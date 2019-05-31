美国商会提醒台湾勿陷“政治假期”背后的微妙信息

图片版权 Getty Images Image caption 台湾将在2020年1月举行总统大选，目前已确定的参选人至少有六位。

台北市美国商会发布《2019台湾白皮书》，指出选举独占台湾的社会目光，会妨碍政府正常运作而陷入“政治假期”。

专家分析，美国此建议的背后有自身利益考量，旨在加强台美关系，拉近两边贸易往来，在中美贸易战中持续拉拢台湾。

“政治假期”

过去几周，台湾国民党和民进党的总统参选人初选议题，像是参选人的两岸立场、政治倾向、政党初选办法等，占据了所有台湾媒体版面。主流报纸更是几乎天天公布新的民调结果，而电视政论节目讨论的议题，也清一色都和选举有关。

台北市美国商会5月29日发布《2019台湾白皮书》，指出“台美关系似乎处于数十年来最佳状况”，并提醒，鉴于过往经验，接下来超过半年的时间，选举将独占整个台湾社会的关注目光，会妨碍台湾政府正常运作，并表示：“台湾是否该沉湎于这种政治假期，令人存疑。”

图片版权 CNA Image caption 美国商会称台美关系处于数十年来最佳状况。

白皮书发布会上，美国商会也提及中美贸易战对台湾并非全然不利，因为贸易战促使部分台商考虑将中国大陆的生产基地搬回台湾，这对台湾创造就业机会、增加税收及刺激产业发展，都是正面讯息，同时也向台湾政府喊话，应该努力争取签订台美双边贸易协定（BTA）。

学者认为，美国商会这番建议，仍有美国自身利益考量。台湾政治大学国际关系研究中心研究员严震生向BBC中文分析，虽然美国商会是民间单位，但白皮书反映了美国政府的想法。

他指出，过去没有贸易战时，在台湾总统陈水扁执政时期，美国商会是希望台湾改善两岸关系，使台湾经济更自由开放。现在因为贸易战，美国会希望商会在台湾有更多发挥，但台湾却是过度重视选举及政治，所以希望能更重视经济政策。

严震生认为，美国商会期待台湾能因应中美贸易战，制订相关的政策或策略，而不是像现在“天天打选举，没有为这些做准备。”他进一步说明，很多政治人物在口头上说要“拼经济”，却没有实际的政策。

香港大学政治与公共行政学系副教授朱江南也认为，美国现在正企图要台湾在中美贸易战中选边站，借由明示或暗示的拉拢手法，希望能将台湾拉进贸易战中。

“台湾牌”

图片版权 Getty Images Image caption 美国商会称，接下来超过半年的时间，选举将独占整个台湾社会的关注目光。但台湾不应忽略一些经济议题。

台湾中山大学政治学助理教授陈宗岩认为，美国商会对台湾过于关注选举做出提醒，也表达出他们的忧虑，担心未来政治情势不稳会影响投资环境，像是近期统独就是选举议题之一。他对BBC中文说：“高度不稳定的政治环境，投资风险就很高。”

不过，对于美国商会指出政府在选举期间，有可能陷入“政治假期”而停摆，陈宗岩则持反对意见。他认为台湾文官体系素质高，“大部分的公务员，不管谁当选，该进行的大小政策都会进行。”

事实上，自中美贸易战开始以来，美国与台湾在外交及军事上的关系更加密切，5月26日，台湾宣布将处理对美事务的代表机构“北美事务协调委员会”将更名为“台湾美国事务委员会”，并强调这是台美关系更加紧密的最好见证。

而就在台北市美国商会发表白皮书的同一天，中国国台办在例行记者会上表示，绝不允许外国势力打“台湾牌”，损害两岸人民的利益。

发言人安峰山表示，大陆坚决反对美国和台湾进行任何形式的官方往来和军事联系，呼吁台湾不要靠拢美国。他强调称，“搞台独，把宝押在外国势力身上是靠不住的。”

台湾陆委会则回应，会继续与美国合作，抗拒中国“非和平、非民主”的行为。

台北市美国商会会长李豪（Leo Seewald）5月29日接受台湾媒体采访时表示：“美国商会不属于任何政党，我们不在乎在当选，我们只希望能持续与政府合作。”