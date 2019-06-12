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香港大批市民星期三（12日）罢工罢课包围立法会抗议修订《逃犯条例》，示威者占领主要干道，与警方爆发冲突，警方出动催泪弹和橡胶子弹驱散示威者。

香港行政长官林郑月娥和香港警方形容今次示威已演变成“暴动”，予以强烈谴责。但发起包围立法会的民间人权阵线（民阵）形容，是林郑月娥不撤回草案而令局势升级，批评警方使用过份武力。

香港医院管理局表示，截至周三晚上10时，72人受伤送院, 2名男子情况严重。

立法会原定这天就《逃犯条例》修订草案恢复二读，但因为示威情况而要押后。

中国外交部表明支持港府修例，反对损害香港繁荣稳定的行为，外交部否认计划出动维稳力量到香港。

英国首相特蕾莎‧梅（Theresa May，文翠珊）表达关注，她说，香港的罪犯引渡应该遵循《中英联合声明》设定的保障人权和自由的原则。

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事件经过

许多香港市民一早已经罢工罢课，准备这天的抗议活动。他们早上包围位于金钟的政府总部和立法会，占领主要干道，2014年占领行动的画面重现金钟。

不少示威者表示，周日一百万人上街也改变不了政府的想法，行动升级是别无选择。

香港立法会因为示威情况，推迟原本审议《逃犯条例》的大会。

下午3时许，大批示威者企图冲入立法会示威区，他们戴上头盔、眼罩，用雨伞、路障冲向警方防线，期间，示威者不断向警方投掷杂物、砖头。

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警方用警棍、胡椒喷雾、催泪弹、布袋弹、橡胶子弹驱散示威者，把示威者由金钟赶到中环。

示威者大部分是年轻人，他们在现场四处躲避，有些人逃到商场或地铁站暂避。多条巴士线停驶，金钟地铁站傍晚起也关闭，附近多间商店、银行关门。

多名示威者和警察在这场冲突中受伤，有香港媒体拍到警方清场后，在金钟海富中心外拍照留念。

网络上传播的一条片段显示，一群警察突然冲前围殴没有任何举动的示威者，引发网民声讨警方做法。香港立法会议员涂谨申表示，警察投诉科和监警应主动调查和跟进。

这场历时多个小时的冲突，持续至深夜仍未结束。

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气氛紧张的金钟地铁站

BBC中文记者李翰文

记者在金钟地铁站下车，嗅到刺鼻的催泪弹气味。车站内充满大概是退到车站没多久的示威者，一些人来来回回，不断询问是否有人被催泪弹影响需要清洗眼睛。

离开车站走到金钟的后街，一边可以看到布防的警察，一边可以看到仍然拒绝离开的示威者。警察偶然会向示威者推进，期间不断用警棍敲打手中的盾牌，制造声势。记者观察所见，每次警察推进，示威者都慢慢向后退，没有太大的反抗，最多是跟警察理论，但都不获对方理会。

现场的气氛十分紧张，一些示威者与警察协议，让想离开的人进入地铁车站。现场民众原本慢慢走进地铁站，期间一名老太指控警员态度差劣，双方发生口角，所有人立即停下来与警方互相指骂。

据记者观察，警方的计划是把示威者人群分开，然后把他们慢慢推到地铁站，强行要求他们乘坐地铁离开。

计划似乎十分奏效，地铁站内有许多人与刚刚下班的人乘车离开，但值得注意的是，他们都排队用现金购票单次车票，而不是用十分普及的公交卡（八达通）乘车，大概是不想留下纪录，让警察查看公交卡使用纪录之后知道他们曾经到过现场。

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各方回应

香港政府无意撤回方案，称此次示威抗议是“暴动”。

周三傍晚，行政长官林郑月娥通过电视讲话表示，对这天的场面感到心痛，有人多次冲击警方防线，做出危险、甚至可致命的行为，包括放火、利用削尖的铁枝，扔砖头攻击警察，破坏附近公共设施，她予以强烈谴责。

她说，明白今次修例在社会有强烈的正反意见，但政府已多次积极回应和解释，指责部分人士挑起中港矛盾。

她于周三早上接受香港无线电视访问，回应有没有出卖香港时表示，“说我卖港？我怎样卖港？我是这儿土生土长，与所有香港人一起成长，我对于这个地方的爱，令我作出不少个人牺牲” 。

她以母子关系比喻自己和年轻示威者的关系，“如果我的儿子都这样，我每次都只是迁就他，短时间内母子关系好好。但当小朋友成长，因为我纵容他这些任性行为，他有后悔，为何当时妈妈不提醒我？”

