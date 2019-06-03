华为事件会给全球两大经济体带来何种伤害

图片版权 Getty Images Image caption 中美冲突升级使得短期内达成贸易协议的愿望落空。

美国与中国日益加剧的冲突，使得双方的经济和外交关系都面临风险。通过上调关税升级贸易战后，美国开始限制华为与美国公司进行的合作。随着贸易战扩大为“科技冷战”，双方达成协议的可能性似乎越来越低。

欧亚集团（Eurasia Group）亚洲区主管迈克尔·赫尔森（Michael Hirson）表示：美国最近对华为采取的行动是个分水岭，紧张局势明显已经升级。

“短期内要签下协议是不大可能了。”

对华为的压制已成为华盛顿与北京关系的核心。美国称华为对国家安全构成风险，以此证明其对华为采取行动是合理的。

但特朗普也开始将这场对华为的施压与贸易战联系起来。

不久前，特朗普表示华为可能成为世界两大经济体之间贸易协议的一部分。这一表态可能强化一种观点：针对华为的行动不仅仅是出自国家安全风险。有人认为，随着中国在世界上的重要性日益增强，这是美国企图遏制一家强大的中国企业。

“美国采取行动狙击中国最着名的科技公司之一，后者在全球5G布局占有一席之地的野心。美国此举已使得中国民族主义情绪高涨。”赫尔森说。

对华为的伤害有多大？

除非拥有特许证，美国已经将华为列入美国无法交易的公司清单中。与此同时，特朗普签署了一项行政命令，有效禁止美国公司使用被认为构成国家安全风险的外国电信公司。

“在特朗普提出的两项举措中，行政命令以及将华为加入实体名单，后者的影响更大，”赫尔森解释。

华为是全球第二大智能手机制造商，也是下一代5G技术发展的关键角色。华为首席法务官宋柳平表示，超过30亿的华为消费者可能会遭受打击。

美国此举已经在科技界引发涟漪。谷歌已禁止华为手机的安卓操作系统进行更新。新生产的华为智能手机将来无法下载使用谷歌的应用程序。威拉姆特大学（Willamette University）经济学副教授梁燕（音，Yan Liang）表示：“如果华为因为手机缺乏Android操作系统而销量下滑，那么手机市场的竞争将受到限制，导致手机价格上涨。"

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌已禁止华为手机上的安卓系统更新。

对华为的打压也可能损害5G的发展： “华为在5G开发中拥有十几项专利。限制华为将推迟5G技术发展，并使日后全球5G发展的实施成本增高，”梁教授补充说。

美国公司会受到多大伤害？

华盛顿对华为的限制也会伤害美国公司。华为首席法务官宋柳平表示，将有1200多家美国公司受到"直接"打击。

华为创始人任正非最近告诉彭博社，如果美国有进一步的限制，华为将使用更多的自有芯片，减少从美国购买相关产品。他说，华为使用的芯片有一半来自美国公司，有一半是华为自制。

“你惩罚华为的同时也在惩罚自己。你会失去了市场份额，失去华为的订单。”中国和全球化中心主席（Centre for China and Globalization ）王辉耀说。

“而且这可能迫使华为发展自己的技术，这对美国来说不是明智之举。” 王辉耀补充。

图片版权 Getty Images Image caption 华为是全球第二大智能手机制造商，也是下一代5G技术发展的关键角色。

特朗普采取对抗战略的其它原因？

相关分析指出，大选之前表明对中国的态度是一种政治考量。在华盛顿已逐渐成为共识，认为中国多年来通过不公平手段在全球贸易中获益。因此对中国采取强硬措施，已成为在2020年总统大选投票前容易得分的方法。

这意味着美中贸易协议可能不会在短时间内签订。“政治考虑是白宫的前沿和核心，绝对会影响谈判进程。”韩礼士基金会(Hinrich Foundation)研究员斯蒂芬·奥尔森（Stephen Olson）说。

“不管政治算计准确与否，特朗普已借着贸易战奠定了自己的政治基础。这不一定是好兆头。”

特朗普将来不得不平衡他强硬的中国政策可能导致经济放缓的风险，以及股市的损失。

图片版权 Getty Images

贸易协议注定落空？

尽管近期美中贸易战的升级，已经让尽速解决争端的希望幻灭，但相关分析认为签订贸易协议的努力尚未失败。

重要的是中国表明谈判的意愿，外界分析这种情况会继续，因为中国试图保住道德制高点。尽管特朗普政府对2000亿美元的中国商品征收关税，并威胁将对其他产品也采取同样行动，但中国还是表示将前往华盛顿进行贸易谈判。

“不可否认，现在事情看起来很糟糕。”奥尔森说。

“但有一种情况是完全合情合理的。那就是在这些国家之间总会有冷静期。经过一段时间后，开始会有几通电话，一些会议，事情也会开始重整。”

特朗普和习近平预计6月在日本举行的G20峰会上会面。

欧亚集团的赫尔森说，这次会议将是缓和紧张局势的关键窗口。但是，“如果美中在G20峰会没有达成任何休战协议，那么特朗普很可能会继续威胁对中国征收额外关税，双方于是将度过一个更漫长炎热的夏天。”