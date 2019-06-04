六四30周年：维园纪念会场内外的民主呼声

图片版权 AFP Image caption 主办方称18万人参加维园烛光晚会悼念天安门事件。

中国北京六四民运30周年，中国在严密管控下，官方与民间也没有大型悼念活动，30年前民众集会高呼民主和自由的天安门，早上照常举行升旗仪式，但在中国社交媒体上难以搜寻到与“六四”相关或带有暗示的内容。

中国官员和官方媒体罕有就“六四”表态，试图为事件洗白，以维持稳定和经济发展的名义将当年的武力镇压描述为合理。美国与欧盟分别发出声明，促请中国政府公开当年死伤人数，正视人权问题。

而香港则维持每年悼念的传统，大批民众出席维多利亚公园的烛光晚会，希望凭借点点的烛光，让记忆不会褪色，把历史传承下去。主办单位支联会表示人数超过18万人。但香港警方表示，最高峰人数约3.7万人。

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铭记六四

在香港维园的烛光晚会上，与往年一样，同样有献花、默哀、致悼词、诵读大会宣言、全场演唱民主歌曲、播放“天安门母亲”成员录像讲话等环节。

现场不乏中国大陆的学生和游客，然而BBC中文记者要求采访时，他们大多要求化名、不能露脸，反映他们担心中国当局打压的疑虑。

就读香港大学的大陆学生黄同学对BBC中文表示，她对香港持续悼念“六四”感到敬佩，如果不是来香港读书，也许她对这段历史也会不闻不问，虽然她认为中国争取民主十分困难，“但至少有一群人支持当年的学生，我觉得这已很好，令我很感动。”

来自成都的曾先生今年44岁，30年前他曾为成都的示威学生在街上送水支持。他带着自己的太太和11岁的女儿特意来到香港，希望自己的女儿可以认识到真正的历史。他的女儿说，“我今天是来学习关于国家的历史的，现在觉得这个国家不比其他国家好。”曾先生还说，香港原本应该是中国通往民主的跳板，但现在反倒受中国影响严重，对未来香港民主状况表示担忧。

Image caption 75岁的香港市民李先生和妻子每年都参加维园的晚会，他感慨香港言论自由持续倒退，“我已经老了，我有生之年应该看不到香港实现真正民主。”

Image caption 40岁的香港人陈先生，带着儿女参加悼念集会。

今年40岁的香港市民陈先生，带着儿女参加“六四”悼念集会，他对BBC中文表示，作为父亲，有责任教育下一代，告诉他们历史，“在他们还没出生前，有一群人为他们牺牲，为他们争取民主自由。”他期待看到中国也能公开悼念“六四”的那一天。

55岁的邓女士表示，除了第一年以外，均没有参加烛光晚会，但这次30周年是特殊的一年，她表示，香港近期言论及表达自由的情况愈来愈差，《逃犯条例》令到很多香港人对这个城市没有信心，她担心日后连这个集会也没有，所以一定要出来发声。

香港政府并没有阻止维园举行悼念活动，香港行政长官林郑月娥说，“今天的日子，很多人都有一个回忆”，政府尊重市民表达、言论自由。香港建制派议员拒绝就事件作出评论，他们当中不少人在30年前曾表态要求北京当局道歉。

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香港六四維園燭光晚會出席人數

不过，并不是所有人都支持支联会在维园举行烛光晚会，约200人响应号召在尖沙咀出席悼念活动，他们寻求以香港人的角度去纪念六四。

香港大学学生会表示，不认同支联会以爱国情怀包装悼念六四，所以不出席维园的晚会，但港大学生会则在校园内洗刷国殇之柱，为死难者默哀，又在校内的太古桥，油上“冷血屠城、烈士英魂不朽、誓歼豺狼、民主星火不灭”二十个大字。

香港大学民意研究计划的调查发现，支持平反六四的香港人比率约有五成九，比不支持的比率多36个百分点，差距和过去多年相约，年轻人组别支持平反比率高达74%，显示年轻一代对民主的诉求。半数受访者认为中国应多发展民主，是调查以来的新高，认为中国应该发展经济的，只有31.1%。

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图片版权 Luis Leong Image caption 澳门约几百人参与悼念活动。

图片版权 Luis Leong Image caption 澳门悼念活动上播放了BBC中文的纪录片。

北京的记忆

在北京，30年前民众集会高呼民主和自由的天安门，早上照常举行升旗仪式，不过北京市的保安严密，警察会在铁路出入口检查途人的身份证明文件，许多外国记者不容许进入天安门广场，一些获准进去的人则被警告不能够拍照。

中国没有对事件有任何官方悼念活动。BBC记者沙磊（John Sudworth）形容，中国每一年都采取大规模的“忘却”行动，启动了世界上最大的审查机器，在互联网上清理任何有关天安门事件哪怕最隐晦的信息，一些想避过审查的人，随时被关进监狱或是被扣留。早前沙磊在北京街头采访民众，问他们是否认识代表“六四”事件的“坦克人”的照片，约8成人表示不认识，但不清楚他们是害怕说自己看过，还是真的没看过。

