图片版权 SAM YEH Image caption 今年5月30日台湾举行的汉光演习有多辆坦克参与。

路透社6月5日报道称，美国计划对台湾出售超过20亿美元的M1A2主战坦克和飞弹等其他军备，美国未证实，但台湾国防部表示这项军售属实并称进展顺利，中国外交部则表示“严重关切”，敦促美国停止对台军售。

专家分析，美国近期释放台湾军售消息，一再强化美台关系，无疑是在中美贸易战中大打“台湾牌”，向中国施压，同时在台湾大选这一关键节点前施加影响力。

中美贸易战与军售

根据路透社报道，美国准备对台湾军售20亿美元中的军武包括M1A2主战坦克、1240枚反坦克飞弹、409枚标枪飞弹以及250枚刺针防空飞弹等。

美国国防部印太事务助理部长薛瑞福（Randall Schriver）表示，不会评论单一军售案。 但他指出，确实看到来自中国的威胁持续增加，中国的侵略性行为并没有改变，必强调美方会履行台湾关系法义务，提供台湾军备项目。

台湾国防部6月6日则证实此军售案，表示目前均按相关军售程序执行。中国外交部发言人耿爽称，北京对华盛顿的有关动向表示“严重关切”。同时指出，中国政府坚决反对美国对台销售武器的立场是一贯的、明确的。

耿爽在记者会上强调，北京敦促美方停止对台军售以及军事联系，以避免进一步损害正遭受贸易战冲击的中美关系。

图片版权 EPA Image caption 台湾空军有400多架战机，包括130架经国号、150架f-16S、60架幻影战机。（资料照片）

军售消息曝光的同一天，美国总统特朗普对媒体表示，可能将对中国额外的3000亿美元商品加征关税。

东吴大学政治系教授刘必荣分析，中美贸易战持续延烧，台湾夹在中美两个大国之间，美国释放对台军售案，是美国在贸易战中的"台湾牌"策略，借此向中国施压。

他向BBC中文表示，中国大陆在南海力量加强，军队强势，因此美国必须加强在亚太的军事力量。他说：“希望可以保护台湾安全的同时，遏止中国军事势力往海外扩张。”

不过他提醒，中美贸易战，双方会动用各自手段，台湾在与美国维持关系的同时，必须小心不要挑衅中国，因为中国若要对付美国，“也可能拿台湾开刀”。

他解释：“面对中美贸易战，习近平感受很大压力，为巩固政权，就会透过民族主义，向台湾施压。”

两岸关系被放大

4月，美国刚批准对台湾出售军机驾驶员训练课程及F-16战机维护和后勤支援服务，总价约5亿美元。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）亚洲事务资深顾问葛来仪（Bonnie Glaser）表示，6月这笔最新军购符合台湾吓阻战略，将有助防范侵略，中国军队一旦犯台，将更难在北台湾建立滩头堡。

她认为，下一笔军售可能就是先前传出的66架F-16V战斗机。根据台湾媒体报道，台湾已向美国释出“希望能在9月份前宣布”这笔军售案的讯息。

事实上，特朗普上台三年每年都会宣布对台军售，金额分别是14.2亿、3.3亿和5亿美元，若此次对台军售属实，将是特朗普任内第四次对台军售，也将是规模最大一次。

特朗普上任后的美国对台军售

2017年：早期预警雷达提供技术支持、反辐射导弹、鱼雷以及SM-2导弹零部件等七项军售案，共14.2亿美元。

2018年：F-16、C-130、F5与IDF经国号战机与其所有航空系统备件，共3.3亿美元。

2019年：美国国务院批准对台出售军机驾驶员训练课程，以及F-16战机维护和后勤支援服务，总价约5亿美元。

更早前，奥巴马时期，美国在2010、2011与2015年分别向台湾出售三次武器，金额分别是63.94亿、58.52亿与18.31亿美金。

刘必荣说，当中美关系紧张遇到台湾选举，很多例行性事务的关注度就会被放大。他举例，像是法国军舰和美国军舰穿越台湾海峡，在一般情况下，不会如此受到关注。

另外，上周美国国防部公布印太战略报告。特朗普政府在报告中，特别将台湾与新加坡、纽西兰、蒙古并列，并被称为“国家”。刘必荣认为，这不一定是意外，看起来似乎是“象征性”，但背后有其意义。

他认为，这应该与中美贸易战有关，是在打“台湾牌”。