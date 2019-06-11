台湾大选：总统参选人韩国瑜的支持者是谁

图片版权 CNA Image caption 6月1日，“庶民韩粉后援会”在台北举办的造势活动。学者分析，“韩粉”还是以国民党支持者为主。

韩国瑜从去年当选高雄市长后，在台湾的人气直线上升，6月1日“庶民韩粉后援会”在台北举办的造势活动更吸引上万人参加。为何这名原本被台湾政坛遗忘的政治人物，在几个月内快速窜起，且成为目前支持度最高的总统参选人，他背后的死忠“韩粉”（韩国瑜的支持者）又是谁？

过去对参选总统暧昧不明的韩国瑜，在6月5日明确表态参选国民党内初选，并表示会配合初选作业，甚至连党内规定新台币500万（110万人民币）的作业费，都已经准备好了。至于国民党内另一名总统参选人王金平，则在6月6日突然宣布不参加党内的总统初选。

“韩粉”是谁？

6月1日，上万名韩粉挤满台北街头，高雄市长韩国瑜在舞台上指出，民进党三年来执政太差，并宣布2020将承担任何重要的职务。他高喊：“不惜为中华民国粉身碎骨。”

台下支持者中，有不少人是专程从海外回台湾参加“庶民韩粉后援会”活动。香港台商张佐民就是其中之一，他向BBC中文表示，担心参加人数不够多，所以才买机票回台湾参与。

图片版权 DANIEL SHIH Image caption 韩国瑜在6月5日明确表态参选国民党内初选。

韩国瑜参选高雄市长时，张佐民是韩粉之一，当时倾全力支持韩国瑜。如今却改口说，国民党推派谁参选总统，他就支持谁。他说：“这个人不一定要是韩国瑜。”并澄清说，“我不算是钢铁韩粉”。

张佐民说，他盼望看到台湾改变，因为台湾正在倒退，像是年轻人低薪和经济问题都得解决。他并强调，不能只顾政治，不顾经济。

张佐民这番话道出韩国瑜的论述。韩国瑜曾说：“政治零分、经济一百分。”完全道出他的心声。学者分析，韩国瑜懂得使用庶民语言，走平民路线，营造出与民众站在同一阵线的形象，让他在台湾成功获得人气。

德国杜宾根大学欧洲当代台湾研究中心短期访问学者关仲然向BBC中文分析，台湾社会弥漫一种“想要改变”的氛围，而韩国瑜以亲民形象成功销售“改变的可能”。他说：“韩粉支持韩国瑜不是为了政策，而是希望现在的社会氛围能改变。”

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关仲然举例，过去台湾重北轻南，但因为韩国瑜，大家对高雄的关注度提高，这的确是韩国瑜为高雄带来的改变。他解释，这也是高雄市民当初的期待，而现在很多来自各地的韩粉的期待也一样，都是希望看到改变。

综合台湾媒体观察，6月1日造势现场中最核心的参加民众以中老年男性为主，一半是劳工阶层，另一半则是眷村外省族群和“军公教”（军人、公务员、教师）。关仲然分析，“韩粉”还是以国民党支持者为主，深蓝和浅蓝都有，其中包括大批保守派、不满民进党年金改革的军公教和中老年人。

支持者称韩国瑜为“庶民总统”，担任韩国瑜的核心幕僚张五岳观察，韩国瑜说话直白、身段低，让人感觉真诚，因此吸引了很多社会底层的民众。

知识分子的支持

不过，这并不代表韩粉中没有高知识分子，一名不愿具名的台湾国立大学任教超过20年的女教授，6月1日也参与造势活动。她透过电话向BBC中文表示：“学术界有超过50人到现场支持韩国瑜。”这打破外界认为韩粉都是学历低或社会底层的印象。

图片版权 CNA Image caption 6月1日，“庶民韩粉后援会”在台北举办的造势活动吸引上万人参加。

她透露，在学界支持蓝营的教育工作者，有六成都是支持韩国瑜，并指出蔡英文执政三年，人才流失问题严重，对民进党失望。她说，我们理性分析韩国瑜，认为他非常适合担任领导人。

她向BBC中文说：“韩国瑜会把责任、压力扛在身上，不会因为下属说话或做事不周延就轻易换将。”对韩国瑜的支持表露无遗，她强调，从各个面向可以看出韩国瑜是个应变力很好的领导者，若外界批判合理，他愿意去听，但若批判不合理，反击力很有强，这跟传统彬彬有理、知书达礼的政治人物很不同。

岭南大学亚太研究中心主任张泊汇也说，韩国瑜并非出身传统的政治菁英，他走的是平民路线，目前两党都没人有他那样极佳的沟通能力。他举例说：“过去民进党骂他土包子，他就说自己是土包子，吸引民众支持。”

此外，蔡英文执政不利，经济政策、退休制度及两岸关系处理不好，也使得更多人选择国民党。香港浸会大学政治及国际关系学系教授高敬文分析，韩国瑜是国民党的新面孔，过去国民党势力低落，对于支持者而言，会是一个新希望。“大家看腻国民党内的政治人物，会觉得韩国瑜是唯一能为国民党带来希望的人。”

不过他也提出，韩国瑜能吸引大批韩粉的另一原因是媒体的高度关注。他直言：“韩国瑜是台湾媒体创造出来的。”从电视政论，到新闻报导篇幅都能看到大量与韩国瑜有关的新闻。

台湾国家通讯传播委员会在6月5日公布一项针对去年地方选举电视新闻报导的观察统计结果，发现被报导最多的候选人是高雄市长韩国瑜。其中，中视、中天对韩国瑜的报导则数和秒数皆超过五成，有偏高现象。

高敬文说，韩国瑜的政策和政治立场很模糊。他认为，韩国瑜这类突然窜起的政治人物，支持度很容易突然快速下降，若接下来代表国民党参选，仍没有举体政见或无法履行政策，民众失望，就会立刻反应在支持度上。