你的器材不支持播放多媒体材料 六四30周年：中国被消失的坦克人照片

有意无意的淡忘

BBC中文记者 发自北京

Image caption 北京的天安门这天没有异常。

6月4日傍晚，北京天安门广场在零星的小雨中游客稀疏。在严格的安保下，这里井然有序，看不见有关30年前那场运动的任何印记。

拿着自拍杆的年轻人嬉闹着摆造型与国旗合影；等待降旗的游客正向孩子介绍天安门的历史；照相小贩不停询问是否需要拍一张游客照……

30年前，这里被誉为“自由的孤岛”，而如今，这里似乎成为了另一座“资讯的孤岛”。

无论是有意还是无意的淡忘，显然，这里的大多数人们不再愿意面对那段掺杂着血与泪的历史。

“六四”事件遇难者家属，包括“天安门母亲”成员周二（4日）在北京当局安排下，到万安公墓拜祭亲人，家属读出悼词时表示，当年政府调动军队杀害手无寸铁的爱国群众，他们永远不会忘记惨痛的时刻，家属指，执政当局对于“六四”惨案不敢面对，不敢回答，30年来装聋作哑，但历史是不会永远被谎言掩盖，被篡改的历史早晚会真相大白，敦促政府与家属对话。

人权组织表示，中国在近期加强了对异见人士的监控，部分人“被旅游”，或是被软禁。联合国人权办公室发言人沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）表示组织亦接到就天安门事年周年而“增加审查”的报告，呼吁中国政府部门提升民众和平集会及表达的自由。

学运领袖王丹表示，抵抗专制，争取民主的路是“荆棘密布，看不到远方”，但是，追求理想本来就是一个过程，既然是一件正确的事情，就算不合时宜，也要坚持下去，也要保持希望。

学运领袖陈卫表示周二绝食24小时，因为绝食是当局不能控制的悼念方法。

中国国防部长魏凤和早前说，1989年的运动中，中国采取果断措施，制止并平息“动乱”，保持中国稳定，是正确的决定。中国《环球时报》英文版发表社评，形容“六四”是“褪色的历史事件”，又指事件犹如“疫苗”，令中国对政治动荡“免疫”。文章认为中国政府当年避免走向前东欧共产国家的下场，现在已成为世界第二大经济体，证明当局当年决定有助国家经济起飞。中国外交部说，中国政府早已就这场“政治风波”有明确结论，政府行动“完全正确”。

图片版权 EPA Image caption 台北也有悼念六四的活动。

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这些中国官方罕有的论述，引发香港和台湾舆论不满，港台网民、政客和媒体直斥北京为“六四”事件洗白，难以接受。

台湾总统蔡英文在社交网站贴文指，指一个国家文明与否，在于政府怎样对待人民和过去错误，学运领袖封从德被拒入境香港以及中国防长的说法显示，中国政府无打算反省当年错误，还想继续遮盖真相。

台北市长柯文哲被问到怎么看魏凤和的说法时，他说“不要去理他就好了”，他说“六四”是近代史的悲剧，但他表示，如果没有人问他，他不会发表评论，否则会让对方感到不悦。

高雄市长韩国瑜表示，中国大陆过去30年经济发展让人刮目相看，但也要记取历史教训，不能重蹈覆辙，他同时期待大陆当局要有智慧地处理历史伤痛，能前胆开展一个符合大多数大陆民众期待的政治体制改革，台湾民主蜕变的过程与信念，也可提供大陆迈向政治改革开放步伐参考与借镜。

台北亦有举行纪念晚会，主办团体华人民主书院董事会主席曾建元接受BBC中文访问时认为，“六四”示威学生让台湾在处理民主运动的时候，知道不能重蹈覆辙，让台湾迈向民主化加大了动力。“我们抱着怀念和感恩的心情，来看待当年在中国大陆发生的这个事件，对于台湾民主化的一个促进的作用。”

欧美促请北京保障人权

欧盟发声明向天安门的遇难者致衷，欧盟外交事务高级代表莫盖思妮（Federica Mogherini）在声明中表示，要求北京全面负起责任，提高保障人权，强调欧盟与中国的关系，人权一直会是重要的基础。

英国外长亨特（Jeremy Hunt，侯俊伟）发声明，呼吁中国容许人民可以和平示威，享有表达自由。

你的器材不支持播放多媒体材料 一场学生运动，为何以武力镇压结尾？

美国国务卿蓬佩奥发表声明，赞扬当年争取权益的中国人“勇敢”，启发全球下一代争取民主自由，他说，过去美国希望中国融入国际系统，会发展成一个更开放和包容的社会，但这个希望已经破碎，一党专政下继续侵犯人权，特别是新疆打击的宗教自由。他促请北京公布当年死伤及失踪人数，安抚这段历史中黑暗一章的遇难者，并停止任意拘捕异见人士，放弃打压宗教与言论自由的政策。

美国总统特朗普日前因应弗吉尼亚州枪击案，下令所有驻外使馆下半旗致衷，令美国驻北京大使馆，和美国驻香港总领事馆，在这个特别的日子下半旗，使领馆也在社交媒体播放美国制作有关当年的片段，并指这些影片在中国会被审查的。

中国外交部发言人耿爽批评，蓬佩奥恶毒攻击中国政治体制，大肆抵毁中国人权和宗教状况，干涉中国内政，中方已向美方提出严正交涉。他说，这种痴人说梦式的胡言乱语，注定要被扔进垃圾堆，奉劝打着民主人权晃子的人，停止损害中美互信的言行，否则只会沦为国际社会笑柄。他被问到六四事件会否重演，耿爽反问记者有没有这方面担心，强调没有谁比中国共产党和中国政府更关心中国前途，以及中国人民的幸福安康。