚款5000至10000元，吸烟的个人一般罚款50元，如拒不改正将罚款200元。

无论是王源还是涉事餐厅，付出的代价都远远超出罚款。

“餐厅出现这样的新闻对于我们的形象打击很大，”餐厅店长告诉内地媒体《新京报》，事情发生后，很多人给餐厅打电话，餐厅在多个美食点评平台评分也出现下降，“就算原本是五星也改成一星”。

“国民弟弟”与“传播正能量”

图片版权 VCG/Getty Image caption 王源2013年通过三人组合TFBOYS出道，是央视春晚的常客。图为TFBOYS组合出席活动，左起依次为成员易烊千玺、王俊凯与王源。

“很抱歉我做了一个错误的示范……在此向大家道歉，我一定会以此为鉴，成为更好的大人，”王源在道歉微博中说道。

王源在12岁刚一出道便迅速走红，在粉丝和许多公众眼中，他一直是“国民弟弟”，直到今天，不少粉丝都会称呼他“弟弟”、“源宝”。

“知错就改，源宝加油，”许多王源的粉丝事后发微博称。

但也有人表示不同想法。有网友称“抽烟没错，错纠错在他一直以来的人设太乖了”。“很想知道抛开人设真实的你是怎么样的？”一位粉丝这样评论。

BBC国际观察部（BBC Monitoring）注意到，王源吸烟事件爆出的时机“并不理想”。中国政府近来对青少年可能产生不利影响的艺人愈发严苛，不少明星很难在负面事件后再度重塑演艺事业。

“作为公众人物，应自觉维护法律法规，传播正能量，做好表率，”北京市卫生和计划生育监督所发言人王本进针对王源事件如此评论。

不过从王本进的表态来看，王源还是有机会的。“他及时主动道歉，经纪人也主动与朝阳区卫监所联系，接受调查，接受处罚，对这种做法我们予以肯定。”