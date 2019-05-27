中美科技冷战：盘点世界领先的七大中国科技

图片版权 Xinhua Image caption 这是位于贵州的"中国天眼"——500米口径球面射电望远镜（FAST）

伴随美国全面封杀华为，并准备封杀其他一些中国科技公司的一连串动作，越来越多国际评论人士指出：所谓中美贸易战已远超出贸易范畴，而“科技铁幕”即将落下，“科技冷战”已经开始。

彭博新闻社分析，美国对华为的限制将迫使中国进一步在科技上自立，肯定不惜“烧钱”争取优势。英国《卫报》也评论认为，中美的华为之争显示美国希望遏制北京用科技获得地缘政治霸主地位的企图。

过去几十年，中国已逐渐走出世界血汗工厂的格局，在科技创新领域赶超世界先进国家。中国在政治上一党专政，迄今似乎并未如外界所估计那样成为科技创新的障碍，相反在某些情况下甚至为敏感技术的普及运用扫清了障碍。

美国国家科学基金会（NSF）最新年度报告显示，尽管美国仍然在科学工程（S&T）、科学研发（R&D）投资方面领先全球，中国在这方面的追赶速度也是惊人的。专家指出，尽管在众多高科技领域，美国依然占据绝对优势，比如芯片、电脑软件等等，但中国特别是在高科技领域的总风险投资额截止到2018年年底已经与硅谷（矽谷）相差不足60亿美元。

中国通过美国所称的“国家垄断资本主义”或“举国体制”已经在一些领域取得了领先地位。

图片版权 Xinhua Image caption 2018年5月17日中国新一代百亿亿次超级计算机“天河三号”原型机首次亮相。

中国的科技发展与成为奥运金牌大国有异曲同工之处，归功于中国高层一直要求的科技发展“举国体制”。

中国从1950年代喊出“超英赶美”口号，到2008年金融危机后的“产业升级”，再到2015年出台的“中国制造2025”战略，包括美国在内的先进西方国家一直就是中国努力超越的目标。

中国的科技实力究竟如何，外界或许很难简单评判。但是最近几年中国宣布的一些科技消息轰动世界，却能说明中国在科技领域与西方竞争的势头。

华为5G

华为，是世界上最大的通讯设备生产商，第二大手机生产商，还是通讯5G技术的全世界领军公司。华为在5G技术方面，掌握了最多的专利。

今年4月12日， 美国总统特郎普在白宫曾有这番讲话：“安全的5G网络将绝对关系到美国在21世纪的繁荣和国家安全。5G将改变我们的工作、学习、交流和旅行的方式。将使美国农民更高产、美国制造更有竞争力、美国健康医疗更好更普及。”

“在这样一个未来极具威力的产业方面，我们不能允许任何国家超越美国。”

“5G竞赛是一场美国必须赢的竞赛。我们不能休息，竞争还远没有结束。美国公司必须在蜂窝移动通讯技术领先世界。必须防范5G网络被敌人偷走。”

特朗普的这番讲话，间接承认了美国在5G技术上的落后。

图片版权 CNSA Image caption 中国"嫦娥四号"探测器2019年1月3日成功在月球冯·卡门（Von Kármán）环形山着陆。这是人类探测器首次造访月球背面。

超级计算机

中美之间在研发超级计算机的竞争已持续数年。

中国超级计算机“天河二号”和“神威·太湖之光”连续5年占据全球超级计算机500强榜榜首。

中国新一代百亿亿次超级计算机“天河三号”有望在2020研制成功。

美国能源部5月7日宣布，将与超级计算机厂商Cray Inc.合作，在2021年建成全球最快的百亿亿次级别超级计算机Frontier。

基因编辑婴儿

2018年11月26日，南方科技大学副教授贺建奎宣布一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿在中国健康诞生，由于这对双胞胎的一个基因经过修改，出生后即能天然抵抗艾滋病病毒HIV。消息迅速激起轩然大波，震动了世界。

