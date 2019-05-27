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中美贸易战的战火延烧到了媒体。近日，中美两名女主播就贸易问题在网络上展开舌战，并约定要在北京时间周四（5月30日）早上八点进行电视辩论。

香港浸会大学传理学院高级讲师吕秉权接受BBC中文采访时分析称，刘欣应该获得了官方的同意，“没有官方的背书，她不敢这样做”。

隔空舌战

5月22日，中国国际电视台女主播刘欣在一则视频中表示，美国福克斯电视台女主持翠西•里根（Trish Regan）在谈论中美贸易战时宣泄情绪和指责。

刘欣批评的是翠西5月14日发表的评论。翠西在评论中称：“中国从我们这里购买的东西比我们从中国购买的多。我们是他们的第一大客户，每年交易额超过5000亿美元。如果我们停止购买，他们就会停止赚钱：这是我们的武器，也是特朗普总统不怕使用的武器。”

“中国每年从我们这里窃取价值6000亿美元的知识产权，”翠西还说，“从品牌标识到软件，中国人都偷，应有尽有。如果不加以控制，他们会继续窃取。”

刘欣指出，翠西宣泄的尽是情绪和指责，却少有实质依据。而数以百万的美国民众可能已经听到她的言论，世界其他地方的很多人或许也能听到。

“看着翠西的评论，我意识到，美方要是带着这样的偏执和敌意，中美贸易磋商会无果而终，”刘欣说，“一段时间以来，美方给中国用的言辞说贬损都太轻了。”

随后翠西开始在推特上与刘欣约战：“不如我们来一场开诚布公的贸易辩论。”

经过在推特上的数次交流，她们最终定于在北京时间周四早上八点，刘欣作为翠西的节目嘉宾参加电视辩论。

两名女主播是谁？

两人的辩论在网络上引发热议，一些网民讨论中国内地不能正常使用推特等社交媒体的问题，还有网民关注两名女主播的教育和工作背景，估测她们的胜负。

微博网友“MR-WANBING”说：“解释下为何官媒可以上推，百姓却不允许！”

公开资料显示，刘欣毕业于南京大学外国语学院，曾获得多项英语演讲赛事奖项。她曾先后任中央电视台英语国际频道主持人、央视驻日内瓦记者，现为中国国际电视台《欣视点》栏目主持人。中国国际电视台成立于2016年12月底，由中央电视台筹建。

美国福克斯电视台主持人翠西今年47岁，目前是该台Trish Regan Primetime节目主持人。她毕业于哥伦比亚大学，此前在彭博电视、哥伦比亚广播公司等媒体任职。

不少中国网友对刘欣表达了支持。“刘欣加油，好好讨论讨论，让他们知道中国的厉害，”微信网友 “亚朋”说。

中美舆论角力

中国官方媒体的主持人一般都较为低调，而这场辩论背后，中国官媒一直在为刘欣造势。央视、《人民日报》、《环球时报》等官方媒体都转发了辩论的报道。

北京外国语大学国际新闻与传播系退休教授展江对BBC中文表示，这次隔洋约辩，在中美双方都较少见。

展江指出，刘欣此次应战肯定得到了中国官方的许可，“（中国官方）嘴上还是要表示强硬，舆论上不能输于对方”。

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香港浸会大学传理学院高级讲师吕秉权也认为，刘欣获得了官方的同意，“没有官方的背书，她不敢这样做”。

吕秉权还表示，刘欣参加辩论不是两名记者的事情，某种程度上来说是一种国家行为，是中国近年来灵活多变的“大外宣”策略之一。

“他们希望透过这种国际话语权影响西方社会，用所谓中国的声音消除一些对中国的误解，”吕秉权说。