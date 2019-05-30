逃犯条例引发“外交风波”？香港或成为中美贸易战的下张牌

图片版权 Reuters Image caption 香港民阵计划6月9日发起另一场大规模游行反对修订《逃犯条例》。

香港政府提出修订《逃犯条例》引发社会广泛讨论，欧美政商界也纷纷表态对香港政府强推法例表示关注。其中，欧盟驻香港办公室罕有地向香港行政长官林郑月娥发出“外交照会”，触发中国外交部严厉批评，令事件升级至外交层次。

欧美政商界担心，修订《逃犯条例》后，在中国大陆的要求下，在香港的人员可能被当成嫌疑人士移交给中国大陆。早些时候，当华为高管孟晚舟在加拿大被捕后，两名加拿大人后来在中国被捕，外界忧虑类似事件也可以在香港发生。

专家分析认为，香港的《逃犯条例》事实上是中美贸易战下，中国与西方国家各有盘算的“一张牌”，彼此都在利用香港达到其政治目的，而最终牺牲最大的，可能是香港本身的自由和法治。

西方政商界的忧虑

一旦修例获得通过，任何嫌疑人在香港，无论是否持有外国护照，都有可能被移交给中国大陆当局，修订条文包括性侵、杀人、洗钱、贪污、走私等37种罪行，这些罪行涉及的刑期至少三年，但如果涉及死刑则不会被移交。根据香港法例，移交嫌疑人所犯的罪行，要在香港也被视为罪行才会被移交。

香港政府提出修订《逃犯条例》源自一宗香港男子涉嫌在台湾杀害女友后逃港的案件，希望修订通过后，台湾当局可以移交嫌疑人。但台湾当局已表明，不会接受港府修例后进行的移交安排。

香港反对修例的声音愈来愈大，把该条例与2003年港府未能争取通过的涉及国家安全的《基本法》第23条相提并论。早前香港立法会议员为修订《逃犯条例》爆发了肢体冲突，香港亦发生超过十万人参加的大规模游行。

反对声音认为，中国大陆法制不够完善，修例后，香港法庭因为无权决定大陆提供的证据合法性，也无法完全把关，决定是否移交罪犯的权力实质落在行政长官身上。

据路透社报道，一般不会公开评论时政的法官亦发声表态，形容这次修例是对香港法律系统的最严峻挑战之一。其中一名资深法官说，修例不可行，并指“修例忽视了这种信任的重要性，在大陆来说，它根本就不存在”。

但香港政务司司长张建宗回应说，法官不受任何机关干涉，法官亦不应卷入政治漩涡，法官行使职务后亦不会面对任何法律责任。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港修订《逃犯条例》的争议持续，立法会闹出双主席风波。

香港总商会近日要求政府把嫌疑人移交门槛提升至判刑七年的罪行，香港保安局长李家超称会认真考虑有关意见。香港政府强调不会因为政治原因而把嫌疑人移交给中国大陆，但过往铜锣湾书店股东桂民海被指在中国大陆撞车撞死人后潜逃、维权艺术家艾未未被指逃税，这些控罪均是在有政治因素下产生的非政治罪名，对修例生疑的一方难以被说服。

多个欧美主导的商会早已表态，对修例表示关注，其中，国际商会香港区会早前去信香港立法会议员，反对港府修订《逃犯条例》的建议。信中称，香港能够成为海外投资基地是建基于香港的法治和独立的司法制度，但修例会令投资者重新考虑是否把香港作为营商基地，因为他们面对被移交到另一司法管辖区的风险，“导致更多香港居民面对失去自由、财产甚至生命的风险”。美国商会在是修订条例中发声较多的商会。

美国、英国、加拿大等均表态关注事件，美国驻港领事唐伟康（Kurt Tong）接受香港电台访问时表示，香港政府不应对香港及国际关注“视而不见”，并指如果港府只是叫人“不要怕”，恐怕消除不了疑虑；美国国务院上个月亦发表声明，关注香港修订《逃犯条例》，又指若持续破坏“一国两制”，将影响香港在国际事务中的独特地位。

