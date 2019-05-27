Image caption 人工智能技术发展迅猛

21世纪的第二个十年即将结束，全球正经历政治、文化、科技等全方位的巨变。有研究显示，现在的年轻人即将经历可能是人类历史上最大的一次断裂式的动荡，其原因是电脑算法、程序、智能机器人开始逐渐取代人类。

专家预测，未来十年中，30%的现有职业和专业即将消失。更多大家闻所未闻的职业、专业将应运而生。

《BBC全球问答》中文特别节目邀请各界嘉宾在香港深入对话，共同探讨未来的世界需要什么样的技能与人才，年轻人在AI时代应该如何应对新挑战。以下是对话节目全程视频。

四位现场嘉宾：

香港中文大学工程学院副院长兼创新科技中心主任黄锦辉

雅虎香港市场及传讯资深总监刘淑芬

台湾女人迷网站创始人和CEO张玮轩

滴滴出行采购总监侯林岳

Image caption AI技术在亚洲发展迅猛，香港的大学毕业生特别关注自己在求职时会受到什么影响。

观点节选

张玮轩：人文和对于人类的终极关怀将成为未来10到20年的重要议题，小到一个微笑，一个拥抱就能温暖人心，而人与人之间最真实的眼神和肢体交流恰恰是人工智能无法取代的。当机器能够取代许多劳务性的工作的时候，像儿童保育这类项目反而是更能够去花心思去准备跟琢磨的项目，所以这就是一些市场的机会。

黄锦辉：香港和英国的大学在本科就已开设医学专业，但美国大学在研究生阶段才设有医学专业。其原因是，你要成熟一点，要懂得怎么待人。机器会懂得待人吗？那是一个很大的问题。

侯林岳：无法直接讲未来学哪些专业会更好，但回顾过去不难发现，十几二十年前，大批学生选择计算机专业，这也造就了互联网行业与软件编程在近年来的飞速发展。大家可以沿着这个思路去想，选择有创新性和创造性的专业。

刘淑芬说，不论AI人工智能多么伟大，都无法取代人类主观的创作。设计、写作、演戏这些很个人的事情，都是可以去发掘的。