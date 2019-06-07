图片版权 Reuters Image caption 电话、电动汽车等产品都需要锂电池驱动，中国目前需要利用进口，满足国内80%的需求。

中国科学院宣布在云南发现锂矿，估计蕴藏量约500万公吨，但不一定能迅速大幅增加产量，改变目前依赖进口锂来满足国内需求的情况。

中国科学院6月3日发表声明指，在面积约7.2平方公里的测试场地内发现的氧化锂矿石藏量大约为34万公吨，照此计算，这一矿区的氧化锂矿石总蕴藏量可达500万公吨。 这一发现让中国境内的氧化锂矿石蕴藏量增加了一倍多。

美国地质调查局（US Geological Survey）最新数字显示，中国的锂矿石蕴藏量占全球已知蕴藏总量第六位，但开采量并不高，中国国内约80%的锂需要进口。中国有意见认为，继续这样大程度依赖进口锂会影响中国的能源安全。

但有分析留意到，中国国内的锂矿所在地存在运输和地理等方面的限制，不一定可以迅速大幅提高锂产量，满足国内需求，而且中国必须进行“数以年计”的前期工作，才能开始开采这个新发现的锂矿场。

中國擁有全球第六大的已知鋰礦藏量 單位：百萬公噸

急需增加国内产量

锂是制造可充电电池的主要材料，用于手机和电动汽车。随着中国近年发展成世界最大的电动汽车制造国，中国对锂的需求不断增加。

官方《中国日报》英文版引述发现云南锂矿其中一名研究员温汉捷指出，中国工业在2011至2015年使用的锂当中，有80%是从外国进口，因此中国在本国找寻锂供应“是个急切的需求”。

但中国要增加自身锂的供应，不是短时间内可以完成的事。澳大利亚悉尼科技大学学者久尔科（Damien Giurco）介绍，要开采矿物，首先需要断定矿物的藏量和位置，找出藏量最集中的地方开采，过程一般来说不会在数月完成，通常都以年来计算。

他接受BBC中文访问时说，世界对锂的需要快速上升，因此“可以想象有很大的动力，去加快这个过程。”

图片版权 Reuters Image caption 智利阿塔卡马盐沼一年生产约33,000公吨锂，比中国两个藏量最高的锂矿加起来还要多。

需求顶峰

美国地质调查局（US Geological Survey）今年发表的报告显示，中国已知锂矿石藏量约450万公吨，这一数字并不包括这次发现的新矿场。

中国媒体《财新》去年报道，中国最大的其中两个锂矿位于西藏和青海，但交通不便，这两个矿2017年的产量均少于2万公吨。相比之下，智利阿塔卡马盐沼（Atacama）的锂藏量差不多，年产量却高达3.3万公吨。

为了打破这个局面，许多生产锂的中国公司近年积极开拓海外市场，购入外国矿场以后，把锂矿石运回中国处理，尝试增加供应。

但中国乃至全球对锂的需求可能会慢慢降低。中国政府对新能源汽车行业的补助将会在2020年结束，美国和丹麦等国家的经验显示，新能源汽车销量在政府补贴结束后通常会减少。

摩根士丹利去年一份报告也预测，全球对锂的需求在2019年后将出现过剩，到2021年锂的每吨售价将降低45%。