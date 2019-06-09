逃犯条例争议：大批香港市民参加周末大游行

图片版权 AFP

大批香港市民周日（6月9日）下午上街游行，抗议香港政府修订逃犯条例，他们担心修例后，身在香港的人会被移交到中国大陆受审并遭遇不公平审讯。

在30多度的天气下，参加游行的香港市民身穿白色衣服，撑着黄色雨伞，打着“反送中”、“林郑下台”等标语，要求政府撤回草案。

今天的游行被称作2014年香港雨伞运动后最大规模的游行。但最终参加人数还没有公布。

香港保公益撑修例大联盟则称，收到约71万市民网上联署，支持修例。

多名游行人士对BBC中文表示，这是他们首次参加游行。他们担心香港在中国影响下，失去新闻和言论自由。

游行起点在香港维多利亚公园，终点在香港政府所在地金钟。截至下午四点，在现场的BBC中文记者称，有游行人群已到达金钟的政府所在地，而维多利亚公园还有大量人群在等待出发。

图片版权 Getty Images

图片版权 Getty Images Image caption 游行现场有人士扮演“逃犯”。

修法的内容

香港目前与20个国家签有长期的逃犯移交协议，让这些国家可以要求香港政府代为拘捕和移交逃至香港的疑犯，送回申请国受审。相关法律也订明香港与除了这20个地区外的国家进行一次性移交，这些一次性移交的申请会交由香港立法会审议，决定是否批准。

但目前的条文订明，香港的移交逃犯法律不适用于中国大陆、澳门和台湾。香港政府建议删除这个限制，同时把审议移交逃犯申请的权利转交行政长官，并由香港法庭作最终决定。

各方的忧虑

反对修订法律意见最主要的忧虑是源于对中国大陆司法制度缺乏信心。香港泛民主派议员涂谨申指出，香港与中国大陆一直都有就达成长期移交协议商讨，但至今仍未成事。他认为这是因为香港与中国大陆的“价值、人权的标准不同，所以是签不了”。

早前曾被中国大陆当局扣押的香港书商林荣基公开表示，他在中国大陆被控违法经营书籍售卖罪，如果《逃犯条例》修订获通过，大陆政府可以理直气壮要求把他引渡到当地受审。他又留意到中国大陆政府以醉驾之名控告另一名香港书商桂民海，另外又以避税之名控告中国异见人士兼艺术家艾未未，直言大陆政府会以刑事罪名起诉政治犯。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港《逃犯条例》争议持续 立法会爆发严重冲突。

针对香港政府指引渡申请会由香港法庭把关的说法，民主派立法会议员杨岳桥指出，法庭审视引渡要求时，采取的标准与方式与审理一般案件并不相同。

他接受BBC中文访问时指出，即使被告指自己有证据，香港法庭一般都不会接受，转而交由引渡申请国的法庭处理。而香港法庭在审视引渡逃犯的申请时，只会审视香港政府代表引渡申请国提交的文件。法庭考虑这些文件和证供时必须考虑它们是"可信和可靠的"，如果这些可以满足香港法庭，"那么法庭就需要接纳"引渡要求。

杨岳桥补充说，香港法庭当然还可以考虑申请有没有政治动机、是否涉及宗教、被引渡的人会否被判处列刑等因素，但他认为外界可以想象“没有一个国家会揭开肚皮跟对方说自己是因为政治原因”检控疑犯。

“因此一贯来说，在香港成功挑战引渡聆讯是十分困难的事。”

占中发起人、香港大学法律学者戴耀廷认为逃犯条例是一种产生震慑作用的工具，从而达到威权统治的效果。

香港政府的修例建议也引起台湾当局的关注。台湾的大陆委员会副主席邸垂正指出，如果香港的修例导致情况恶化到台湾人人身自由无法得到保障，台湾就当然要提供旅游警示和各种宣导。

图片版权 Getty Images Image caption 一位示威者在头上打出“反对遣送中国”的标语。

港男在台涉嫌杀人案

香港官员为修改《逃犯条例》争取支持的时候，多次提到涉嫌在台湾谍杀女友的香港男子陈同佳，官员指如果立法会否决修例，就不能在这个案件中彰显正义。

至于陈同佳的案件，民主派议员杨岳桥指出民主派一直都要求香港政府直接与台湾当局处理这个案件，而不是修改法律。建制派议员梁美芬也认为，香港有声音要求把陈同佳绳之以法，但要与台湾达成这种移交协议并不是短期的事情，因此修法容许这种以个案方式处理案件主要是考虑香港的情况。

但是，两人均同意香港与其他地方以签订长期协议制定移交逃犯的规定比较可取，因为讨论协议期间双方有更多时间商讨细节。

香港大律会公会4月2日发表的声明也提出类似的看法，指出如果香港政府认为中国大陆的的司法体制已经成熟得可以与香港签订类似的逃犯移交协定，就应该以长期协议的方法制定相关安排，但香港政府至今未有提出这种看法。

杨岳桥指出，只有经过讨论这些长期协议，立法会才可以把关。而许多香港与其他司法管辖区的协议中都包括条文，让双方可以把一些大家认为不合适的可引渡罪行剔除。"这才是最负责任的做法。"