图片版权 BBC CHINESE Image caption 香港多所中学皆有学生在6月12日发起联署罢课。

香港多所中学有学生6月12日发起联署罢课，反对《逃犯条例》修订。百名中学生聚集在爱丁堡广场并邀请律师、教授举行户外公民课，呼吁政府倾听民意。他们担忧香港所拥有的司法独立和言论自由，可能因条例通过而消失。

香港家长联盟表示支持学生罢课，称参与集会也是好的教学机会。香港教育局则反对任何罢课主张。另外，中学校长会执委会促请政府暂缓立法，但主席邓振强表示，校方立场不赞成罢课，亦认为未成年的学生不适宜参与政治活动。

中学生的现场通识课

根据当地媒体报道，香港超过百间学校有学生参与联署发起罢课，香港可誉中学适逢考试，有至少45名学生罢考，也有学生请假到立法院抗议。学校因应学生要求，安排大荧幕播放新闻直播，了解金钟现场情况。

距离香港立法院约一公里的爱丁堡广场，中学生拉起黑色布条写上“我系中学生”及“撤回送中、罢课明志”的标语，现场聚集近200名中学生进行罢课集会，活动是两天前由学生组织策划，并邀请大学教授、执业律师在场讲解逃犯条例、罢工运动及进行公民讨论，作为另类的通识课。

人群中有名穿着校服，绑着马尾的女生，在集会中来会走动，不时确认喇叭音量，指挥物资人员并上台主持演讲。她是集会统筹之一，今年17岁的中五学生梁皓媛。梁皓媛向BBC中文说，早上先赶去学校考试后，赶紧搭计程车到活动现场。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 香港中学生梁皓媛担心修订《逃犯条例》，未来可能没有言论自由。

梁皓媛表示，选择在爱丁堡广场举办罢工集会，是担心靠近立法院会比较危险。她透露，校方并未反对学生参与校外集会，但很多教职人员皆反对《逃犯条例》修订。她说，这次的条例对所有香港人都有极大影响，呼吁政府撤回条例。

她表示：“很多人说中学生政治冷感，这并不正确，我们很关心我们的未来。”并担忧地表示，香港想要直选，争取很多年未果，现在又有个条例，可能影响我们的言论自由，真的很担心。

她形容修例比基本法23条立法更可怕，会移交港人到中国接受审讯，而自己并不信任中国的司法制度。梁皓媛透露，父亲支持她参与社会运动，不过仍希望以学校课业为优先。她说：“我的家人立场都与我一致，反对逃犯条例。”

问及对于这次抗争是否能扭转香港政府的决策，梁皓媛则坦言“没信心”。她说：“香港6月9日的百万人游行，也无法影响政府，政府不理民意，一意孤行。”不过，她强调仍要继续抗议示威，逼迫政府听到我们的声音。

中学生的罢课集会中，还安排两名受过急救训练的人员，他们也是中学生。其中一名中六准毕业生王同学向BBC中文表示，父母反对他参与罢课行动，但他坚持参与，他说：“我今天不站出来，以后还有机会站出来吗？”

图片版权 BBC CHINESE Image caption 香港中学生罢课，并派人担任急救人员，以防不时之需。

他担心《逃犯条例》若通过，可能压缩香港的言论自由，中国可借不同理由，把香港人引渡返内地。他举例：“未来若在学校说了什么话，就可能被指散播虚假言论，这是很严重的事。”

学界的支持与反对

中学生的罢课集会有多名老师到场支持，香港中文大学社会学系教授敖恒宇表示，中学生的未来与《逃犯条例》息息相关，学生必须意识该条例对他们影响。

他说，这是香港几十年来最重要的事情，“过去香港和中国有个防火墙，但该法将会打破这道防火墙。”该条例对香港的政治、经济、司法都有影响，他说可能会使得外资对香港没信心而撤资，严重影响香港经济。

6月12日，除了中学生外，香港还有7间大专院校学生会呼吁大专生罢课，其中包括中文大学、科技大学、浸会大学、理工大学、城市大学、教育大学和演艺学院的学生会。当晚香港教协宣布全港大中小学本周将继续罢课。

香港媒体报道，香港中文大学学生会会长苏浚锋指，罢课至少获7间书院学生会支持，呼吁学生今早到政府总部集会，争取撤回《逃犯条例》修订。并强调若行动升级，中大学生会将持续留守，运送物资支援任何抗争行动。

香港家长联盟表示支持学生罢课，称参与集会也是好的教学机会。不过，香港教育局则反对罢课，副局长蔡若莲6月11日向港媒表示，教育局反对师生罢课，并呼吁学校应以学生安全利益为先，并重申老师应优先考虑学生的学习需要，即使有表达政治己见的意图，也不应因而影响学校正常运作。