图片版权 AFP Image caption 好莱坞电影作为文化产品被许多人认为是美国输出意识形态和价值观的主要工具。多年来美国一直对中国施压，还多次向世贸组织投诉，指责中国对好莱坞电影市场开放速度缓慢。

中美贸易战升级，中国开始把火力对准好莱坞，不许在影院和电视播放西方电影，而且解雇美国演员。除了失去中国巨大的票房市场，好莱坞影片作为美国输出价值观的工具对中国观众的影响力也不可避免地要减少。

英国《每日电讯报》报道，中国在明年将超越美国变成世界上最大的票房市场。美国普华永道会计公司发布报告说，中国影院在2020年总票房达到122.8亿美元，而美国目前的票房价值为119.3 亿美元。另外，中国已经在售票数量上超过了美国。

近年来好莱坞加大了对中国电影市场的依赖，许多电影剧本创作和使用演员都从吸引中国观众着眼。因为美国和中国电影业的渗透程度加深，许多美国演员也以中国为基地谋求就业。

《每日电讯报》的记者尼克·阿伦认为，中国排挤好莱坞电影是对特朗普总统发起的贸易战的报复。还有分析认为，如果中国禁止好莱坞影片，就违背了2001年中国加入世贸谈判中对美国的承诺。

对好莱坞不宣而战

迪士尼电影《X战警：暗黑凤凰》（X-Men: Dark Phoenix）本周然是中国票房热门。与此同时好莱坞的《蜘蛛侠》（Spider-Man: Far From Home）最近获准在6月28日播出。

Image caption 好莱坞电影在贸易战中失去中国票房市场，中国本土电影发展可能会获得更大空间

《每日电讯报》报道，说美国影片蜂拥而入中国市场，连许多小型电影公司也在中国获得票房成功，例如今年3月，美国底成本制作的《绿皮书》（Green Book）在中国赚取了7100万美元的票房。

但是报道说，中国电影局已对发行商表示将来美国电影不能得到确定的发行日期，除非这些电影部分在中国制作。许多美国大片制作已部分在中国进行。

帮助国外企业进行中国业务的国际律师哈里斯（Dan Harris）对《每日电讯报》说，“好莱坞是美国强势行业，具有象征意义。”

“对电影业，中国能够随心所欲，予取予夺。我们一直听说他们现在要这么做了。只是做到什么程度，但现在他们加大了力度，而且会继续升级。突然逆意识到，不再会有西方电影了。”

虽然中国政府没有发出正式的通知，但是电影界人士表示已经感受到了压力，这就等于这种政策“事实上”已经有了。

两周前中国的互联网巨头腾讯取消了在中国热播的《权力的游戏》（Game of Thrones）最后一集播放。表明中国开始针对美国生产的娱乐节目进行反制。

Image caption 迪士尼的电影《X战警：暗黑凤凰》（X-Men: Dark Phoenix）本周末仍然是中国的票房热门

报道说，因为美国和中国电影业的依赖性加强，许多美国演员去中国就业。但是他们抱怨说不再会受雇。一名不愿意透露姓名的美国演员对记者说，一夜间美国演员失去了得到角色的机会。有的人被解雇，一些试镜被取消，我们所有的电话都不响了。

美国价值观

美国总统特朗普5月10日对中国2000亿的中国商品的关税从10%提高到了25%。中国对美国600亿美元的商品提高了关税作为报复，中国的关税反制从对美国的汽车产品开始，已波及农业，船运，半导体等多个行业，现在似乎轮到了好莱坞。

在洛杉矶的代表美国独立电影公司的独立电影和电视联盟对《每日电讯报》表示，中国的变化是“极大的倒退”。

中国2001年加入世贸谈判中承诺要逐步向美国在内的国际资本和商品开放国内市场，其中包括美国电影，及其它音像，图书等文化商品。好莱坞影片在中国市场被禁将有可能被认为中国违背了加入世贸谈判中对美国的承诺。

另外，好莱坞电影作为文化产品被许多人认为是美国输出意识形态和价值观的主要工具。多年来中国一直面对美国压力，美国还多次向世贸组织投诉，指责中国对好莱坞电影市场开放速度缓慢。

中国媒体报道说，2002年中国每年从美国引进20部分账大片。2012年习近平作为国家副主席访美还达成了“解决WTO电影相关问题的谅解备忘录”，把分账大片配额从20部增加到了34部。美国电影在中国的票房份额也大大增加。

2016年韩国坚持部署有争议的萨德导弹系统招致中国愤怒的反应和制裁。当时中国也对韩剧进行了制裁，许多风靡全中国的韩剧在中国的电视台被禁播，韩国影视艺人也在中国受到排斥。现在中美贸易战开打，中国的票房市场可能对好莱坞关上大门。