香港建制派立法会议员葛佩帆说，年轻一代以为暴力冲击可以解决问题，反映香港的教育制度有多失败。

香港示威者的进化

BBC中文记者 林祖伟

星期三反《逃犯条例》引发的示威冲突，比起2014年占领行动第一天更为激烈，规模也较2016年旺角骚乱更为庞大。

今次示威表面上是由民阵发起，但实际上并没有明确的示威领袖，站在前线的大多是年轻人，年纪较大的人则在后方支援。

雨伞运动时，民主派阵营多番强调“和平、理性、非暴力”，但今次泛民阵营，对年轻示威者使用武力，并没有强烈的谴责声音，他们认为，强大的政权毫不退让，才是示威升级的原因。

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五年前，示威者主要依靠雨伞、保鲜纸，五年后，他们自觉配备头盔、眼罩、口罩，除了警察，并不会有很多示威者在现场阻止他们挖起砖头，拆毁铁栏杆。

在香港示威者愈来愈熟悉如何街头抗争的同时，警方也更毫不留情地使用武器，向示威者不断发射催泪弹、橡胶子弹、布袋弹，记者、纠察、医护身份，也不会让警方有所犹豫。

2014年，79日的占领都争取不到政府任何让步，很多示威者知道这次行动升级也可能徒劳无功，但至少星期三，他们阻止了立法会恢复二读，之后的抗争会否继续升级，有待观察。

发起包围立法会的民间人权阵线发表声明，强烈谴责警方以催泪弹、布袋弹、橡胶子弹等具杀伤力、甚至会致命的武器，“暴力攻击示威者”，民阵称示威活动并非“骚乱”，指责冲突是林郑月娥漠视星期日大批市民上街，激起民愤所致，要负上全责。

教协发声明，呼吁本周全港大中小学罢课，教育局和亲建制的教育评议会表明反对。香港10间大专院校的校长也发出联合声明，关注社会不断升级的对立与紧张局面，呼吁各方冷静。

运输及房屋局前副局长邱诚武、食物及卫生局前政助陈智远和财政司司长前政治助理罗永聪等七名前香港官员发表联署，促请政府撤回方案。

六位来自不同宗教团体的领袖也发表呼吁，指逃犯条例修订引发激烈争议，令社会出现重大分歧。呼吁政府和市民以和平，克制方式寻求解决之道。一向立场保守的香港基督教非牟利机构明光社表示， “请政府官员悬崖勒马，立即搁置造成社会严重撕裂的逃犯条例修订，有需要时凭良心辞职。”

选出香港行政长官的选举委员会200多名委员联署批评林郑月娥政府漠视民意，周三警察暴力清场程度比2014年的雨伞运动更高，要求林郑下台，重新改选新任特首。但是，参加联署的委员大部份都是民主派。

两岸及国际反应

中国外交部发言人耿爽表示，中央政府坚定支持特区的修例工作，香港主流民意反对任何损害香港繁荣稳定的行为。被问到中央是否出动维稳力量到香港，耿爽指出，有关言论是假消息，妖言惑众，制造恐慌，其心可诛。

台湾总统蔡英文在社交网站声援香港示威民众，她说，看到香港人对人权保障与民主法治的渴求，批评中国政府宣称“一国两制”在香港的实践取得成功是无比讽刺。

台北市长柯文哲探望在台湾念书，参与罢课声援香港的香港学生时说， “民主与自由不是天上掉下来的。”

宣布参选台湾国民党总统初选的高雄市长韩国瑜表示，台湾完全没办法接受港澳地区的一国两制。另一名国民党总统参选人，台湾首富、鸿海集团董事长郭台铭则认为“一国两制”在香港执行失败。

英国首相特蕾莎‧梅（Theresa May，文翠珊）向英国国会表示，非常关注香港的《逃犯条例》修订潜在的影响，尤其是考虑到有相当数量的英国公民生活在香港。她说，香港的罪犯引渡应该遵循《中英联合声明》设定的保障人权和自由的原则。

美国总统特朗普政治盟友、参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）警告，修订损害香港自由及司法独立，令香港繁荣独特的价值。众议院议长佩洛西指责北京肆无忌惮地践踏法律，扼杀港人的自由，《逃犯条例》危害美国与香港的紧密关系，若条例通过，国会将在别无选择下，重新评估香港在“一国两制”框架下，是否有足够的自治。

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