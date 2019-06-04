特朗普访问英国惹争议 习近平因何“躺枪”

Image caption 英国女王在白金汉宫欢迎美国总统特朗普。

美国总统特朗普对英国进行为期3天的国事访问，在飞机到达落地前特朗普发推特攻击伦敦市长萨迪克·汗，说他作为伦敦市长做得很糟糕，很愚蠢地恶劣对待来访地美国总统。

特朗普还说，伦敦市长萨迪克·汗让他想起无能的纽约市长白思豪(Bill de Blasio)，他们做得都很糟，只是伦敦市长的身高只有纽约市长的一半。

特朗普在英国的访问行程包括出席在白金汉宫举行的欢迎酒会，同英国女王伊丽莎白二世，威尔士亲王和康沃尔公爵夫人会面。

伦敦市长萨迪克·汗周末表示，美国总统是“与日俱增的全球威胁的一个突出具体实例”，他还把特朗普的语言比作“20世纪的法西斯”。

抗议特朗普访问

图片版权 Getty Images Image caption 6米高的名为"特朗普娃娃"的气球在去年和今年特朗普访问英国时都被在议院广场升空以示抗议。

特朗普对英国进行国事访问正逢英国脱欧争议引起国内政治危机。英国民调显示，许多英国人不喜欢特朗普。在特朗普访问期间在伦敦会发生针对特朗普的抗议。

报道说，许多重要的政界人士，包括两大反对党的领袖，工党领袖科尔宾，自民党领袖温斯·凯博，议会议长约翰·伯考等人都拒绝参加欢迎美国总统的国宴的邀请。

尽管如此，英国《独立报》报道说，英国人善于维持面子，特朗普会受到礼仪周全的欢迎。另外他还会去南部的朴茨茅斯军港参加二战诺曼底登陆75周年的纪念仪式。

特朗普的"美国优先"政策使华盛顿和伦敦在一系列国际问题上产生了分歧，诸如伊朗核协议，中东和平进程，巴黎气候协议以及世贸组织的前途问题。美国和英国在对待国际法律和条约方面暴露了巨大分歧。

《独立报》报道说，最重要的分歧恐怕是在处理对中国关系方面。到目前为止，英国政府一直拒绝加入美国围堵中国电讯巨头华为的国际行动。英国并没有完全把华为排斥在英国的5G网络建设外，而且仍然期望英中经济关系能够进入"黄金时代"。

英国媒体报道称，如果英国政府允许华为参加英国的5G网络建设，特朗普将威胁限制同英国分享情报。特朗普政府不仅禁止华为设备参与美国的5G网络建设，也一直敦促盟国抵制华为。

习近平“躺枪”

图片版权 PA Image caption 英国女王的一次私下聊天被录像曝光，其中提到中国国家主席习近平去年访英期间中国官员表现"非常粗鲁"。

特朗普的批评者抱怨说，美国总统不应该受到如此礼遇。但是反驳者认为，欢迎美国总统的意义不仅是针对特朗普个人，而是对美国国家。美国自上世纪40年代起一直是英国的最紧密盟友，今后在特朗普卸任后，也很可能仍然是英国最紧密的盟国。

他们说，英国女王既然能够欢迎接待中国国家主席习近平，她当然就能接待欢迎特朗普。显然习近平被列为英女王接见过的"有争议"的领导人。

英国国际发展事务大臣、保守党领袖的角逐者罗里·斯图尔特（Rory Stewart）周一（6月3日）在广播节目中也认为英国应该欢迎特朗普到访，他也说英国既然能在2015年接待中国领导人习近平，为什么不能欢迎特朗普。

去年7月特朗普访问英国会见女王也曾引起舆论争议，在辩论中有人提到习近平，罗马尼亚前共产党领导人齐奥塞斯库在英国受到隆重接待，以此说明既然英国能欢迎“独裁”国家领导人来访，为什么不能欢迎最亲密美国的总统。

2015年10月中国领导人习近平访问英国受到官方隆重接待。但在欢迎人群一边，也有人权活动人士，法轮功和流亡西藏的支持者进行抗议。工党领袖科尔宾当时还表示，要在参加国宴时向习近平提及人权问题。

2016年，英国女王的一次私下聊天被录像曝光，其中提到习近平去年访英期间中国官员表现“非常粗鲁”。当时BBC报道说，一名英国官员对女王介绍说，高级警监路西·德奥丝女士（在习近平访英期间）的工作"受到中方非常严重的干扰和阻碍，但她仍保持克制，自始至终掌握指挥安保的工作。"

在对话中，女王评论说，“他们对（英国驻华）大使非常粗鲁”，“太出格了”。