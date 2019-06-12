香港《逃犯条例》之争 中国指责美国干预内政

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继周日香港数十万人走上街头抗议政府修改法律，允许将犯罪嫌疑人引渡到中国大陆的计划之后，周三（6月12日）继续有团体到香港立法会抗议示威，要求香港政府撤回审议中的法案。

对香港持续发生的大规模抗议示威，多个国家表示了关注。

英国美国关注

英国首相特蕾莎‧梅（Theresa May）周三向议会表示，非常关注香港的《逃犯条例》修订产生的潜在的影响。她说，香港的罪犯引渡应该遵循《中英联合声明》设定的保障人权和自由的原则。

英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）周三发表声明说：“香港正在进行的抗议，显示公众对提议修改《逃犯条例》的深切关注”，他呼吁所有各方保持冷静与和平。

亨特还促请香港政府“倾听民众的关注，倾听国际友人的关注，暂停并反思这些引起争议的措施。”

“当局应该展开有意义的对话，采取措施保护香港的权利、自由和高度自治非常关键，因为这些是确保香港国际声誉的基础。”

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美国，欧盟、德国、法国、也都对香港拟定修改《逃犯条例》所引起的争议表示关注。

美国国务院6月10日发表声明，对香港政府拟定修订《逃犯条例》深表关切并表示，”修例建议有可能破坏香港的商业环境，并使居住或访问香港的美国公民受制于中国反复无常的司法制度。“

此外，美国众议院议长佩洛西6月11日也通过其官方网站发表声明，对香港局势表示关注。 声明指出，香港政府修改《逃犯条例》会威胁香港的自由社会。

佩洛西还说，《逃犯条例》会威胁美国和香港的关系。如果，《逃犯条例》获得通过，美国国会将不得不重新评估，香港在”一国两制“的框架下是否”足够自治“。

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼周三（12日）就香港事态发表声明说，香港政府必须尊重公民权，各方应保持克制。

声明说，“在过去的几天里，香港人民行使了和平集会和言论自由的基本权利。这些权利必须得到尊重。”

莫盖里尼还说，“各方都应该保持克制，避免做出暴力和升级的反应。”她指出，“欧盟与香港市民一样，对政府修改《逃犯条例》深表关注，并向香港政府提出了这些关注。”

莫盖里尼表示，这个问题“很敏感， 有可能对香港及其人民，欧盟和外国公民以及香港的商业信心产生深远影响。”

针对目前的争议，欧盟建议“开展深入、包容性的公众咨询会有助于问题的解决"，并敦促香港政府采取这一选择。

中国不满美国干预

对此，中国外交部发言人耿爽11日回应说，中国对美国就香港事务不断说三道四表示强烈不满和坚决反对，要求美方停止以任何形式干预香港事务和中国内政。

对香港周日大规模抗议示威活动，中国大陆媒体几乎没有报道。不过中共党报《人民日报》旗下的《环球时报》刊登的社评却反应了中国政府对香港局势的高度关注。

《环球时报》的社论标题为“反对派勾结西方撼动不了香港大局”，称“国际上一些力量近一段时间与香港反对派明显加强了互动， 指责“香港两拨反对派人士分别在今年3月和5月访问美国，重点向美方告特区政府修订《逃犯条例》的洋状 ”，是香港反对派“挟洋自重”。

社评还认为香港的示威活动与中美贸易战有关联，“不能不令人怀疑美国正在把香港作为中美博弈的一个筹码来运用，甚至以损毁香港的繁荣稳定为手段来遏制中国发展。”

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“有组织的暴动”

周二晚间，香港特区行政长官林郑月娥发表电视讲话，强调在香港立法会附近的抗议是“破坏社会安宁罔顾法纪的暴动行为，是任何文明法治社会都不能容忍的”。

她说，很显然，这些已不是和平集会，而是公然有组织地发动暴动。

香港警方也发表声明“采取行动制止暴动”，称示威人士多次冲击警方防线，做出危险甚至可以致命的动作，包括放火及使用削尖的铁枝和砖头攻击现场的警务人员。警方经多次发出警告无效后，遂提升武力。

香港民间人权阵线呼吁香港市民罢工、罢课、罢市，继续和平抗争。

本次香港因修改《逃犯条例》引发的大规模抗议示威，令外界联想2014年的”占中“运动。2014年”占中“运动，后被香港法院裁定非法，多名发起人被判刑。