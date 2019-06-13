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台湾民进党总统候选人党内初选民调结果周四（6月13日）揭晓。现任总统蔡英文击败对手、前行政院院长赖清德。

根据民进党公布的5家民调公司数据，蔡英文民调支持率35.67%，赖清德为27.48%，蔡英文领先8.2个百分点，将代表民进党参选2020总统大选。

台湾民进党和国民党均通过全民民调决定党内候选人。

各界分析，蔡英文胜出的原因在于现任总统的执政优势。此外，她强硬表态台湾主权议题，抗拒一国两制，借此争取到很多支持者。

有分析称，如何改善台湾年轻世代的困境并争取年轻人支持，是蔡英文能否连任总统的决定因素之一。蔡英文获得党内提名后于下午3点召开记者会，表示对赖清德的感谢。蔡英文再次回答外媒关于香港逃犯条例争议的提问，说明台湾与国际社会都很关心香港人民，台湾会尽最大的努力，帮助香港维系民主以及言论自由。她并呼吁香港特区政府聆听民意，展现民主风范。

强硬反对一国两制

民进党初选中，蔡英文的唯一对手是赖清德，她一开始在各大媒体民调中落后，但后来居上，最终胜出。

图片版权 CNA Image caption 赖清德赖清德曾经受蔡英文提名行政院长。

蔡英文今年初强势回应习近平关于“一国两制台湾方案”的喊话。外界分析，在去年底台湾地方选举民进党大败后，蔡英文以两岸问题作为主要策略，对两岸议题持续强硬回应，成为她重新获得民众支持的关键。而外交与两岸政策也一向被认为是蔡英文的专长。

今年3月，蔡英文针对习近平提出的一国两制台湾方案召开国家安全会议，会后提出反制指导纲领，内容包括增加国防预算及防止统战渗透台湾。蔡英文在会中说：北京已将统一台湾的工作纳入政治议程，使两岸关系进入极为严峻复杂的阶段。

台湾中山大学政治学研究所特聘教授廖达琪告诉BBC中文，蔡英文举办国安会议是以总统身份在两岸关系及主权主张议题上争取话语权，借助反对一国两制及反中民意帮自己重整战场。蔡英文的选举策略接近陈水扁在2004年竞选连任时“打统独牌，刺激两岸议题”的做法。

今年中国与台湾多次就一国两制议题交锋。蔡英文在其中也斩获颇丰。美国前众议院议长保罗·莱恩（Paul Ryan）访台庆贺《台美关系法》40年。美国正式邀请台湾加入美国在亚洲的“印太战略计划联盟”，还通过了F16新型战机对台军售方案。

3月底，中国解放军飞越台湾海峡中线，中国官媒《环球时报》强调此举是对台湾与美国“不正常的往来”的警告。

图片版权 Xinhua Image caption 中国空军的歼-20战机（资料照片）

蔡英文近日来不断在社交媒体上高调声援香港民众，批评中国对香港民主的损害。分析指出，蔡英文声援香港民主，为其在反中的形象上加分。

但台北市长柯文哲则向外界批评蔡英文过于偏袒美国，如此“亲美反中”的策略对台湾不利。蔡英文则回应，有必要反覆让国际社会知道台湾不接受一国两制的立场。

美国维吉尼亚大学客座副教授林夏如告诉BBC中文，许多人以为民进党在去年底台湾地方选举大败之后，蔡英文辞去党主席就代表她已经提前出局。“但这个判断是个错误。在台湾与中国的紧张关系下，中国对蔡英文的批评，反而帮助后者提升了支持度。”林夏如补充。

年轻世代困境

根据统计，蔡英文的支持者中，年轻世代的比例远高于年长族群，这表示蔡英文在同婚以及青年创业上的政策得到了年轻人欢迎。

但外界也认为，蔡英文执政3年，台湾年轻世代面对“低薪”等问题仍然严重，这也是蔡英文最大的挑战之一。林夏如解释，台湾陷入了所谓“高收入陷阱”，意思指一些富裕经济体经济成长饱和，无法再有突破。林夏如说，她的研究看到台湾经济成长趋缓，工资冻结多年，收入差距严重。在高受入陷阱下，受伤最重的往往是年轻人与基层劳工。

图片版权 Getty Images Image caption 蔡英文政府提出同婚专法在立法院通过

“高房价和低收入导致年轻人越来越晚婚，结了婚也不愿生小孩。2010年，台湾生育率世界最低，而且人口老化加快，如同日本，很多台湾年轻人正在面对照顾父母的重担。”林夏如说。

不满现状的劳工与年轻族群转向支持蔡英文的最大对手，高雄市长韩国瑜与台北市长柯文哲。目前看来，这一人群已成为民进党国民党总统选战中的焦点。