基因编辑：研究称中国科学家贺建奎的行为“愚蠢而危险”

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中国教授贺建奎对双胞胎婴儿进行基因改造，试图防范艾滋病。此举震惊世界。最新研究表明，经贺建奎基因编辑的双胞胎女孩，可能发生基因变异，令其寿命缩短。

《自然医学》期刊昨日发表研究，表明因自然变异而携带贺建奎改造的基因的人，很可能英年早逝。学者表示，贺建奎的行为“非常危险且愚蠢”。

贺建奎想做什么？

贺建奎针对一种名为CCR5的基因进行改造。这种基因带有人类的遗传指令，对免疫系统的功能非常重要。

这组基因也是人类免疫缺陷病毒（HIV）感染细胞的渠道。改造CCR5基因令渠道受阻，可抵抗艾滋病毒。

贺建奎通过体外受精培育胚胎，再使用基因编辑技术改变CCR5基因，令一对双胞胎女孩露露和娜娜在去年诞生。

图片版权 Getty Images Image caption 人类免疫缺陷病毒通过CCR5进入细胞。

这跟寿命有何关系？

问题是，CCR5基因不仅是艾滋病毒侵入人体的渠道，它还有其他作用。

该基因活跃于大脑，令人类抵抗其他病毒感染，尤其是流感。

加州大学伯克利分校对此做了研究，在英国有近41万人的样本。

结果显示，体内只有CCR5变异基因的人在78岁之前死亡的可能性要高20％。

加州大学伯克利分校的拉斯穆斯尼尔森（Rasmus Nielsen）教授说，“这样看来，这样的基因改变可能并不是大多人想要的。”

“实际上，这样做总体上会让人变得糟糕。”

研究员魏伟竹（音译：Weizhu Wei）博士表示，基因编辑技术Crispr对幼儿风险太大。

“Crispr技术太危险了，无法立即用于胚胎编辑，”她说。

这对双胞胎诞生意味着什么？

目前尚不清楚对露露和娜娜的影响。

弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）的罗宾·洛弗尔-巴丁（Robin Lovell-Badge）教授说：“无法预测基因编辑会对双胞胎女孩产生什么影响。”

研究中，并非每个携带变异基因的人都会英年早逝，但机会很大。

寿命长短受人体内DNA和生活综合影响。

贺建奎改造CCR5的方式与艾滋病病毒产生抗药性的方式相似，但不完全相同。这令事情进一步复杂。

洛弗尔-巴丁表示，这项研究“再次表明，贺建奎改造CCR5基因的行为极其愚蠢。”

贺建奎对此如何回应？

贺建奎于去年11月宣布基因编辑的结果。科学家普遍谴责其行为，有人将此实验形容为“怪异”。

有人批评贺建奎，令原本健康的幼儿面临未知风险，其实验也违反中国法律。

另外，感染艾滋病毒可以得到治疗，而将艾滋病阳性病毒传给后代的机会也微乎其微。

中国当局调查后得出结论，贺建奎为追求“名利双收”而非法实验。

贺建奎一直为其实验辩护，在一次香港举行的科学峰会上，他对自己的基因编辑工作感到“自豪”。