图片版权 xinhua Image caption 60年前苏联发射的第一颗人造卫星对美国产生了心理震撼，许多美国人认为美国在导弹技术上已经落后

1957年10月4日苏联把世界第一颗人造卫星“史普尼克”（Sputnik）发射到地球轨道，全球听到卫星发出的“哔哔”声，似乎是向世界发出权力重心已经转到了苏联的信号。

“史普尼克”成功使世界媒体惊呼"太空时代"已经到来的同时，也引发了美国政治中关于（同苏联的）"导弹差距"的争论。1958年2月美国成立了“国防高级研究计划局(DARPA)”，旨在重新夺回技术高地，另外美国开始大力强调在学校中的科学和技术教学。

中国电信巨头华为的5G技术引起美国担忧也被一些评论说成是“史普尼克时刻”，把美国对被中国赶超的担忧比作60年前第一颗人造卫星对美国的心理震撼。特朗普政府把华为列入黑名单后，开始切断华为获取西方软件和芯片技术的供应链。

图片版权 xinhua Image caption 中国和美国在1979年卡特担任总统时建交，结束了长达30年的隔绝对立。

担心中国赶超美国

最近美国前总统卡特透露，特朗普不久前打电话对他说，他担心中国超过美国成为超级大国。中美在1979年卡特担任总统期间建交，结束了长达30年的隔绝对立。

当时中国的经济规模只有美国的十分之一。40年后作为世界第二大经济体的中国迅速崛起，正在赶超美国。据香港《南华早报》报道，白宫透露说，特朗普4月首次给卡特打电话表示，他担心中国成为超级大国。

卡特表示，美国和中国在军事力量上的不同投入可能对他们各自的经济增长水平产生影响。在被问及超级大国意味着什么的时候，卡特说，（超级大国）“不仅是拥有最强大军力，而是能体现生活中精致的东西。”

卡特说美国是“世界历史上最好战的国家”，因为美国希望把美国价值强加给别的国家，而中国则把资源投入诸如高铁这样的基础设施项目。

卡特说，“自1979年后，你知道中国同任何国家打过多少仗。没有。而我们一直在打仗。”

图片版权 xinhua Image caption 中国媒体报道说，中国在经济迅速发展党中已经在航空航天，高铁，移动支付，5G等领域取得了长足技术进展和创新

新的“科技冷战”

中国和美国的关系影响21世纪的世界走向，但中美交恶以及可能开始的新冷战被同过去美苏冷战相提并论。有分析说，美中两国即将开始的新科技冷战可能比20世纪的冷战更持久。

澳大利亚前国防部常务副部长丹尼斯·理查森警告说，通讯网络争夺5G和其他未来领域，导致中国和西方之间的“技术冷战”。他说，“如果中国经济持续发展，如果他们继续按照目前的方式发展，中国可能成为西太平洋的军事主宰力量。”

出于对国家安全考虑，澳大利亚去年8月决定把华为排除出该国的5G网络建设。不仅如此，澳大利亚战略政策研究所执行主任彼得·詹宁斯说，澳大利亚也要严肃对待华为参加英国的5G及其对“五眼联盟”情报分享的影响问题。他希望英国能够改变允许华为加入英国5G网络的决定。

曾经做过澳大利亚情报机构负责人和驻美大使的理查森对《澳大利亚人报》说，“在5G和其他技术上，世界正进入两个不同技术网络的时代吗？中国有一套，西方有一套系统？”

理查森担心技术冷战导致一边是美国及其盟国，另外一边是中国的技术两极壁垒，对象澳大利亚这样的国家来说，可能就失去选择的自由，不能得到最好的技术。

彼得·詹宁斯说，发达的民主国家因为没有采取必要措施维持中国以外的技术选项，现在已经“陷入了麻烦”。但他说，也不能说中国的技术就一定是最好的。

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚前国防部常务副部长丹尼斯·理查森警告说，通讯网络争夺5G和其他未来领域，导致中国和西方之间的"技术冷战"。

中国技术“防火墙”

针对美国采取措施限制中国公司获取技术和产品供应，中国也在推出保护敏感技术的制度，建立技术经济安全“防火墙”。官方《人民日报》报道说，中国正建立国家技术安全管理清单制度，为降低国家安全风险提供保障。

报道说，中国在经济迅速发展过程中已经在航空航天，高铁，移动支付，5G等领域取得了长足技术进展和创新。为了保护中国的经济安全，按照国际通行做法，中国也开始建立国家技术安全管理清单制度。

中美关系和互信被破坏的程度已经远远超出了关于大豆，半导体和波音飞机的贸易争端。有评论说，这会进一步刺激中国发展独立的技术基础设施和能力。

新冷战可能会导致世界形成两极的技术生态环境，这种前景会影响到所有国家和公司。现在已经有许多公司在重新考虑他们的供应链和采购政策，还可能转移制造基地。

美国公司，甚至欧洲和日本公司会寻找新的国家和供应链，他们可能也会被阻挡在中国之外。同样，中国也会发展新市场，减少对美国的依赖。英国著名经济评论员杰里米·华纳认为，中美贸易战导致全球产业链和供应链重复建设，首先会丧失效率，其次维系国家间贸易的重要性也随之降低。