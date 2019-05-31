图片版权 xinhua Image caption 中国商务部发言人高峰说，中国政府将根据《对外贸易法》，《反垄断法》和《国家安全法》等有关法律法规建立不可靠实体列表制度

中国将推出一个所谓的“不可靠实体清单”，把那些损害中国公司利益的公司，组织和个人列入名单。在中国电讯巨头华为公司遭到美国制裁后，中国媒体周五（5月31日）作了上述报道。

中国媒体引述商务部发言人的话说，中国将依法建立“不可靠实体清单”制度。那些不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入“不可靠实体清单”。中国不久将公布具体的措施。

中国商务部发言人高峰说，中国政府将根据《对外贸易法》，《反垄断法》和《国家安全法》等有关法律法规建立不可靠实体列表制度，列入那些基于非商业目的对中国实体实施封锁并对中国国家安全构成威胁或潜在威胁的国外法人组织或个人。

商务部发言人说，这类外国实体和个人不仅损害了中国企业和国家的利益，也危胁到全球产业链，供应链的安全，对全球经济造成负面的冲击。

美中关税战本周末进一步激化，美国对来自中国的2000亿美元的货物提高关税。与此同时北京也在实施的美的报复措施。

图片版权 xinhua Image caption 《荣滨日报》报道说，中国不许美国用中国稀土制造的产品遏制中国发展（5月20日习近平参观了江西的稀土企业）

对抗升级

美国政府已经采取措施限制华为在美国出售设备，限制美国供应商对华为供货，因此可能危及中国最成功的一个全球化高科技公司。华为受到美国制裁令美中两国的关税战到更广泛的双边对抗。

彭博新闻周五报道说，据知情人士透露，北京已经准备好了限制向美国出口稀土的计划，在必要时实施。周三（5月29日）中国《人民日报》发文说，中国人民绝不答应美国用中国稀土制造的产品遏制中国发展，并警告美国到时“勿谓言之不预！”。

中国可能利用稀土作为反制手段对付美国的制裁上月先由中国著名国际问题专家提出，说稀土可以成为中国反制美国的“撒手锏”。随后在5月20日中国领导人习近平参观了江西的稀土企业并被中国媒体广泛报道。

如果中国开始限制对美国出口稀土，价值万亿的依赖稀土供应的美国主要企业将受到巨大冲击。

不过美国国家公共电台引述分析人士的话说，中国的稀土牌只能打一次，因为等美国减少对中国稀土供应的依赖后，稀土牌就丧失了价值。另外，中国打稀土牌会增加华盛顿的对华“鹰派”的支持率。