美国国会八名议员发出联署信，担心修订《逃犯条例》影响美国与香港之间的特殊关系，条例将允许中国引渡居港商人、记者和活动人士，损害香港高度自治和人权保障，亦可能令美国及其他跨国企业把总部搬离香港；欧盟驻香港办公室亦罕有地向香港行政长官林郑月娥发出“外交照会”表达关注。消息人士说，欧盟代表曾与林郑月娥会面，希望港府修改条文一些内容，但并非完全反对修例。

中国外交部发言人批评少数外国政府把相关问题政治化，企图利用事件做文章，这是在干涉中国内政。香港行政长官林郑月娥对外国领事对此有误解感到遗憾，声称会亲自向他们做解说。

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中外角力的一张牌？

分析认为，香港这次修例得到国际关注，显示香港在地缘政治中独有的地位。

美国国会辖下的美中经济与安全审查委员会八月初发表报告，称香港修订《逃犯条例》显示北京在香港的政治影响力增加，影响在香港的8.5万名美国公民以及超过1300间公司，可能违反《美国－香港政策法》（也称《香港关系法》），美国有理由重新审视与香港的关系，美国海军舰艇亦可能不再停泊香港，因为海军人员也有可能在当地有被移交的风险。

香港前律政司司长梁爱诗接受《南华早报》访问时表示，如果取消《美国－香港政策法》，美国和香港都会受损。中国全国人大常委谭耀宗在香港一个电台节目中表示，外国政府是配合中美贸易摩擦事件，利用香港问题对中国大陆施压；与此同时，因为外国势力插手香港事务，大陆不得不表态。

目前，香港被视为有别于中国大陆的经济体而不受美国对中国实施惩罚性关税措施的影响。根据香港政府资料，美国去年是香港继中国大陆之后第二大贸易伙伴，每年贸易进出口及转口货值合共749亿美元。根据美国政府的数据，香港去年是美国排名第21位的贸易伙伴、美国第十大货品出口市场，也是美国货品贸易顺差全球最大的经济体。

香港时事评论员刘锐绍对BBC中文分析说，加拿大协助美国拘捕孟晚舟后，中国担心更多国家会应美国要求扣留中国公民，令北京在谈判中会变得被动，所以透过推动香港修改法例，希望香港成为其“白手套”，制造中外角力的筹码，在中外关系不好时，任何一个外国人，都可能成为北京的筹码。

但他认为，北京误判形势，以为外国政府在香港有经济利益下，不会为了香港政治问题而与中国闹翻，但事实上，外国政府也看中了中国的软肋。

图片版权 Getty Images Image caption 分析认为，香港这次修例得到国际关注，显示香港在地缘政治中独有的地位。

“外国不是真正关心香港民主，但却增加了美国与中国的谈判筹码，如果搞死香港，大陆将第一个蒙受损失，”刘锐绍说。

分析认为，如果美国打香港牌，取消《香港关系法》，或改变香港的独立关税区地位，一来会令香港反对大陆的声音壮大，二来香港经济受到损害时，大陆个人或企业将更难透过香港把资金带到境外，北京最终将承受这种代价。

美国纽约大学法学院教授孔杰荣（Jerome Cohen）认为，香港是中美贸易战的重要因素，香港修订《逃犯条例》显示北京加剧打击香港的自由和经济前景，令西方政府更有力去对抗北京，美国如果借香港修例发起对抗行动向中国政府施压，会对中美冲突产生更大影响。

孔杰荣对BBC中文表示，华为事件不是西方国家反对修例的触发点，但西方国家担心修例通过后，香港可以要求移交嫌疑人到中国大陆，使其受到不公平审讯和与外界隔绝的酷刑。

孔杰荣认为，修例令一些研究中共及其政策的西方学者产生疑虑，他坦言经常批评中国刑事司法系统的自己也可能成为目标，但他还是愿意冒险再到香港，因为他对这个地方有感情，虽然挑战重重，但始终希望扩大研究机会，探讨中国不透明的司法系统。