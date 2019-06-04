特朗普访问英国惹争议 习近平因何“躺枪”
美国总统特朗普对英国进行为期3天的国事访问，在飞机到达落地前特朗普发推特攻击伦敦市长萨迪克·汗，说他作为伦敦市长做得很糟糕，很愚蠢地恶劣对待来访地美国总统。
特朗普还说，伦敦市长萨迪克·汗让他想起无能的纽约市长白思豪(Bill de Blasio)，他们做得都很糟，只是伦敦市长的身高只有纽约市长的一半。
特朗普在英国的访问行程包括出席在白金汉宫举行的欢迎酒会，同英国女王伊丽莎白二世，威尔士亲王和康沃尔公爵夫人会面。
伦敦市长萨迪克·汗周末表示，美国总统是“与日俱增的全球威胁的一个突出具体实例”，他还把特朗普的语言比作“20世纪的法西斯”。
抗议特朗普访问
特朗普对英国进行国事访问正逢英国脱欧争议引起国内政治危机。英国民调显示，许多英国人不喜欢特朗普。在特朗普访问期间在伦敦会发生针对特朗普的抗议。
报道说，许多重要的政界人士，包括两大反对党的领袖，工党领袖科尔宾，自民党领袖温斯·凯博，议会议长约翰·伯考等人都拒绝参加欢迎美国总统的国宴的邀请。
尽管如此，英国《独立报》报道说，英国人善于维持面子，特朗普会受到礼仪周全的欢迎。另外他还会去南部的朴茨茅斯军港参加二战诺曼底登陆75周年的纪念仪式。
特朗普的"美国优先"政策使华盛顿和伦敦在一系列国际问题上产生了分歧，诸如伊朗核协议，中东和平进程，巴黎气候协议以及世贸组织的前途问题。美国和英国在对待国际法律和条约方面暴露了巨大分歧。
《独立报》报道说，最重要的分歧恐怕是在处理对中国关系方面。到目前为止，英国政府一直拒绝加入美国围堵中国电讯巨头华为的国际行动。英国并没有完全把华为排斥在英国的5G网络建设外，而且仍然期望英中经济关系能够进入"黄金时代"。
英国媒体报道称，如果英国政府允许华为参加英国的5G网络建设，特朗普将威胁限制同英国分享情报。特朗普政府不仅禁止华为设备参与美国的5G网络建设，也一直敦促盟国抵制华为。
习近平“躺枪”
特朗普的批评者抱怨说，美国总统不应该受到如此礼遇。但是反驳者认为，欢迎美国总统的意义不仅是针对特朗普个人，而是对美国国家。美国自上世纪40年代起一直是英国的最紧密盟友，今后在特朗普卸任后，也很可能仍然是英国最紧密的盟国。
他们说，英国女王既然能够欢迎接待中国国家主席习近平，她当然就能接待欢迎特朗普。显然习近平被列为英女王接见过的"有争议"的领导人。
英国国际发展事务大臣、保守党领袖的角逐者罗里·斯图尔特（Rory Stewart）周一（6月3日）在广播节目中也认为英国应该欢迎特朗普到访，他也说英国既然能在2015年接待中国领导人习近平，为什么不能欢迎特朗普。
去年7月特朗普访问英国会见女王也曾引起舆论争议，在辩论中有人提到习近平，罗马尼亚前共产党领导人齐奥塞斯库在英国受到隆重接待，以此说明既然英国能欢迎“独裁”国家领导人来访，为什么不能欢迎最亲密美国的总统。
2015年10月中国领导人习近平访问英国受到官方隆重接待。但在欢迎人群一边，也有人权活动人士，法轮功和流亡西藏的支持者进行抗议。工党领袖科尔宾当时还表示，要在参加国宴时向习近平提及人权问题。
2016年，英国女王的一次私下聊天被录像曝光，其中提到习近平去年访英期间中国官员表现“非常粗鲁”。当时BBC报道说，一名英国官员对女王介绍说，高级警监路西·德奥丝女士（在习近平访英期间）的工作"受到中方非常严重的干扰和阻碍，但她仍保持克制，自始至终掌握指挥安保的工作。"
在对话中，女王评论说，“他们对（英国驻华）大使非常粗鲁”，“太出格了”。