香港反逃犯条例大游行：台湾人的警醒与沉默

图片版权 Anthony Kwan Image caption 6月9日香港抗议逃犯条例游行，数以十万计市民走上街头。

6月9日香港103万人走上街头，参与抗议逃犯条例游行。 与香港一海之隔的台湾，多名政府官员表示支持香港，反对台湾实施一国两制，而除了《中国时报》，台湾今天（6月10日）各大报皆以头版方式，大篇幅报导香港游行。

总统蔡英文两次针对香港游行表示，香港在“一国两制”下，自由不再理所当然，呼吁台湾要深深警醒；行政院长苏贞昌则指出，台湾不能为了小利而步上香港的后尘。

台湾人的忧虑

6月9日的香港街头游行人群中，有人挥舞中华民国旗帜，也有人高举象征“太阳花学运”的向日葵，这是因为游行参与者中有不少在香港工作的台湾人。夏先生就是其中之一，他向BBC中文表示，为支持香港仅存的民主活动而站出来，因为可能不久后就没有了。他担心：“台湾未来也会变成香港。”

夏先生也许道出了部分台湾人的心声，台湾青年亦发起声援行动。包括台湾大学及成功大学学生会、“太阳花学运”领袖之一林飞帆等人，已于6月10日晚间在香港在台经贸办事处聚集，声援香港人。

台大学生会会长吴奕柔向BBC中文表示，希望更多人意识到“逃犯条例”对台湾人的影响。她也看到香港在一国两制的体制下，司法一步步受中国入侵，并担忧地说：“各个政党都要意识到亲中的行为，其实是把台湾卖给中国。”

吴奕柔说，一国两制未来若发生，台湾人民会反抗，从香港的例子看到不是真正的“两制”，而是实际上的“一国”。

拒绝“一国两制”

这场香港回归以来最大规模的示威活动，使“一国两制”在台湾社会再次引发讨论，各地市长及有意角逐明年台湾总统大选的人士，也纷纷对游行作出评论。

台北市长柯文哲称，一国两制若是香港模式，台上讲，台下台湾人就跑光。高雄市长韩国瑜6月9日对媒体表示：“不清楚、不知道”，引发外界批评。隔天中午，韩国瑜另发声明称，对台湾的民主与人民充满信心，大多数台湾民众都认为香港的“一国两制”，不论实施成功或失败，都不适用于台湾。

图片版权 CNA Image caption 韩国瑜称对反送中表示不了解，隔日则发表声明称，一国两制不适用于台湾。

蔡英文两度在脸书上发文强调，“一国两制”对台湾来说是绝对不能接受的。今天适逢民进党总统初选民调首日，另一名总统参选人赖清德也声援香港，并谴责中国钳制香港言论自由，要求中国停止此暴行。

另外，国民党总统初选参选人也纷纷表态支持香港，参选人朱立伦表示：“今日香港，永远不会成为明日台湾；因为我们从没有将‘一国两制’当作选项。”另一名参选人郭台铭则说，“香港的‘一国两制’是失败的。”

针对逃犯条例是否破坏一国两制，台湾前总统马英九6月10日受访指出，“确实要好好小心处理”。

事实上，香港103万人上街抗争的这一天，台湾亦有超过百人在台北举行“反送中”集会，在香港经贸办事处现场，大喊“反对送中”的口号。铜锣湾书店前店长林荣基到场声援，他说，若港人不反抗会很糟糕，因为修例对香港人、台湾人以至各国人都有影响。

他并以自身经验告诫香港人：“过去在香港买书不违法，但现在我也变成通缉犯，我不能不跑啊。”林荣基还说，他搞不清楚为何有些台湾人想要中国大陆来统治。

图片版权 CNA Image caption 在台港生赴台北香港经贸办抗议 林荣基等人到场声援。

亲中媒体冷处理

台湾主要报纸6月10日皆以头版大篇幅报导香港示威游行，唯独立场亲中的《中国时报》将该内容放在内页第九版，并以不到四分之一的版面报道游行事件，标题称：“警方指24万人参加”， “要求撤回修法，港办反送中大游行。”

同集团的《中时电子报》上也发布了关于香港大游行的新闻。不过BBC中文发现， 该新闻内容6月10日上午已从官网下架。而同属旺旺中时集团的《中天新闻》，根据内部人士透露，6月9日则未有任何相关报导。

台湾卓越新闻奖基金会执行长邱家宜对此感到“不可思议”。她向BBC中文表示，那么大的事情应该显著处理，媒体在评论或社论上可以有其他角度，但不应该刻意“做小”，她批评中国时报“完全违背新闻原则”。

邱家宜指出，台湾即将举行总统大选，两岸关系受到关注，此事件攸关大陆政权如何处理香港的议题，与台湾关系密切。她强调：“这可以突显中国能否容忍香港的人权和执法独立。”并补充：“显然香港人不相信政府，才有那么大的社会动员。”

她也提及，韩国瑜游行当天受访时表示对香港游行不清楚，也代表某一群体的声音，“部分台湾人选择不重视或不在意”。

图片版权 Anthony Kwan Image caption 香港政府大力推动修订《逃犯条例》引发广泛争议，成千上万的人参与游行。

台湾政治大学新闻学系教授苏蘅则对《中天新闻》对香港游行事件的处理方式，表示“不意外”。她向BBC中文表示，旺旺中时集团旗下的媒体，亲中立场很明显，这样的新闻处理，很符合他们一贯立场及台湾读者对他们的印象。

不过，苏蘅认为这不会阻碍台湾人得知香港示威事件，因为台湾读者习惯从各管道获取新闻。

她强调，香港抗议逃犯条例游行对台湾会有很大冲击，不同于定位于学生运动的“雨伞运动”，这次因为修法引起社会更大的关心。她指出，很多政治人物都对香港游行提出对一国两制的质疑，这是因为香港一直是台湾人观察的对象。

苏蘅说：“台湾过去没有那么认真地讨论一国两制，但经由这个议题会继续发酵下去。”