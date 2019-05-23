六四30周年：巨型充气“坦克人”现身台北
- 2019年 5月 23日
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台湾一名艺术家以巨型充气坦克重现在“六四”事件中最有代表性的年轻男子只身挡坦克的一幕，纪念30年前中国血腥镇压的一场民主运动。
1989年6月5日，即六四事件翌日，一名年轻男子在北京天安门广场以东的长安街王府井路段上，只身阻挡中国解放军坦克行进的照片，震惊中外，成为20世纪最具代表性的照片之一。
这名男子当时身穿白色衣服，两手提着网兜，站在坦克前，挡住了坦克车队的去路。这名年轻男子阻挡坦克车队的照片，令人难以忘怀，往后成为全世界和平抗争的象征。
这名年轻人后来被人从现场拉走，不知下落。中国政府从未透露“六四”事件中有多少抗议者被杀，但有关估计数字为数百到数千人。
巨形充气坦克的艺术装置目前正在台北中正纪念堂前的广场上展示。
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搭建这座充气“坦克人”艺术装置的台湾艺术家雪克（Shake）说，勿忘“六四”，这点很重要。
“作为台湾人，我希望有一天可以帮助中国成功争取民主，”她对路透社说。
雪克称：“我认为台湾人继续讨论这个话题十分重要，防止人们忘记这件事，并提醒台湾人民，中国政府是危险的。”