中国的战略“备胎”：俄罗斯或成合纵抗美战略盟友

图片版权 xinhua Image caption 习近平访问莫斯科同普京会面。习近平被说成普京总统最重要的外国盟友。

就在西方国家领导人齐聚法国纪念二战盟军诺曼底登陆75周年之际，中国领导人习近平和俄罗斯领导人普京则在莫斯科宣布建立更广泛的双边战略伙伴关系。有分析认为，面对美国压力，中俄两国或正因各自利益驱使进一步靠近。

中国方面的分析人士甚至引古比今表示，中俄形成“合纵”之势，用“合众弱以攻一强”的中国古代战略描绘当下世界格局所发生的变化。

中俄“合纵”

中国和俄罗斯6月5日在莫斯科声明加强两国全面战略合作关系。在香港的评论员卢麟元说，“中国有了能源和粮食就有了底气”，中国资本和产能能向俄罗斯释放，推动俄罗斯经济增长，“合纵之势已成，世界格局静悄悄地变了”。

中国官方报道说，习近平和普京签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，双方表示要“守望相助，相互给予更加坚定有力的战略支持，支持对方走自身发展道路和维护本国核心利益，保障两国各自安全、主权和领土完整”。

图片版权 COURTESY ALEXANDER DUGIN Image caption 俄罗斯民族主义思想家杜金（Aleksandr Dugin）：中国和俄罗斯，前者在经济上，后者在战略上，已改变整个国际体系，把全球化转变成两个对立的潮流，即多极化和单极化相对，对西方形成严峻挑战。

中俄加强战略合作，按照西方评论员解读，是针对美国总统特朗普咄咄逼人的政策。习近平努力发展同俄罗斯的联盟关系，对付来自美国的贸易战。

地缘政治剧变

《金融时报》首席经济分析员沃尔夫（(Martin Wolf）将中美贸易战升级并走向对抗形容为“我们所处时代最大的地缘政治变化”。他认为，苏联解体后，中国已经填补了“美国对手”的空位，被特朗普政府视为意识形态、军事和经济的全面对手。

他认为，特朗普政府对中国咄咄逼人的政策正促使美中关系进入“零和游戏”的状态。美国国务院政策负责人斯金纳(Kiron Skinner)女士最近甚至说同北京的较量是“与一种完全不同的文明和不同意识形态的斗争，美国以前从未经历过”，这是“我们第一次面临一个非白人的强大竞争对手”。

沃尔夫指出显然斯金纳女士忘记了美国与日本的战争。他认为，把美中争端比作文明与种族冲突的言外之意即冲突无法化解。在中国，习近平也强调马克思主义的言论，强化共产党的权力，因此也有评论员认为，中美对抗本质上是意识形态和权力的冲突。

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俄罗斯著名的民族主义思想家，地缘政治评论员杜金（Aleksandr Dugin）最近接受中国媒体采访时说，中国和俄罗斯，前者在经济上，后者在战略上，已经改变了整个国际体系，把全球化转变成了两个对立的潮流，即多极化和单极化相对，对西方形成了严峻挑战。

六合诸侯一匡天下

习近平访问莫斯科，被说成普京总统最重要的外国盟友之一。除签署谴责美国霸权声明外，习在三天访问中还要签署一系列贸易协议和投资意向。《金融时报》在莫斯科记者报道说，中俄两国经数十年猜疑后，在习近平和普京时代开始建立起友谊，出乎许多观察家意料，因为当初许多分析认为中俄关系变暖只是暂时现象。

沙俄帝国在远东扩张，从满清帝国夺取大片土地的历史是中国爱国主义教育的内容。中国舆论中仍有许多人提及沙俄扩张的历史，强调要对俄罗斯的野心保持警惕。而如今，莫斯科和北京都受到来自美国的压力，俄罗斯受到美国制裁，特朗普开启同中国的贸易战。

《金融时报》文章认为，中国的经济规模是俄罗斯的八倍，而且中国经济规模仍在在迅猛增长。但是卢麟元评论说，中国的经济体量现在已经是俄罗斯的十倍，因此中国人应有足够自信，摆脱历史上的受迫害和自卑感，要有“六合诸侯，一匡天下”的自信。

Image caption 《金融时报》的马丁•沃尔夫认为，美国把同中国的争端看作文明与种族冲突的言外之意即这场冲突已经无法化解。

中俄全面战略伙伴

俄罗斯和中国曾经是社会主义阵营的盟友，但也曾是军事敌手。《金融时报》报道说，美国和欧盟2014年针对俄罗斯兼并克里米亚开始对莫斯科制裁后，俄罗斯的重心转向中国。俄罗斯把中国当作一个重量级的合作伙伴，可以向中国出售石油，天然气和其它自然资源，弥补西方资金减少。

上海华东师范大学的俄罗斯问题专家张昕教授对《金融时报》记者说，峰会将加深俄中两国在能源、航空和通讯领域的合作，以及在农业，金融，技术和电子商务的合作。

他还说，美国可能对俄罗斯发动新制裁令俄中两国加速努力，达成诸如非美元支付系统的协议，“这对两个国家都是真正的威胁和危险，他们现在进行认真讨论，商讨应对措施”。

俄罗斯学者杜金甚至主张俄罗斯要在战略和资源上支援中国，而中国则要在经济上帮助俄罗斯，共同对抗来自西方的制裁和压力，让多边主义同盟战胜全球化的单边主义。

俄罗斯和中国现在找到更多共同利益，按照美国大西洋委员会主席弗莱德.坎培（Fred Kempe）的话说，“现在维系他们（俄中）的是反对美国全球领导地位，以及政治生存的共同利益，他们相似的专权制度，领导人个人的亲密关系”。

政治观察家德米特里•科瑟列夫6月2日发表题为《如何离间莫斯科与北京？已经不可能了》的文章，他说在过去30年中，美国一直努力离间中俄关系，但是中俄关系越变越好，现在有了全面契合的利益。