在贺建奎宣布首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿之前，中国科学家在基因编辑猴和克隆猴以及猪等大动物模型研究中，已走在世界前列。

基因编辑婴儿在中国的成功诞生，显示中国政府在涉及基因编辑婴儿监管方面的不足，同时也显示中国科学家在科技进步可能突破伦理、道德、人权底线的问题上，比西方科学家多了些灰色地带却少了很多法律和伦理道德的约束。

图片版权 Xinhua Image caption “墨子号"科学实验卫星由中国和奥地利科学家联合开发

人工智能AI

虽然中国在人工智能的基础研究、芯片、人才方面的多项关键指标与美国还有差距，但是中国在人工智能的运用方面却走在世界的最前列。

最能说明问题的是人脸识别技术，当西方国家在人脸识别技术是否构成对民权、人权、隐私的侵犯展开讨论争取立法的时候，中国的人脸识别技术已经开始运用到社会生活的诸多方面：2017年，中国已经推出人脸识别厕纸机，通过高科技手段控制厕纸使用量。另外，无人零售便利店也因此技术而出现。

最受西方国家指责批评的，是中国利用人脸识别技术加强对新疆维吾尔族少数民族的控制，称中国利用这一技术在全国“监控敏感人群”。

世界最大口径射电望远镜

2016年9月位于贵州黔南州平塘县大窝凼的世界最大单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜（FAST）投入使用。

这只“观天巨眼”可将微弱的天体电波高倍放大后进行检波并记录下来。主要用于探测宇宙中的遥远信号和物质。

FAST口径达500百米，而目前世界最大的美国Arecibo射电望远镜口径是300米。

中国官方媒体新华社报道称，FAST将在未来10至20年保持世界一流设备的地位。

“墨子号”量子科学实验卫星

图片版权 Twitter Image caption 美国总统特朗普的推文：美国必须是领导者，特别是科技世界的领军者。

2016年8月中国成功发射全球首颗量子科学试验卫星“墨子号”，这颗卫星将用于试验彻底杜绝间谍窃听、破解的保密通信技术。

负责此项目的中国科学院院士潘建伟说，量子通信“原理上确保身份认证、传输加密以及数字签名等的无条件安全”。

美国学者认为，中国争取走在世界量子通信前列，其动机之一是要抗衡美国的网络攻击与防御能力。

月球背面登陆

2019年1月3日中国“嫦娥四号”探测器成功在月球冯·卡门（Von Kármán）环形山着陆，这是人类探测器首次造访月球背面。

"嫦娥四号"是中国"嫦娥"系列探月工程之一。嫦娥工程于2003年启动，前两次嫦娥任务（即嫦娥一号、二号）的目标是从绕月轨道进行远程探测并收集数据，而第三次和第四次是登陆。

中国还计划于2019年晚些时候发射"嫦娥五号"月球探测器，预计将采集月球样品并返回地球。

世纪大角力

尽管中国在科技发展方面有自身的强项和一些领先领域，但是也有很多在核心技术上的巨大差距和先天不足。一旦美国“科技铁幕”落下，对外科技交流受阻，外加自身互联网的封闭和思想言论的管制，必将给中国科技进一步发展造成巨大障碍。

2019年2月20日，中国领导人习近平在会见“嫦娥四号”工程人员代表时赞扬这是“探索建立新型举国体制的又一生动实践”，中国要建设科技强国，“努力在世界高技术领域占有重要一席之地。”

无巧不成书。美国总统特朗普则在2月21日发过这样一封推特：我希望美国公司在竞争中取胜，但不是通过封锁目前更先进的技术。在所有我们做的事情上，我们必须永远是领导者，特别是在令人兴奋的科技世界里。

如果美国当真发动全面科技冷战，从各个领域与中国脱钩，而中国也决定继续维持封闭式国家主导举国体制抗衡，这场竞争俨然成为两种制度和两种理念的世纪大角力。胜负输赢不仅将决定中国和美国的命运，也将决定21世纪世界的走向。