你的器材不支持播放多媒体材料 逃犯条例游行纪录：香港市民在担心甚么？

香港爆发主权移交后最大规模的示威，抗议当地政府修订《逃犯条例》，容许政府可以按中国大陆政府的要求，把犯罪嫌疑人移交到大陆接受审讯。

游行的发起人估计约103万人参加周日（6月9日）的示威，警察则表示高峰期有24万人参加，而两个数字都是近年游行人数的新高。虽然如此，香港行政长官林郑月娥坚持不会撤回修订，10日对媒体表示，将按原定计划周三（6月12日）在立法会恢复审议草案。

她的讲话引起泛民主派议员的不满，批评政府不尊重民意，发起周日游行的组织民间人权阵线宣布，准备周三在立法会大楼外示威。

周日的游行结束后，几百名留守立法会附近的示威者与警方爆发冲突，多人受伤及被捕。港府及建制派阵营谴责示威者使用暴力，但民主派认为，警民冲突是因为政府没有回应而导致，林郑月娥需要负全部责任。

占立法会大多数议席的亲北京派议员已经明言，会投票支持修例，草案很大可能会顺利通过。

图片版权 Reuters Image caption 警方说，6月9日的游行人数最高峰为24万人，主办单位称参与游行人数为103万。

林郑月娥周一（6月10日）接受访问时坚持香港政府的立场，重申她明白市民对修法的关注，也会特别加入更多有法律约束力的人权保障。记者问她会不会辞职，她回应称，香港目前需要稳定的工作团队。她又认为，周日的游行显示了香港是个自由的地方，政府尊重市民表达不同意见的自由。

多个政党先后针对游行发表声明。亲北京政党民建联说它明白和支持政府修订《逃订条例》，认为修例可以填补法律真空，又指出一个网上联署已经收集到超过70万个支持修例的签名。属亲北京政党的经民联立法会议员梁美芬也发文，指出政府已经平衡了各方利益，做出两次重大让步，值得支持。

中国官方报纸《环球时报》周一发表社论，声言香港的泛民主派“勾结西方撼动不了香港大局”，也点名批评美国国会共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio）早前的言论，美国要检讨给予香港贸易和经济特殊待遇的政策。社论认为这令人怀疑，美国要“以损毁香港的繁荣稳定为手段来遏制中国发展”。

图片版权 Reuters Image caption 许多香港市民并不信任中国的司法制度。

另一方面，属民主派的民主党指出，超过100万名香港市民参加反对修例的游行，反映港人的民愤已经到达极点，要求林郑月娥问责下台。公民党的声明指出，反对修例的集合原本和平进行，但政府发出拒绝让步的声明后激发了示威者的情绪，形容政府官员的傲慢是激起冲突的主因。

公民党主席杨岳桥接受BBC中文访问时说，周日的游行主题明确，就是要求政府撤回修订《逃犯条例》和林郑月娥下台，与过往游行有诉求多样化的情况不同，“任何一个正常的政府对一个这样大型的游行都应该正面回应”。

“我们看见，这次修例在没有迫切性的情况下仍然强行通过，完全违反逻辑。”

反对修订一方有何后续行动？

林郑月娥早前表示，希望立法会七月休假前可以表决法案，换句话说，立法会只剩下五次会议审议修例草案。

举办周日游行的民间人权阵线（简称“民阵”）宣布，他们在周三立法会恢复审议草案当天在立法会外举行集会，但同时网络上有人呼吁周二（6月11日）晚上开始集会。

民阵表示，政府没有回应诉求，将在周三早上开始在立法会外集会，民间发起罢工、罢课得到部分大专院校及中小企响应，民阵表示会“乐观其成，希望发生”。

图片版权 Reuters Image caption 悉尼的游行约有3000多人参加，他们从悉尼市中心的州立图书馆游行到澳洲外交部，要求澳洲政府关注香港的修例建议。

世界各地多个城市都举行了支援香港的示威，包括伦敦、纽约、波士顿、华盛顿等。其中在伦敦，主办单位估计约4000人出席游行，从中国驻伦敦大使馆游行到香港政府驻当地的办事处。香港媒体引述参加者形容，《逃犯条例》修订是一个“不必要、不可信”和“不为香港所需要”的议案。中国异议人士兼艺术家艾未未也有出席游行，但没有高调发言。

另外，澳大利亚悉尼、布里斯班和墨尔本分别都有示威，支援香港的游行。其中，悉尼的游行约有3000多人参加，他们从悉尼市中心的州立图书馆游行到澳洲外交部，要求澳洲政府关注香港的修例建议，重新审视双方现时的引渡协议。路透社引述澳洲外交部电邮回应指出，澳洲政府十分关注修例，澳洲驻香港的领事馆人员已经与香港政府见面，向对方提出向关注。

图片版权 AFP Image caption 示威者在中国驻温哥华使事馆外集会，支援香港的游行。

加拿大城市多伦多、渥太华、卡加利和温哥华都有示威。温哥华的示威吸引了数百人参加，示威者同时要求中国释放早前被捕的前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。

在台北，约400人参加了当地支援香港游行的集会。早前宣布移居台湾的铜锣湾书店前店长林荣基也到场声援，他坦言说担心香港年轻人会不会像他一样要逃命。

图片版权 EPA Image caption 伦敦的示威者举起象征2014年雨伞运动的黄色雨伞。

法案有没有可能被立法会否决？

香港立法会目前有69名议员，只要当中超过一半议员赞成，议案就会获得通过。亲北京议员的梁君彦是立法会主席，按传统只会在赞成和反对的票数相同的时候才会投票，因此如果超过34名议员赞成，这次修例草案就会成为法律。

立法会目前有24名议员不属于亲北京阵营，加上一名独立议员，全部都已经表态反对修例。

另一边的亲北京阵营中，绝大部份的政党先后都已经表态支持修例。外界其中一个关注点，是属商界的自由党会否转投反对或弃权票。

香港2003年建议按《基本法》第23条规订，在香港制定与维护中国国家安全有关的法律，触发50万人游行，原本支持立法的自由党最后转变立场反对，令政府收回立法计划。自由党荣誉主席田北俊近日接受香港媒体访问时指出，这次《逃犯条例》修订与当年23条立法的情况不同，因为自由党当年有八个议席，掌握着立法成功或失败的关键，但这次自由党只有四个议席，根本无法改变情况。

全国港澳研究会副会长刘兆佳接受香港媒体访问时指出，周日的游行人数十分多是因为“外力因素”，会令北京政府更加警惕，不会让步，因为事件涉及“国家安全”问题，事件也已经上升至“国家荣誉”的层次，因此预期中国政府不会让步。