中美贸易战场外：中国官媒与美国福克斯主播各取所需的文雅辩论

图片版权 BBC Chinese Image caption 中国国际电视台女主播刘欣与美国福克斯电视台女主持翠西•里根

北京时间周四（5月30日）早上八点，中国国际电视台女主播刘欣与美国福克斯电视台女主播翠西·里根（Trish Regan）的辩论如期举行。

此前有传播学者对BBC中文表示，刘欣这次参加辩论某种程度上来说是一种国家行为，中国希望用所谓的中国声音消除对中国的误解。

公开资料显示，刘欣毕业于南京大学外国语学院，曾获得多项英语演讲赛事奖项。她曾先后任中央电视台英语国际频道主持人、央视驻日内瓦记者，现为中国国际电视台《欣视点》栏目主持人。中国国际电视台成立于2016年12月底，由中央电视台筹建。

美国福克斯电视台主持人里根今年47岁，目前是该台“翠西·里根黄金时段”（Trish Regan Primetime）节目主持人。她毕业于哥伦比亚大学，此前在彭博电视、哥伦比亚广播公司等媒体任职。

各取所需的文雅辩论

BBC中文驻美记者 冯兆音

穿着一身红衣的里根露齿一笑，说：“我欢迎不同意见”，身在北京的刘欣穿着湖蓝色西装外套出现在萤幕右方，微笑感谢对方给她参与节目的机会。两人客客气气地拉开了这场吸引无数中美“吃瓜群众”的辩论帷幕。

然而，与其说是辩论，两人的交流更像是里根访问刘欣。网友围观张牙舞爪吵架的预期落空了，气氛比此前两人隔空交锋时温和文雅得多。两人语气皆温柔，语速较慢，频频微笑，相互表达谢意。

在长达16分钟的节目片段中，两人除了一开始就刘欣是否代表中国共产党，展开一轮争辩之外，并无太多针锋相对的画面。

里根的提问涉及贸易谈判、现行关税、强制技术转移，还延伸到贸易战以外的话题，例如中国是否仍是发展中国家、如何定义国家资本主义等。问题并无太多意外，也鲜有追问，可谓是老生常谈。

刘欣则没有对里根提出诘问，是未得到上级的授权，抑或该节目的设计，目前仍不得而知。原本表示要直播节目的CGTN，则在前一天宣布，由于版权原因，改为文字直播，引来多方猜测。

可以说，在这场彬彬有礼的辩论中，双方各取所需。里根所在的电视台赢得了收视率，她个人收获了知名度。或许她还认为自己在辩论的中占了上风：她随后在节目中重播了刘欣承认中国存在盗窃美国知识产权行为的片段，反复强调这一点。

刘欣则借助这一平台，执行了中国官媒的职能，向美国观众宣传中国观点。她完成中国网友对她一扬国威的期许了吗？答案见仁见智。

值得一提的是，这场辩论在中国吸引的注意远超过美国。

在美国，虽各大媒体皆有报导两人约战、引来了一定关注，但始终并非美国社会的主流新闻话题。

节目所属的福克斯商业电视台，有别于母台福克斯电视台，亦不是一般美国观众最关注的频道。里根的节目在2019年第一季度共有18万6千名观众。

而仅在新浪微博，刘欣与里根辩论的话题阅读量就达1.4亿。

另外，两人的交流可能犹如贸易谈判的镜面反射。

刘欣的访谈后，节目请来特朗普的中国贸易政策幕僚之一、被认为是对华鹰派的白邦瑞(Michael Pillsbury)点评。他说，刘欣冷静而不离官方立场的论述，让他想起贸易谈判中，中方代表通常都温文尔雅，但断然否认一切不当行为。

双方对一些问题达成了共识，例如希望中美零关税、承诺保护知识产权等。如何达成这些闪亮的成果？刘欣与里根，以及两国的谈判团队，显然还未就此达成共识。